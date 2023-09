"Moje djetinjstvo prožeto je sjećanjima na majku i baku kako strpljivo i s ljubavlju pripremaju zimnicu za cijelu obitelj i u kuhinji izvode kulinarske čarolije. Oduvijek me privlačilo kuhanje, a s četrnaest godina počela sam aktivno eksperimentirati s hranom i namirnicama, započinje priču Dominka Juzbašić koja je oduvijek imala duboku empatiju prema ljudima.

Nakon što je završila srednju Veterinarsku školu, razvila je veliku empatiju prema životinjama, te svijest o vegetarijanstvu. Vegetarijanka je već 25 godina.

Hrvatska poduzetnica rodila se u Sisku, odrasla u Petrinji, a svako ljeto provodi u Jelsi na otoku Hvaru. Ne samo da je ovaj hrvatski otok bio inspiracija za proširivanje njezinih kulinarskih vještina i otvaranje dvaju restorana – restoran Spizza i Masha Vegeteria, nego je nadahnuo i njezinu prvu knjigu recepata – Vegetarijansku kuharicu otoka Hvara.

Autorica kuharice Dominka Juzbašić vegetarijanka je već 25 godina (Foto: PR / Dorijan Šipuš)

"Ideja za kuharicu je došla od Marije Marjan, direktorice Turističke zajednice Jelsa koja je upoznata sa mojom strašću prema hrani. Željele smo ljudima približiti i pokazati koliko je predivnih i zdravih biljnih namirnica kojima obiluje otok Hvar, a koje se koriste u svakodnevnoj prehrani.

Tako u kuharici možete naći tradicijske recepte pretvorene u vegetarijanske ili veganske opcije, ali i neke modernije izričaje kulinarstva s namirnicama koje se ovdje svakodnevno objeduju."



Vegetarijanska kuharica otoka Hvara donosi 34 recepata napisanih na hrvatskom i engleskom jeziku, a koje su popraćene fotografijama Dorijana Šipuša.

Na stranicama kuharice možete pronaći recept za salatu od pečenih patlidžana, paprike i svježih smokava s melasom od nara i kaparima, palentu s rajčicama pečenim u maslinovom ulju ili pak prhku pitu od kozjeg sira, špinata i dunja.

Naslovnica knjige Vegetarijanska kuharica otoka Hvara (Foto: PR / Dorijan Šipuš)

Recepti u knjizi kreću od laganih predjela i namaza pa preko glavnih jela do deserata. Svi recepti su vezani uz biljno blago otoka Hvara te način na koji se Hvarani oduvijek hrane.



Nemoguće je izdvojiti najbolji jelo u kuharici, no ako pitate autoricu što obavezno treba probati iz ove knjige onda su to artičoke s bobom i mladim graškom.



"To je tradicionalno hvarsko jelo koje se ovdje stoljećima jede i spravlja, a izvrsno je stoga što se radi s artičokama koje se uzgajaju na Hvaru i to im vjerujte daje specifičan i izvanredan okus," iskreno priznaje.



Što se sve nalazi u Vegetarijanskoj kuharici otoka Hvara autorice Dominke Juzbašić možete otkriti na Trgu Sv. Ivana u Jelsi 16. rujna 2023. godine s početkom od 19 sati za kada je predviđeno i službeno predstavljanje knjige uz ukusne vegetarijanske zalogajčiće. Ulaz je slobodan.

