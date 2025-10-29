Galerija 1 1 1 1 Nisu sva pjenušava vina šampanjci - da bi se pjenušavo vino moglo tako zvati, mora dolaziti iz regije Champagne na sjeveroistoku Francuske i proizvoditi se prema strogim pravilima. To uključuje i točno određene sorte grožđa (chardonnay, pinot noir, pinot meunier itd.) te tradicionalnu metodu kojem mjehurići nastaju prirodno u boci.

Ako se pjenušavo vino proizvede bilo gdje drugdje, čak i u drugim dijelovima Francuske, nosi druga imena ovisno o podrijetlu, kao što je crémant (npr. crémant de Loire, crémant d’Alsace), prosecco u Italiji, cava u Španjolskoj te sekt u Austriji i Njemačkoj. Hrvatski šampanjci, ne postoje ali u Lijepoj Našoj (osobito na Plešivici) se proizvode izvrsna pjenušava vina.

Čaša za šampanjac

Tijekom 19. stoljeća šampanjac se pio iz širokih čaša koje se nazivaju coupe ili saucer, a navodno su oblik i veličina ove čaše odabrani prema grudima Marije Antoanete, omražene kraljice apsolutističke Francuske. U prošlom stoljeću su široke coupe čaše zamijenile vitke flaute koje nisu tako lako dale mjehurićima da pobjegnu, a zatim su na red došli tulipani širokog tijela koji dopuštaju aromama da se otvore na putu do nosa.

Bijelo vino od crnog grožđa

Šampanjac se nerijetko radi od crnog grožđa poput pinot noira i pinot meuniera. Sok tih sorti je proziran – boja se dobiva samo ako vino dulje ostane u kontaktu s kožicom grožđa.

Šampanjac je nastao slučajno

Mjehurići su se pojavili greškom dok su redovnici pokušavali proizvesti mirno vino. Redovnik Dom Pérignon usavršio je proces i tako se rodio poznati brend koji i danas nosi njegovo ime.

Šampanjac - 1 (Foto: Shutterstock)

Pssst…

Pritisak u bocama šampanjca je ogroman pa se mućkanje, kao što rade vozači Formule 1 na postolju, nikako ne preporučuje jer možete nekoga ozlijediti čepom. Boca se otvara pod otprilike 45 stupnjeva - potrebno je otpustiti osigurač, čvrsto šakom primiti čep, držati ga u mjestu, a drugom rukom okretati bocu. Znalci boce pjenušavog vina otvaraju gotovo nečujno.

Koliko ima mjehurića u boci?

Amerikanac Bill Lembeck prvi se ozbiljnije pozabavio brojem mjehurića u boci i došao do brojke od 49 milijuna, računajući odnose volumena tekućine i plina. Francuz Bruno Deturtre kamerom je tri godine snimao kako se stvaraju mjehurići u boci pa je uz pomoć računala izbrojao čak 250 milijuna mjehurića.

Najbrži čep

Najbrži čep izletio je iz boce brzinom od 41,4 km/h, što je i zabilježeno u Guinnessovoj knjizi. Taj je rekord postignut u kontroliranim uvjetima Sveučilišta Queensland.

Kupka u šampanjcu

Priča se da je slavna glumica Marilyn Monroe jednom prilikom izlila u kadu 350 boca šampanjca i okupala se. Iako je riječ o popularnoj i glamuroznoj priči koja se često povezuje s njezinim raskošnim životnim stilom, ne postoji čvrst dokaz da se tako nešto doista dogodilo.

Zrnca mudrosti o šampanjcu

“Zapamtite, gospodo, ne borimo se samo za Francusku, nego i za šampanjac!”

— Winston Churchill

"Nakon pobjede zaslužujete šampanjac. Nakon poraza vam treba."

— Napoleon Bonaparte

“Samo ljudi bez mašte ne mogu pronaći razlog za ispijanje šampanjca.”

— Oscar Wilde

“Previše bilo čega je loše, ali previše šampanjca je taman.”

— F. Scott Fitzgerald

“Boca crnog vina se drži za vrat, žena za struk, a boca šampanjca za stražnjicu.”

— Mark Twain

“Velike ljubavne priče počinju šampanjcem, a završavaju biljnim čajem.”

— Honoré de Balzac

“Jedino za čim žalim u životu jest što nisam popio dovoljno šampanjca.”

— John Maynard Keynes

“Vino budi ideje, a šampanjac strategije.”

— Roman Payne

“Pijem šampanjac samo u dva slučaja – kad sam zaljubljena i kad nisam.”

— Coco Chanel

“Šampanjac je jedina stvar koja mi vraća energiju kad sam umorna.”

— Brigitte Bardot

“Šampanjac ulijeva nadu da nas čekaju bolji dani.”

— Marlene Dietrich

