Ako mislite da je brokula dosadna, ovaj će vas recept razuvjeriti. U ovom jelu cvjetići brokule peku se u bogatom umaku od sira, obogaćenom češnjakom i parmezanom, a sve je zaokruženo zlatno hrskavim preljevom od krušnih mrvica i maslaca.
Umak je ono što ovaj složenac od broule i sira čini posebnim: on je gust, kremast, bogat, prepun sira i arome češnjaka. Brokula upija sve te okuse, a kad se sve zajedno zapeče s hrskavim mrvicama i parmezanom, nastaje jelo koje bi moglo postati favorit vašeg kućnog menija. Složenac poslužite uz svježi kruh, salatu ili – sam.
Složenac s brokulom i sirom - sastojci:
Za složenac
- 600 g cvjetića brokule (2 velike glavice)
- 60 g maslaca
- 4 češnja češnjaka, nasjeckana na sitno
- 45 g glatkog brašna
- 500 ml mlijeka
- 375 ml pilećeg temeljca
- 150 g svježe naribanog polutvrdog sira, cheddra ili goude
- 50 g naribanog parmezana
- sol, po ukusu
- papar, po ukusu
Za preljev
- 30 g panko mrvica
- 25 g naribanog parmezana
- 20 g maslaca, rastopljenog
- 1 prstohvat soli
- 1 prstohvat papra
Složenac s brokulom i sirom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.
- U zdjeli pomiješajte sve sastojke za preljev i ostavite sa strane.
- Otopite maslac u velikoj posudi na srednje jakoj vatri. Dodajte češnjak i pržite 1 minutu dok ne zamiriše.
- Dodajte brašno i pržite 1 minutu, neprestano miješajući.
- Polako ulijte polovicu mlijeka, uz neprestano miješanje pjenjačom. Kad se potpuno sjedini, umiješajte preostalo mlijeko i pileći temeljac.
- Kuhajte 4 do 5 minuta, povremeno miješajući, dok se umak ne zgusne toliko da ostaje na drvenoj kuhači.
- Isključite vatru, dodajte sireve i promiješajte. Kušajte i dodajte još soli ako je potrebno.
- U umak ubacite brokulu i dobro promiješajte. Izlijte u vatrostalnu posudu i poravnajte žlicom da je jednolično napuni. Pospite preljevom, prekrijte folijom i pecite 25 minuta.
- Skinite foliju i pecite još 20 minuta dok preljev ne postane zlatno-smeđe boje.
- Ostavite da odstoji 5 minuta prije posluživanja.
Bistro Vrhovec: Odličan izbor, ako želite uživati u domaćoj kuhinji i obilatim porcijama +1