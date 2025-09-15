Ako mislite da je brokula dosadna, ovaj će vas recept razuvjeriti. U ovom jelu cvjetići brokule peku se u bogatom umaku od sira, obogaćenom češnjakom i parmezanom, a sve je zaokruženo zlatno hrskavim preljevom od krušnih mrvica i maslaca.

Umak je ono što ovaj složenac od broule i sira čini posebnim: on je gust, kremast, bogat, prepun sira i arome češnjaka. Brokula upija sve te okuse, a kad se sve zajedno zapeče s hrskavim mrvicama i parmezanom, nastaje jelo koje bi moglo postati favorit vašeg kućnog menija. Složenac poslužite uz svježi kruh, salatu ili – sam.

Složenac s brokulom i sirom - sastojci: Za složenac 600 g cvjetića brokule (2 velike glavice)

60 g maslaca

4 češnja češnjaka, nasjeckana na sitno

45 g glatkog brašna

500 ml mlijeka

375 ml pilećeg temeljca

150 g svježe naribanog polutvrdog sira, cheddra ili goude

50 g naribanog parmezana

sol, po ukusu

papar, po ukusu Za preljev 30 g panko mrvica

25 g naribanog parmezana

20 g maslaca, rastopljenog

1 prstohvat soli

1 prstohvat papra Složenac s brokulom i sirom - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. U zdjeli pomiješajte sve sastojke za preljev i ostavite sa strane. Otopite maslac u velikoj posudi na srednje jakoj vatri. Dodajte češnjak i pržite 1 minutu dok ne zamiriše. Dodajte brašno i pržite 1 minutu, neprestano miješajući. Polako ulijte polovicu mlijeka, uz neprestano miješanje pjenjačom. Kad se potpuno sjedini, umiješajte preostalo mlijeko i pileći temeljac. Kuhajte 4 do 5 minuta, povremeno miješajući, dok se umak ne zgusne toliko da ostaje na drvenoj kuhači. Isključite vatru, dodajte sireve i promiješajte. Kušajte i dodajte još soli ako je potrebno. U umak ubacite brokulu i dobro promiješajte. Izlijte u vatrostalnu posudu i poravnajte žlicom da je jednolično napuni. Pospite preljevom, prekrijte folijom i pecite 25 minuta. Skinite foliju i pecite još 20 minuta dok preljev ne postane zlatno-smeđe boje. Ostavite da odstoji 5 minuta prije posluživanja.

