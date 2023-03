Restoran Waldinger smjestio se u samom srcu grada Osijeka, a već s vrata jasno je da je riječ o posebnom restoranu u kojem se pazi na svaki detalj. U svojem su ambijentu jednako tradicionalni kao i moderni, a isto se očituje i u njihovu jelovniku.

''Prije 16 godina počeli smo raditi s kreativnom kuhinjom, a cilj nam je bio biti ispred svih tih nekadašnjih viđenja, biti drukčiji u smislu izmjene jelovnika, sadržaja jelovnika, jela koja su sezonska, jela koja su suvremenijeg oblika. No uvijek gledamo da to bude nekako izvorno, autohtono, slavonsko u nekom okruženju grada Osijeka'', rekao je Berislav Mlinarević.

U svojem izboru jela vrlo su široki, pa se na njihovu meniju može pronaći cijela paleta mesnih jela, od sporo pečenog svinjskog odreska s pečenom paprikom, fondantom od krumpira i domaćom majonezom do lagano pečenih pačjih prsa u umaku od naranče i domaćim njokima. Ipak, s obzirom na to da se nalazimo u Slavoniji, nadali smo se isprobati nešto karakteristično za taj kraj i nismo ostali razočarani.

chef Miroslav Sili (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

''Danas će na repertoaru biti predstavljena janjeća koljenica, jelo koje predstavlja lokalnu kuhinju, regiju i jelo koje je najpopularnije u široj Hrvatskoj'', rekao je Berislav.

''Uz janjeću koljenicu poslužit ćemo mladi krumpir, kojega sad ima, mladi luk i pire od celera. Odlučili smo se za to jer se nalazimo u Slavoniji, koja je obilata s mesom i povrćem, a i vrijeme je Uskrsa pa smo u skladu s time pripremili janjetinu'', nadovezao se Miroslav Sili, chef restorana Waldinger.

Slasna janjetina koja se kod nas tradicionalno priprema baš za Uskrs, a koju su nam pripremili u Waldingeru prvotno se pacala u marinadi od senfa i najfinijih začina, a potom nekoliko sati pekla u pećnici kako bi svaki njezin djelić bio mekan kao putar. Sočna janjeća koljenica koja se topi u ustima poslužena je na posteljici od celera koja odlično nadopunjuje taj fantastični komad mesa. S dolaskom proljeća u njihov jelovnik dolaze i nova jela.

Janjeća koljenica (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

''Meni mijenjamo tri do četiri puta godišnje, ovisno o godišnjem dobu i kada su nam koje namirnice dostupne. Uvijek nam je bitno da imamo svježe meso, povrće'', rekao je Miroslav.

''Sve ono što se nalazi na tržnici, što se nalazi svježe, sve ono što se nalazi u našem okruženju regije Slavonije. Na to stavljamo naglasak unazad nekoliko godina. Svježina, tržnica, trgovina. To nam daje dozu superiornosti u odnosu na sve druge objekte'', rekao je Berislav.

Tome u prilog govori i Michelinova preporuka, koju imaju već petu godinu zaredom. Iako se gastronomski kritičari tog prestižnog vodiča u pravilu ne predstavljaju, njihov njima jest, i to nakon što je napisao preporuku za njihov restoran.

Berislav Mlinarević (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

''Gospodin je bio osobit, zahtjevan i u svom izboru šarolik. Nismo znali da je iz Michelina, ali smo znali da je sigurno nekakav gastrokritičar jer je tako i naručivao jela. Međutim, kasnije se otkrio jer je odsjeo u našem hotelu. Rekao je da je iz Michelina, da je napravio ocjenu našeg objekta i da ćemo vrlo skoro čuti te preporuke'', opisao je svoje iskustvo Berislav.

Michelinova preporuka nagrada je za sve njih koji godinama pomno biraju namirnice, degustiraju i kreiraju jela. Kako nam Berislav kaže, svi su zajedno u tome i ona je potvrda da svoj posao obavljaju fenomenalno.

''Kada smo dobili Michelinovu preporuku, bili smo presretni jer je to kruna našeg rada i zalaganja, gdje dolazi do izražaja naš rad, gdje se svi trudimo i sudjelujemo u kreiranju jelovnika, od našeg direktora do osoblja u kuhinji'', istaknuo je Miroslav.

Miroslav Sili (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

Baš poput svih restorana koji ispunjavaju stranice prestižnog Michelinova vodiča, i Waldinger se nastoji istaknuti u masi zanimljivim jelovnikom i raznolikom ponudom, a posljednjih godina naglasak stavlja na kvalitetu i svježinu namirnica.

''Imamo lokalne dobavljače, imamo lokalnu osječku tržnicu koja je stvarno izdašna i, naravno, tu je i Metro, koji uvijek ima najbolje cijene i izbor. Za sve ono što ne uspijemo nabaviti ovako, tu je Metro'', rekao je Berislav.

Svoju suradnju s Metroom Berislav njeguje već gotovo 30 godina, kada je još kao mladić išao u nabavu namirnica u njihove poslovnice u Stuttgartu i Beču, a preko granice je potegao i nedavno za gusju jetru koju gosti posebno traže, a teško se može nabaviti u njihovu kraju.

Restoran Waldinger (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

''Gusju jetru vrlo je teško naći u Osijeku. Moram to spomenuti kao primjer koliko Metro široko gleda. Nazvao sam voditelja i pitao ga je li ona dobavljiva, a odgovor je bio – da. Po nju sam išao u Mađarsku i sve to organizirao je isti voditelj vrlo lako i vrlo brzo. To je samo primjer, ali tu je cijeli niz drugih proizvoda kada želimo nešto drugačije'', objasnio je Berislav.

Zbog njihove janjeće koljenice i gusje jetre valja potegnuti do Osijeka, a unatoč tome što se nalaze 450 kilometara od mora, u Waldingeru nije čudno pojesti i svježe morske plodove poput hobotnice ili kvalitetne ribe. Razlog tome je jednostavan – sestrinski restoran na moru i odlična suradnja s ribarima, zbog kojih uvijek imaju svježe plodove mora na stolu.

Berislav Mlinarević (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

''Kad biram jela, gledam da to bude šaroliko. S obzirom na to da imamo restoran i na moru, vrlo često znamo u ovo proljetno vrijeme donijeti primjerice svježih kvarnerskih škampa i domaće ribe. Uvijek gledam da je to divlja riba, divlji škampi. Sve je to domaći izbor'', rekao je Berislav.

Dobar glas daleko se čuje, a Waldinger to i potvrđuje jer je njegovo ime već dobro poznato u Hrvatskoj. Zbog toga ne čudi što mnogi rado odlaze do Osijeka samo kako bi iskusili svu lepezu slavonskih okusa u kreativnim jelima koja oni spravljaju s puno ljubavi uz pomoć lokalaca i ostalih suradnika poput Metroa, koji su uvijek tu da im uskoče sa svježim, kvalitetnim i teško dobavljivim namirnicama.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Metro po najvišim profesionalnim standardima.