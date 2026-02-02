Namaz od boba malteška je delicija koja mami okusima mente i čilija. Za pripremu se koristi malteški sitni tamni bob, poznat kao ful ta' Ġirba, no poslužit će i njegov zeleni rođak. Bigilla se poslužuje kao predjelo ili međuobrok te se gotovo uvijek maže na kruh, što je čini savršenim uvodom u svaku maltešku gozbu.

Bigilla - sastojci: 450 g sušenog boba

100 g svježeg boba, kuhanog i oguljenog

2 žlice svježeg peršina, sitno nasjeckanog

1 žlica svježe mente, sitno nasjeckane

1 žlica svježeg mažurana, sitno nasjeckanog

1 crvena čili papričica, očišćena i sitno nasjeckana

1 glavica češnjaka, svi režnjevi oguljeni

2 žlice maslinova ulja, plus dodatno za posluživanje Bigilla - priprema: Sušeni bob namočite preko noći. Sljedeći dan promijenite vodu, zakuhajte bob i potom kuhajte na laganoj vatri dok ne omekša. Ocijedite bob, ostavite da se ohladi te ga stavite u veliku zdjelu zajedno s ¾ količine svježeg boba i svim ostalim sastojcima. Štapnim mikserom kratko miksajte dok ne dobijete grublji pire – namaz treba zadržati malo teksture. Prebacite namaz u zdjelu za posluživanje, po vrhu rasporedite ostatak svježeg boba, pokapajte dodatnim maslinovim uljem i ukrasite listićima svježe mente. Poslužite kao umak uz kruh ili kao namaz za sendviče.

