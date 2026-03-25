Njezin naziv po vjerovanju potječe od riječi pinka (štruca kruha). Jedan je najprepoznatljivijih simbola uskrsnog stola i to diljem Europe. Ovaj mirisni slatki kruh stoljećima se priprema u Dalmaciji, Istri i na Kvarneru, no ta se tradicija proširila i na ostale krajeve Hrvatske. Tradicionalno se blagoslivlja i dijeli na uskrsno jutro. Križni rez na pinci predstavlja Kristovu žrtvu, a bogato tijesto obilježava kraj posta i dolazak proljeća.

Upravo zato pinca nije samo desert već dio blagdanskog rituala, koji povezuje obitelj, tradiciju i stoljetne običaje. Bogata jaja, maslac, šećer i citrusne korice nekada su bili luksuzni sastojci pa je pinca simbolizirala kraj korizmenog posta i povratak obilju. Povijesni zapisi o sličnim uskrsnim kruhovima na Jadranu javljaju se već u srednjem vijeku, a povezuje se s venecijanskom i sredozemnom tradicijom slatkih blagdanskih kruhova. U starim dalmatinskim obiteljima pinca se često pekla samo jednom godišnje, pa je njezin miris bio poseban znak da dolazi najveći kršćanski blagdan. U mnogim dalmatinskim mjestima domaćice su se natjecale čija će pinca biti najviša i najmekša, a stara izreka kaže da se dobra pinca mora „otvoriti kao cvijet“. Ako bi tijesto dobro naraslo i križni rez se lijepo razdvojio, vjerovalo se da kuću očekuje sretna i rodna godina.

Slična uskrsna peciva pripremaju se diljem Europe. U Italiji je poznata „colomba“, u Sloveniji i dijelu Hrvatske naziva se „pogača“ ili „sirnica“, dok Grci imaju aromatični kruh „tsoureki“. U Španjolskoj se za Uskrs priprema „mona de Pascua“, često ukrašena jajima ili čokoladom. Iako su recepti danas dostupni tijekom cijele godine, pinca je zadržala poseban status blagdanske delicije. Njezin miris naranče, limuna i vanilije za mnoge označava početak Uskrsa jednako snažno kaoi šarena uskrsna jaja.

Zagrebački bistro Health & Joy za ove blagdane priprema posebnu varijantu domaće aromatične pince u zdravijoj verziji, baš poput bakine. Spravlja se od 100 posto pirovog brašna, domaćih jaja, šećera kokosovog cvijeta, domaće naranče i limuna, grožđica, brusnica, cejlonskog cimeta i organskih listića badema, bez kvasca, s praškom za pecivo. Miris i okus tradicije uz zdrave sastojke dobitna je kombinacija.

Recept:

USKRSNA PINCA by Health&Joy

750 g bijelog pirovog brašna

150 g maslaca

2 dl toplog mlijeka

18 g praška za pecivo

2 vanilin šećera

prstohvat soli

200 g šećera kokosovog cvijeta

korica od 2 naranče i 2 limuna

2 jaja

100 g kiselog vrhnja

100 g grožđica i 100 g brusnica, natopljenih u rumu

žumanjak za premazivanje

listići badema

U mlijeku otopite maslac narezan na manje komade, a u brašno dodajte prašak za pecivo. Zatim dodajte šećer kokosovog cvijeta, vanillin šećere, sol te naribane korice limuna I naranče.

U drugoj posudi izmiješajte jaja, vrhnje I mlijeko. Zatim dodajte suhe sastojke u mokre te dobro izmiješajte.

Na radnu površinu dodajte brašno te dobro umijesite, dok ne dobijete glatko tijesto. U sredinu tijesta dodajte grožđice i brusnice, prethodno natopljene u rumu.

Podijelite tijesto na tri dijela te ga stavite na lim koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Zarežite pince poput “križa”. Namažite Ih žutanjkom te pospite šećerom kokosovog cvijeta i pospite listićima badema.

Pecite pince na 180 stupnjeva 30-40 min, ovisno o jačini pećnice.