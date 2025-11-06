Brze, sočne i prepune okusa – ove pileće mesne okruglice s ricottom pravi su dokaz da i večera spremna za manje od 20 minuta može biti nevjerojatno ukusna.

Inspirirane talijanskom kuhinjom sjajno kombiniraju piletinu, kremastu teksturu svježe ricotte i bogatstvo umaka od rajčice s bosiljkom (možete koristiti i kupovni, nećemo nikome reći). U umak se ukuha i orzo tjestenina pa u tren oka imate čitav obrok... idealan za svaki dan u tjednu!

Pileće okruglice s ricottom - sastojci: 500 g mljevene piletine

250 g svježe ricotte, izmrvljene

25 g sitno naribanog parmezana

sitno naribana korica 1 limuna

1 ljutika, sitno nasjeckana

1 češanj češnjaka, zgnječen

2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

500 g gotovog umaka od rajčice i bosiljka

250 ml pilećeg temeljca

1/2 vezice svježeg bosiljka

105 g tjestenine orzo

parmezan, za posluživanje Pileće okruglice s ricottom - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte piletinu, ricottu, parmezan, koricu limuna, ljutiku i češnjak. Dobro začinite. Oblikujte otprilike 12 mesnih okruglica veličine loptice za golf. Prebacite na tanjur. Zagrijte ulje u velikoj tavi s neprianjajućim dnom na jakoj vatri. Pržite mesne okruglice, povremeno okrećući, oko 3 minute. Dodajte umak, temeljac, bosiljak i tjesteninu. Promiješajte da se sve sjedini. Poklopite i smanjite vatru. Kuhajte, povremeno miješajući, 9 minuta ili dok tjestenina ne omekša. Poslužite s dodatnim parmezanom.

