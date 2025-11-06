Brze, sočne i prepune okusa – ove pileće mesne okruglice s ricottom pravi su dokaz da i večera spremna za manje od 20 minuta može biti nevjerojatno ukusna.
Inspirirane talijanskom kuhinjom sjajno kombiniraju piletinu, kremastu teksturu svježe ricotte i bogatstvo umaka od rajčice s bosiljkom (možete koristiti i kupovni, nećemo nikome reći). U umak se ukuha i orzo tjestenina pa u tren oka imate čitav obrok... idealan za svaki dan u tjednu!
Pileće okruglice s ricottom - sastojci:
- 500 g mljevene piletine
- 250 g svježe ricotte, izmrvljene
- 25 g sitno naribanog parmezana
- sitno naribana korica 1 limuna
- 1 ljutika, sitno nasjeckana
- 1 češanj češnjaka, zgnječen
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 500 g gotovog umaka od rajčice i bosiljka
- 250 ml pilećeg temeljca
- 1/2 vezice svježeg bosiljka
- 105 g tjestenine orzo
- parmezan, za posluživanje
Pileće okruglice s ricottom - priprema:
- U velikoj zdjeli pomiješajte piletinu, ricottu, parmezan, koricu limuna, ljutiku i češnjak. Dobro začinite. Oblikujte otprilike 12 mesnih okruglica veličine loptice za golf. Prebacite na tanjur.
- Zagrijte ulje u velikoj tavi s neprianjajućim dnom na jakoj vatri. Pržite mesne okruglice, povremeno okrećući, oko 3 minute.
- Dodajte umak, temeljac, bosiljak i tjesteninu. Promiješajte da se sve sjedini. Poklopite i smanjite vatru. Kuhajte, povremeno miješajući, 9 minuta ili dok tjestenina ne omekša.
- Poslužite s dodatnim parmezanom.
Talijanska regija poznata po Fiatu, Nutelli i crnom vinu ima još jedan dobar razlog za posjet – rijetki su oni koji znaju koji je +0