Kad zakoračite u drvenu kuću, onu starinsku, građenu od hrastovine, bez betona i izolacija, nećete prvo primijetiti vlagu ili hladnoću, osjetit ćete nešto puno dublje – osjećaj doma. U tim hižama i čardacima s kraja 19. i početka 20. stoljeća, nije se samo stanovalo. U njima se živjelo – polako, toplo, s poštovanjem prema svakom zalogaju i svakom trenutku. Središnje mjesto bila je družinska soba: prostorija gdje se grijalo uz zemljanu peć, gdje su djeca usnula uz škripu drveta i priče koje su se prenosile s koljena na koljeno. Tu se večeralo ono što je bilo u vrtu, mirisao je svježi kruh, a mast s paprikom bila je poslastica.

Svaka kuća nosila je potpis – ime majstora, godinu gradnje, a često i vjerski simbol: “IHS – Iesus Hominum Salvator”. Nije to bio samo ukras. Bio je to čin ljubavi i vjere, blagoslov za one koji će tek doći. Danas, kada sve više tražimo povratak prirodi i istinskim vrijednostima, drvena gradnja doživljava svoj tihi povratak. U Sisačko-moslavačkoj županiji, u srcu Moslavine i Banovine, ljudi oživljavaju ove kuće ne zbog nostalgije, već zbog potrebe za toplinom, autentičnošću i održivošću.

Graditeljska baština Krapje Lonjsko polje (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije)

No, tradicija nije samo u zidovima. Ona je i na tanjuru, u čaši, u osmijehu domaćina koji vas pozdravlja kao da ste mu rođak koji se dugo nije vratio kući. Eno-gastronomska ponuda ovog kraja ne želi biti spektakularna u onom turističkom, razmetljivom smislu – ona je spektakularna u svojoj autentičnosti. Kuhari i ugostitelji od Siska do Topuskog, od Petrinje do Velike Ludine, udružili su snage kako bi kreirali jelovnike koji nisu samo spoj okusa, već i priča. U tim tanjurima ima puno duha: domaća juha koja miriše na nedjelju, pečenje koje podsjeća na obiteljska okupljanja i deserti koji nas vraćaju u djetinjstvo. A tu je i čaša lokalnog vina – ne kao dodatak, nego kao začin životu i sastavni dio doživljaja. Jer svaki gutljaj nosi svoju priču, a praksa potvrđuje da se za stolom najmanje govori kad su usta puna.

Grozd Škrleta - Memory Lane (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije)

Na svega 20ak minuta vožnje od Zagreba,autocesta vas vodi ravno u srce jedne čarolije. Ulice miruju, drvo škripi pod nogama, a zrak miriše na nešto drevno, ali ne i zaboravljeno. Tradicija ovdje nije relikt prošlosti – ona je budućnost koja nas vraća onome što smo nesvjesno izgubili.

U toj budućnosti posebno mjesto zauzima škrlet – autohtona sorta vina koja se rađa u moslavačkim vinogradima, od Popovače do Kutine. Degustacija škrleta nije samo odrađivanje vinske ture – to je ritual. Uz čašu vina dolazi domaći sir, tišina vinograda i priča vinara koja vas zadrži više nego bilo kakav marketinški slogan. Škrlet je poseban, ne zato što to tvrde stručnjaci, već zato što ga ne možete usporediti ni s čim drugim. Čak i ako se ne zaljubite u njega, vinarije ovoga kraja nude mnoštvo drugih okusa – bijelih i crnih sorti koje potvrđuju da se ovdje vino ne proizvodi. Ovdje se vino stvara, s ljubavlju.

Kad jednom otkrijete Sisačko-moslavačku županiju, teško je odoljeti istraživanju. Na rubu Novske, uz rijeku Pakru, skrilo se Eko-etno selo Strug. Nema velikih reklama ni pompe, jer onaj tko jednom dođe – vraća se. Drvene kuće, uređene s pažnjom do najmanjeg detalja, pružaju smještaj koji ne grije samo tijelo, već i srce. Povrće dolazi iz vrta, kruh iz krušne peći, a rakija – iz ruku domaćina koji uz nju servira i priču. Jelovnik ne postoji – jede se ono što je priroda taj dan odlučila darovati. I to je ljepota koju ni najbolji restorani ne mogu nadmašiti.

Domaće knedle (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije)

Cijeli kraj čuva etnološku baštinu ne samo u muzejima i zbirkama, već i u svakodnevnom životu. Ručnici, stolnjaci, posteljina – sve što su nekad radile vrijedne ruke, ovdje i dalje ima svoje mjesto. No najvrijednije se čuva u usmenim predajama, u pjesmama i ritualima koje neki još uvijek pamte.

I taman kad pomislite da ste osjetili sve što ovaj kraj nudi, znatiželja vas vodi dalje – prema Lonjskom polju jednom od posljednjih živih močvarnih staništa u Europi, koje kao da pripada nekom drugom, sporijem vremenu. U sjeni šume, u blizini Topuskih termi, zaboravite signal i rasporede. Ovdje se ne traži Wi-Fi, ovdje se dobiva tišina. I pogled koji vas podsjeća koliko malo treba da budemo istinski živi.

Šaran (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije)

U Topuskom, termalna voda ne liječi samo tijelo, već i duh. U seoskim domaćinstvima nema “turističkih sadržaja”, ali ima života kakav se danas rijetko gdje još može pronaći.. Ujutro vas budi tišina, navečer uspavljuje cvrkut ptica, a u međuvremenu... dišete. Bez stresa. Bez buke. Samo vi i mjesto koje vam šapće da se ostanete još malo.

Zato, za istinski odmor i doživljaj ne morate planirati skupe vikende na moru. Trideset minuta od Zagreba čeka vas ono što ste možda zaboravili da vam treba: mir, okusi djetinjstva i čaša vina koja u sebi nosi sve ono što vam je nedostajalo. Smatrajte se pozvanima – jer ovdje se ne dolazi slučajno. Ovdje se dolazi srcem.

Pr (Foto: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije)