Ulje za kuhanje mnogi žele imati nadohvat ruke – odmah uz štednjak. To ne čudi s obzirom da se ulja može dodati u što god da pripremate i u svakom trenutku termičke obrade.



Istraživanja su pokazala da je najgore mjesto za držanje jestivog ulja – odmah iznad ploče štednjaka. Ne samo da je ovo loše za samo ulje, već i za zdravlje onih koji ga nakon toga koriste.



Ulje bi trebalo biti udaljeno što je više moguće od izvora topline – po mogućnosti na tamnom i hladnom mjestu poput smočnice ili u podrumu.



Izloženost ulja visokim temperaturama dovodi do oksidacije ulja – proces je to u kojem se razgrađuje njegova molekularna struktura, a zbog čega ulje dobiva loš okus, a može postati i štetno za zdravlje.

Ne držite ulje u ormariću iznad štednjaka (Foto: Shutterstock)

Držite li ulje blizu izvora topline možda ćete primijetit nakon nekog vremena da ima čudan miris i da postaje ljepljivo – to su znakovi oksidacije. Iako se zbog korištenja takvog ulja nećete odmah razboljeti, spojevi koji nastaju nakon oksidacije i koriste se za jelo povezani su s dugoročnim zdravstvenih problema kao što su upale, rizik od dobivanja kardiovaskularnih bolesti, pa čak i nekih oblika raka.

Nemojte niti opetovano koristiti isto ulje za prženje – ponovno zagrijavanje već korištenog ulja imat će iste negativne posljedice na zdravlje osobe koja konzumira hranu pripremljenu u takvom ulju.

Rijetki se ovo sjete napraviti: Trik s kojim ćete uvijek dobro začiniti mljeveno meso za sarmu i kobasice +2