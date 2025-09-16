Hot honey ili ljuti med veliki je trend na društvenim mrežama u posljednjih nekoliko godina – ljudi ga stavljaju na pizzu, pohanu piletinu, pečeni kukuruz, zapravo, na što god požele.



Riječ je o medu koji je aromatiziran čili papričicama te koji ima slatko-ljuti okus i ljepljivu teksturu.



Ljuti med popularizirao je američki poduzetnik Mike Kurtz početkom 2000-ih godina nakon što je u jednom brazilskom restoranu probao pizzu po kojoj je bio pokapan med aromatiziranim čili papričicom.



Oduševio se, napravio svoju verziju i počeo je prodavati na američkom tržištu pod imenom Hot Honey.

Ljuti med često se stavlja na mesnu pizzu (Foto: Shutterstock)

Ispostavilo se da se ljuti med slaže s brojnim namirnicama – poboljšat će okus povrća, ribe i mesa. Neki ga stavljaju i u slastice poput sladoleda od vanilije ili serviraju uz čokoladnu tortu.



Danas postoje mnogobrojne inačice tog proizvoda, a koji se može kupiti i u nekim specijaliziranim trgovinama u Hrvatskoj.



Dakako, ljuti med možete napraviti i sami u svojem domu – od svega tri sastojka: meda, čilija i nešto jabučnog octa.

Ljuti med - sastojci: 250 ml meda

2 čajne žličice čili pahuljica ili 1 svježa čili papričica

1 čajna žličice jabučnog octa Ljuti med - priprema: U lončiću pomiješajte med i čili pahuljice ili nasjeckanu čili papričicu. Lagano zagrijte smjesu na štednjaku dok med ne počne vriti. Uklonite lončić sa štednjaka i pustite da se med aromatizira čilijem otprilike 15 minuta. Procijedite med i na kraju u njega umiješajte jednu čajnu žličicu jabučnog octa. Ovako pripremljeni med stavite u staklenku i pohranite u hladnjaku, te poslužite s jelom po želji. Dobar tek!

