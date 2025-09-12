Juha od leće s keljom topla je, hranjiva i izuzetno ukusna kombinacija jednostavnih sastojaka, idealna za hladnije dane.

Spoj aromatičnog povrća, bogate leće, nježnog kelja i dodatka parmezana stvara rustikalno jelo koje će vas zagrijati i zasititi. Ako želite, kelj iz recepta možete zamijeniti i špinatom ili mladim špinatom.

Ova juha ne mora biti samo predjelo - odlično će se snaći i u ulozi čitavog ručka ili večere.