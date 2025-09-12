Juha od leće s keljom topla je, hranjiva i izuzetno ukusna kombinacija jednostavnih sastojaka, idealna za hladnije dane.
Spoj aromatičnog povrća, bogate leće, nježnog kelja i dodatka parmezana stvara rustikalno jelo koje će vas zagrijati i zasititi. Ako želite, kelj iz recepta možete zamijeniti i špinatom ili mladim špinatom.
Ova juha ne mora biti samo predjelo - odlično će se snaći i u ulozi čitavog ručka ili večere.
Juha od leće s keljom - sastojci:
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 srednji luk, nasjeckan
- 2 srednje mrkve, oguljene i nasjeckane
- 2 rebra celera, nasjeckana
- 1/2 čajne žličice soli
- 1/2 čajne žličice papra
- 4 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 250 ml passate od rajčice
- 200 g leće
- komad kore od parmezana, 5x5 cm
- naribani parmezan, po ukusu, za posluživanje
- 2 lovorova lista
- 1 žlica koncentriranog povrtnog temeljca ili 1 kocka
- 225 g mladog kelja, nasjeckanog
- krutoni ili preprženi komadići kruha, za posluživanje
Juha od leće s keljom - priprema:
- U dubokom loncu zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte luk, mrkvu, celer i po pola čajne žličice soli i papra. Pokrijte i pirjajte dok povrće ne omekša, 6 do 8 minuta.
- Dodajte češnjak i pirjajte bez poklopca, često miješajući, 1 do 2 minute. Dodajte passatu od rajčice i kuhajte dok se ne zgusne, 1 do 2 minute.
- Dodajte leću i promiješajte. Ubacite koru parmezana, lovorov list i ulijte 1,2 litre vode, zatim umiješajte temeljac i pustite da zavrije. Pokrijte i kuhajte na laganoj vatri, povremeno miješajući, dok leća ne omekša, 45 do 55 minuta.
- Dodajte kelj i kuhajte, povremeno miješajući, dok ne uvene, 2 do 3 minute. Maknite s vatre i bacite koru parmezana i lovorov list.
- Poslužite s naribanim parmezanom i preprženim kruhom ili krutonima.