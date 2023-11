Čokoladni keksi s divnom hrskavom koricom i komadićima čokolade i još preliveni čistom čokoladom imaju ljekovitu moć, dokazano je - posebno kada su dani kratki i hladni.

Ovaj je recept toliko jednostavan da vam ništa ne može poći krivo. Dobit ćete savršene kekse svaki put, i to za jedva 35 minuta. Savršen recept za plan B kada eksperimentirate s nečim drugim za što niste sigurni da će uspjeti. Uz ovako svakodnevne sastojke i malo potrebnog vremena za pripremu, možete biti sigurni da ćete uvijek moći iznijeti savršen desert na stol.

Od količine sastojaka iz recepta dobit ćete 25 keksa, a možete eksperimentirati i smjesu obogatiti prženim orašastim plodovima ili suhim voćem koje volite.

Smjesu možete napraviti do 2 dana unaprijed i držati je u hladnjaku ili je zamrznuti do mjesec dana. Ako ste od onih koji vole imati konkretnu ponudu slatkoga za blagdane, znat ćete to iskoristiti. Pečene kekse možete čuvati do tri dana u limenoj ili plastičnoj posudi s poklopcem.

Sastojci za čokoladne kekse:

250 g maslaca, omekšalog

350 g smeđeg šećera

2 velika jaja

350 g brašna

3,5 čajne žličice praška za pecivo

¼ čajne žličice soli

100 g kakaa u prahu

200 g čokolade, narezane na komadiće + 400 g za preljev, po želji

Priprema čokoladnih keksa:

Tucite maslac i šećer s prstohvatom soli dok ne dobijete pjenastu smjesu, a zatim umiješajte jedno po jedno jaje. Prosijte brašno i kakao u prahu i umiješajte ih u smjesu, a zatim umiješajte komadiće čokolade. Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Obložite lim za pečenje papirom za pečenje. Za svaki keks izvadite dvije žlice smjese na papir za pečenje ili, ako ste smjesu držali u hladnjaku, napravite kuglice od dvije žlice smjese pa ih spljoštite u oblik keksića. Pecite 12-15 minuta dok keksi ne dobiju koricu. Poslužite tople ili hladne. Ako želite, kekse možete i preliti čokoladom. Na pari otopite čokoladu po želji i ostavite da se malo ohladi, a zatim pola svakog keksa umočite u čokoladu i ostavite u plehu na hladnom mjestu da se stegne. Možete i poslagati kekse u pleh i preko svih šarati otopljenom čokoladom.

Začinjeni i neodoljivi: Recept za tradicionalne belgijske kolačiće Specoolas koji imaju okus blagdana +8