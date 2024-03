Koji je rok trajanja brašna? Odgovor na to pitanje ovisi o mnogo faktora – od čega je brašno napravljeno, kada je mljeveno i kako je bilo skladišteno prije nego što ste ga donijeli kući. To može varirati sve od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.



Kako skladištite brašno nakon što ga donesete kući, također igra važnu ulogu u produljenju njegove trajnosti.



Za svako brašno važno je provjeriti rok trajanja na ambalaži. Čak i ako brašno nije razvilo neobičan miris, ne izgleda pljesnivo ni grudasto, a istekao mu je rok trajanja – ono neće imati dobar okus kao svježe brašno.



U trgovinama brašno najčešće dolazi u papirnatim vrećicama – one dopuštaju da sva preostala vlaga iz procesa mljevenja ispari. Istovremeno, papirnate vrećice ne štite brašno od prodornih mirisa niti visokih temperatura.

Kako pohraniti brašno?

Najbolji način da zaštitite brašno od kvarenja jest da ga nakon kupovine prebacite u čistu, suhu i hermetički zatvorenu posudu. Udaljite brašno od štednjaka i drugih izvora topline – najbolje bi bilo staviti ga u tamno i hladno mjesto poput smočnice.

Brašno u papirnatim vrećama (Foto: Shutterstock)

Imajte na umu da metode skladištenja ovise o vrsti brašna koje imate kod kuće, ali i koliko često ga koristite.



Rafinirano bijelo brašno za kruh i kolače kratkoročno može čuvati u hermetički zatvorenoj posudi na hladnom i tamnom mjestu. Ako mu želite produljiti rok trajanja , stavite ga u zamrzivač.



Brašno od cjelovitog zrna podložnije je kvarenju. Baš zato najbolje bi bilo prebaciti ga u čistu i suhu hermetički zatvorenu posudu, a potom staviti u hladnjak ili zamrzivač.



Brašno od orašastih plodova poput bademova ima visok postotak ulja koje može brže užegnuti i pokvariti se, pa se i ono preporučuje čuvati u zamrzivaču.

Je li se brašno pokvarilo?

Pitate se kako možete sa sigurnošću znati je li brašno pokvareno? Najbolje je da ga prvo dobro pogledate.



Zavirite u posudu i provjerite ima li kakvih bubica u njemu. Ako ih pronađete, brašno više nemojte koristiti.



Bijelo brašno nemojte koristiti i ako ste primijetili znakove plijesni ili tvrde grudice vlage.



Pomirišite brašno. Ako ima kiseo, pljesniv ili užegao miris, znači da je pokvareno i nije više za upotrebu.

Moćni "prah" od slanutka: Zapostavljeno brašno bez glutena koje u Hrvatskoj, nažalost, koriste tek rijetki +1