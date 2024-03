Priča o chefu Filipu Ćiriću u gastronomskim krugovima ispričana je mnogo puta. Međutim, uvođenje svjetskih trendova u kuhinju Srbije, stvaranje sadržaja za popularne društvene mreže i sudjelovanje u najpopularnijem svjetskom kulinarskom showu MasterChef i više su nego dovoljni kako bismo Filipovu priču ispričali još jednom te podsjetili zaljubljenike u hranu kako će talentiranog srbijanskog chefa moći upoznati na panelu "U backstageu kulinarskih TV emisija" koji će se održati u Rovinju u sklopu Weekend Food Festivala .

Filip Ćirić vlasnik je fine dining restorana Homa , o kojem cijeli Beograd priča, a često ćete od prijatelja, poznanika i slučajnih prolaznika dobiti i preporuku za posjet Homa Bistrotu , čiji je koncept također djelo ovog kulinarskog vizionara. Filipova je misija gostu ponuditi nešto drukčije, nešto što će zapamtiti i o čemu će rado pričati. A kako nam kaže, formula je zapravo vrlo jednostavna…

"Svaki koncept koji kreiram gledam iz svoje perspektive kao gosta i svojih iskustava iz drugih restorana. Bitno je da svaki slijed koji nudimo bude kvalitetna cjelina, da gosta natjeramo da razmišlja o svakom elementu i konceptu u cijelosti. Važno mi je da im kroz sve elemente ispričamo priču koju smo zamislili", objasnio je Filip, koji je unatoč brojnim obvezama još uvijek izvršni chef u Homi.

Restoran Homa - 8 (Foto: Restoran Homa)

Manje je više

Njegova je filozofija da od manjeg dobije više, kako kaže less is more. Smatra da se od svake namirnice treba izdvojiti najbolji ili najzanimljiviji dio. Tako radi i s mesom i s povrćem, a bitno mu je da uvijek u jelu naglasi taj jedan specifični dio sirovine koji po njemu najbolje priča priču o toj namirnici. Obožava raditi fermentacije i koristiti ih u jelima, a veliki je zagovornik visokih standarda održivosti u kuhinji i organskog uzgoja. No s novim postulatima Filip nije zaboravio i ono što čini dušu svakog restorana – tradiciju. Od tradicije se jedino maknuo kako bi istražio nove tehnike i trendove, ali kulinarsko nasljeđe Srbije teško se može izuzeti iz njegovih jela, kao i autohtone namirnice.

Chef koji rado otiđe na brizle i teleću jetricu u omiljenu kafanu ili u beogradski restoran Gig , koji je sa suradnicima iz svoje konzultantske tvrtke Mint Consulting pomogao postaviti na noge, praktički je od svojih profesionalnih početaka išao u smjeru koji danas u Srbiji predvodi.

Od početka do vrha

"Moja priča započela je u restoranu Villa 69, u kojemu sam imao pristup nekim od najboljih namirnica koje bih teško nabavio i danas. Tu sam učio i stjecao iskustvo, uživao sam raditi s tim ljudima i rado sam dolazio na posao. Tu sam prvi put upoznao koncept fine dininga.

Nakon tri godine, 2000. otvorio sam svoj prvi restoran. Imao sam 23 godine i nisam još bio sto posto u tome, ali sam radio s bratom koji je prije toga skupio dosta iskustva i npr. stažirao kod Marca Pierrea Whitea , tako da sam brzo hvatao korak", kazao je Filip te zaključio kako su već tada napravili velike stvari za gastronomiju Beograda te je čak New York Times pisao o njihovu restoranu.

Učio od najboljih chefova

Slijedile su godine usavršavanja i učenja, a posebnu strast pokazao je prema posjećivanju bitnih svjetskih restorana u kojima je upijao sve što su slavni chefovi radili te uredno odlazio iz njih s njihovom kuharicom, koju bi u danima koji su slijedili upijao od korica do korica te isprobao svaki od recepata. Kaže kao ih je u kolekciji sigurno imao barem sto koji su bili dio te gastronomske avanture i putovanja.

Filip je u Srbiji poznat i po tome što na svom TikToku i Instagramu često dijeli savjete i iskustva iz industrije, pa i tako želi povećati kvalitetu usluge u cijeloj branši. Ta mentorska crta sigurno mu je dobro došla i kada su birali članove žirija u susjednom MasterChefu, a zbog jako dobrog posla koji je odradio u srbijanskoj verziji popularne emisije organizatori Weekend Food Festivala pozvali su ga da 20. travnja u Rovinju sudjeluje na panelu na kojem će otkriti najzanimljivije dijelove tog iskustva.

Savjeti za sve masterchefove

Filip je kazao kako je objektivnost jedna od najvažnijih osobina kod člana žirija, isto kao i elokventnost i konkretnost, kako bi olakšali posao kolegama iz postprodukcije, a gledateljima donijeli kvalitetan sadržaj.

Dao je i savjet budućim kandidatima MasterChefa, koji će možda dobro doći i budućim chefovima u emisiji čije hrvatsko izdanje možete pratiti na Novoj TV. Smatra kako je najvažnija širina znanja, tehnika i poznavanje namirnica. Svima isto tako poručuje da kreiraju jela koja imaju dubinu i pričaju svoju priču, umjesto da se drže provjerenih klasika. "Svako jelo mora imati neki twist, neki x- faktor", zaključio je Filip Ćirić, za kojeg vjerujemo kako će nam sa svojim iskustvom i znanjem prirediti pravi show u Rovinju, i to s twistom.