Priča Egoist barova započela je prije 26 godina. Od 1997. godine do danas Egoist barovi postoje na trima lokacijama – Jarun, City Center one West i Cvjetno naselje.

''Ovaj prepoznatljivi slogan jasno ukazuje na strategiju poslovanja u kojoj su usmjerenost na gosta, kvalitetna ponuda, ugodan ambijent te uslužno i stručno osoblje glavne vodilje u svakodnevnom radu. Osim do zadovoljnih gostiju Egoist veoma drži i do zadovoljstva svojih djelatnika, kojima su osim dobrih uvjeta rada omogućeni razvoj i kontinuirana edukacija te napredovanje u poslu, pri čemu se značajno potiče timski rad'', rekao je vlasnik Dražen Biljan.

Breakfast ToGo - iznutra (Foto: Egoist)

Egoist je poznat i po tome što je organizator brojnih humanitarnih projekata, a to su zagrebački gosti itekako prepoznali. Projektom pod nazivom ''Imam herc'' već dugi niz godina pomaže bolesnoj djeci i siromašnim obiteljima iz svog okruženja, ali i šire.

Zašto je odabrano ime Egoist?

"Naziv Egoist preuzet je od arhitekata koji su osmislili logotip i naziv prije nego što sam kao vlasnik preuzeo tadašnji bar, no dodao sam uz to ime nastavak 'A tako dobar za sve' kako bih pokazao drugu, bolju stranu Egoista, u kojoj on nije klasični sebičnjak, već upravo suprotno – onaj koji nesebično daje drugima. Onaj koji daje svojim gostima pa su tako oni postali naši egoisti u pozitivnom smislu riječi. Želio sam da se osjećaju posebno, zadovoljno, pomalo egoistično, da se sve vrti oko njih i da se uvijek žele vratiti natrag. A zapravo mi i jesmo uslužna djelatnost i kako sama riječ ugostiteljstvo kaže, tu smo da ugostimo i uslužimo naše goste. Oni su fokus našeg poslovanja i uvijek na prvom mjestu – na tome sam gradio ovaj posao. Egoist je upravo po tome uvijek bio prepoznatljiv, mnogo smo toga tijekom svih ovih godina dali našim gostima, ali isto tako i oni nama. To neizmjerno cijenim", objasnio je vlasnik Dražen Biljan.

Egoist bar na Jarunu, otvoren 1997. godine, već uživa status kultnog mjesta. Tamo gosti najviše dolaze zbog obožavanog toplog napitka – kave. Uz kavu, gosti mogu uživati i u finim koktelima, vinima i ostalim zanimljivim napitcima. Jarunski Egoist nedavno je u potpunosti renoviran, u prekrasan prostor sa štihom francuskog chica, proširen novim dijelom, bistroom u kojem će se uskoro moći isprobati nova i zanimljiva jela na bazi doručka i bruncha. Tamo, kaže nam vlasnik, uvijek vlada dobra i ugodna prijateljska atmosfera.

Drugi Egoist otvoren je 2007. godine, a nalazi se u City Centru one West. Goste tamo najviše privlači golema terasa s koje su se često mogli pratiti koncerti i druga zbivanja ispred centra. Uz finu kavu ili osvježavajući napitak, u ponudi su i kolekcijske art šalice, kapsule kave i prestižni čajevi koje gosti mogu kupiti za kućnu upotrebu. Upravo je u tijeku i priprema ponude hrane, manjih zalogaja koji će uskoro obogatiti ponudu Egoist bara City.

Urbano i udobno u atraktivnoj stambeno-poslovnoj zgradi

Poseban šarm osjetit ćete u Egoistu koji se nalazi u kvartu Cvjetno naselje. Modularnost interijera omogućuje lako i brzo pretvaranje iz dnevne u večernju priču ili u neko tematsko događanje ili poslovni event. Tako se u posebno odvojenom prostoru, tehnički potpuno opremljenom, mogu organizirati razna događanja zatvorenog tipa – edukativne radionice i seminari, poslovna okupljanja, proslave, press-konferencije i slično.

Egoist bar Cvjetno_kokteli (Foto: Egoist)

Osim odlične kave, vrsnih vina, signature koktela iz aktualne karte Kaleidoscope, širokog spektra piva te raznih drugih pića nude se i zanimljivi obroci na bazi doručka i bruncha. Najpopularniji doručak je Jutreko, kroasan punjen kajganom i prženom pancetom, a uz njega su vrlo popularni razni burgeri, među kojima je predvodnik Jelenko na bazi jelenjeg mesa, kao izvrstan brunch.

Gostima se nudi i opcija doručka za van za sve one koji su u žurbi i nemaju vremena svoj omiljeni doručak ili brunch pojesti u baru. Popularno nazvan Breakfast To Go, odabrani doručak pakiran je u kutiji uz koju se dodaje svježe cijeđeni sok i sezonsko voće, ali osim njega za van se može naručiti i bilo koje drugo jelo iz aktualne ponude.

Egoist bar Cvjetno_Jelenko burger (Foto: Egoist)

Osim dobre atmosfere, probranih pića i jela u Egoist baru važno je i kako brzo i stabilno poslovati u tehnološkom smislu. Za dobru suradnju s telekom operaterom Egoist je odabrao A1 Hrvatska.

''A1 Hrvatska je vodeći pružatelj digitalnih usluga i komunikacijskih rješenja, što znatno olakšava sve aktivnosti, od funkcioniranja blagajne i POS uređaja do organizacije evenata. U ugostiteljstvu je posebno važno imati i sportske pakete telekom operatera radi gledanja utakmica koje su sastavni dio ponude svakog ozbiljnijeg ugostiteljskog objekta. Sve potrebno Egoist ima upravo u A1 Hrvatska – business paket koji sadržava internet, telefon i TV. U današnje bi vrijeme bilo nezamislivo poslovati bez svih tih tehnologija, posebno interneta, koji je iznimno važan gostima Egoist bara jer ga često osim za zabavu koriste i za rad iz naših barova. Možemo samo naslutiti koje bi to razočaranje bilo da nemamo Wi-Fi u Egoist barovima. Srećom, uz A1 Hrvatska na svim našim lokacijama osiguran je bežični internet i dobar signal'', priča nam vlasnik.

Dugotrajnost ovih barova jedan je od dokaza da se jasan cilj s iskrenim namjerama uvijek isplati.

Vlasnik bara ističe da su dobrodošli svi gosti, bez obzira na dob, profesiju, status, jer najvažniji je taj njihov dobar osjećaj, zadovoljstvo i želja za povratkom. Zajednička je to priča koja se gradi mnogo godina i u kojoj su se međusobno prepoznali "egoisti", posebni ljudi okupljeni na posebnom mjestu.

