Klasični sladoledi rade se od jaja, punomasnog mlijeka, slatkog vrhnja i šećera. Iznimno su kremasti, bogati okusom te imaju svilenu teksturu.
U kućnoj radinosti i bez upotrebe posebnog aparata možete napraviti jednako ukusnu i kremastu verziju, a koja obiluje i bjelančevinama pa je
možete jesti prije i nakon treninga u teretani.
To ne čudi budući da ovaj recept za domaći sladoled umjesto mlijeka i vrhnja koristi zrnati sir. Kremastu teksturu i dašak slatkoće daje mu zrele banane, a neodoljivi okus kakao prah i nešto ekstrakta vanilije.
I na kraju, bijeli šećer zamijenite s nešto pravog javorovog sirupa ili meda.
Dovoljno je smiksati sve sastojke u dobrom blenderu ili sjeckalici, preliti u metalni lim i staviti u zamrzivač na dva sata, a potom podijeliti sladoled na kuglice i poslužiti.
Domaći sladoled od zrnatog sira - sastojci:
- 450 g zrnatog sira
- 120 ml meda ili pravog javorovog sirupa
- 30 g nezaslađenog kakao praha
- 2 zrele banane
- 2 čajne žličice ekstrakta vanilije
Domaći sladoled od zrnatog sira - priprema:
- U dobrom blenderu ili sjeckalici pomiješajte zrnati sir, oguljene zrele banane, nezaslađeni kako prah, med i ekstrakt vanilije. Miksajte / pulsirajte dok se sastojci ne povežu i ne dobijete glatku smjesu.
- Prebacite dobivenu smjesu u metalni lim u jednom ravnomjernom sloju i stavite u zamrzivač na dva sata, odnosno kad se smjesa smrzne do kraja.
- Kada se smjesa zamrznula izvadite je iz ledenice, ostavite na kuhinjskom pultu oko pet minuta, pa žlicom za sladoled oblikujte kuglice i poslužite u zdjelici ili u kornetu. Dobar tek!
