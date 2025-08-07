Klasični sladoledi rade se od jaja, punomasnog mlijeka, slatkog vrhnja i šećera. Iznimno su kremasti, bogati okusom te imaju svilenu teksturu.



U kućnoj radinosti i bez upotrebe posebnog aparata možete napraviti jednako ukusnu i kremastu verziju, a koja obiluje i bjelančevinama pa je

možete jesti prije i nakon treninga u teretani.



To ne čudi budući da ovaj recept za domaći sladoled umjesto mlijeka i vrhnja koristi zrnati sir . Kremastu teksturu i dašak slatkoće daje mu zrele banane, a neodoljivi okus kakao prah i nešto ekstrakta vanilije.



I na kraju, bijeli šećer zamijenite s nešto pravog javorovog sirupa ili meda.



Dovoljno je smiksati sve sastojke u dobrom blenderu ili sjeckalici, preliti u metalni lim i staviti u zamrzivač na dva sata, a potom podijeliti sladoled na kuglice i poslužiti.

Domaći sladoled od zrnatog sira - sastojci: 450 g zrnatog sira

120 ml meda ili pravog javorovog sirupa

30 g nezaslađenog kakao praha

2 zrele banane

2 čajne žličice ekstrakta vanilije Domaći sladoled od zrnatog sira - priprema: U dobrom blenderu ili sjeckalici pomiješajte zrnati sir, oguljene zrele banane, nezaslađeni kako prah, med i ekstrakt vanilije. Miksajte / pulsirajte dok se sastojci ne povežu i ne dobijete glatku smjesu. Prebacite dobivenu smjesu u metalni lim u jednom ravnomjernom sloju i stavite u zamrzivač na dva sata, odnosno kad se smjesa smrzne do kraja. Kada se smjesa zamrznula izvadite je iz ledenice, ostavite na kuhinjskom pultu oko pet minuta, pa žlicom za sladoled oblikujte kuglice i poslužite u zdjelici ili u kornetu. Dobar tek!

Komu reći hvala? Znate li tko je smućkao prvi sladoled na svijetu? +1