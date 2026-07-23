Galerija 1 1 1 1 Dalmatinsko vinarstvo bilježi izniman uspjeh na najvažnijim svjetskim natjecanjima. Prema analizi Udruženja Vino Dalmacije, koja obuhvaća rezultate Decanter World Wine Awardsa (DWWA), International Wine Challengea (IWC), Concours Mondial de Bruxelles i Balkans International Wine Competitiona (BIWC) u razdoblju 2021–2026., dalmatinski proizvođači osvajaju zlatna i viša odličja na svim velikim svjetskim natjecanjima, u šest godina više od sto.

Na DWWA, najvećem i najutjecajnijem svjetskom natjecanju vina, Dalmacija je u 2024., 2025. i 2026. donijela između 42% i 60% svih hrvatskih zlatnih i platinastih odličja. Iza tog uspjeha stoje autohtone sorte: čak 70 posto nagrađenih vina je monosortno od autohtonih dalmatinskih sorti, a uz kupaže autohtonih sorti taj postotak raste na 80 posto.

Vrhunac je dosegnut na DWWA 2026.: Best in Show, najviše odličje natjecanja, pripalo je vinu Plaža Plavac hvarskog proizvođača Tončija Marijana, prvi takav uspjeh hrvatskog vina od 2016. godine. Platinaste medalje dobili su i Pepejuh Plavac mali vinarije Markus i prošek od grka Elysion vinarije Zure.

Dalmacija je tako u posljednje dvije godine postala najnagrađivanija vinska regija u Hrvatskoj. Osim kontinuiranog podizanja kvalitete dalmatinskih vina, ovim rezultatima doprinijelo je i sustavno djelovanje Udruženja Vino Dalmacije — kroz organizaciju događanja i putovanja vezanih uz Festival Vino Dalmacije i Dalmatinske vinske ikone, udruženje je međunarodnim vinskim autoritetima i Decanterovim sucima predstavilo regiju.

"Ovo nisu brojevi jedne dobre sezone nego dokaz da Dalmacija sustavno podiže kvalitetu iz godine u godinu. Najviše nas veseli to što ovaj uspjeh ne dolazi od međunarodnih sorti nego od vina koja postoje samo ovdje. Drago nam je da svijet prepoznaje ono što je autentično dalmatinsko," izjavio je Ivan Miloš, predsjednik Udruženja Vino Dalmacije. Potpuni pregled svih medalja dostupan je na ovom linku.

Udruženje Vino Dalmacije okuplja vinare i vinogradare iz Dalmacije s ciljem promocije autohtonih sorti, jačanja prepoznatljivosti dalmatinskog vina na domaćem i međunarodnom tržištu te razvoja vinskog turizma.

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