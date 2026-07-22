Tražite li mirnu biciklističku ili pješačku rutu kroz Zagreb, dalje od gradske gužve - jednu od ljepših pronaći ćete na potezu od Studentskog centra uz Botanički vrt pa sve do Strojarske ulice. Ruta prolazi uz željezničku prugu, okružena je zelenilom i pruža zanimljiv pogled na vlakove, a pritom je gotovo bez prometa. Od strane SC-a do nje se dolazi tako da iz Runjaninove ulice prođete podvožnjak ispod pruge (iz smjera prema sjeveru) i odmah skrenete desno uz prugu.

Poseban dio ove rute vodi uz južni rub Botaničkog vrta, gdje se nalazi Sjenata šetnica, izgrađena kao južna ograda vrta. Pergola duga oko 320 metara povezuje Runjaninovu ulicu s pješačkim mostom na Miramarskoj cesti te pješacima omogućuje ugodan prolaz uz Botanički vrt, bez potrebe za kretanjem željezničkim nasipom.

Ova prekrasna vila nekad je bila škola, udaljena je 15 minuta od Splita – ima beskonačni bazen i divan pogled na more +6