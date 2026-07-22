U Nizozemskoj se stanovi obično iznajmljuju “goli” bez postavljenog parketa ili laminata. Stanari koji iznajme stan dužni su ih sami postaviti, ali i ukloniti prilikom iseljenja - moraju ukloniti i daske, i lajsne i podlogu.

Prema zakonu o najmu, stan se mora vratiti u izvorno stanje nakon iseljenja, a uklanjanje podova je sastavni dio tog procesa. Nizozemci to nazivaju kaal opleveren, a prevodi se kao čišćenje doma od svih osobnih dodataka koje je najmoprimac unio u pojedinu nekretninu – od laminata, preko zavjesa do tapeta.

Podove ne morate ukloniti prilikom iseljenja samo ako se sljedeći stanar složi da ih ostavite, kako sam ne bi trebao postaviti podove u svojem novom iznajmljenom domu.

Obično se ova usluga nešto naplati – iako su neki spremni podove besplatno prepustiti drugom stanaru kako bi si uštedjeli vrijeme potrebno da se isti uklone.

Što mislite o ovom pravilu da se pod mora postaviti kod useljenja i ukloniti prilikom iseljenja u Nizozemskoj? Odlična ideja, stan je ovako uvijek u odličnom stanju

Grozna ideja, nepotrebno se troše resursi Odlična ideja, stan je ovako uvijek u odličnom stanju

Grozna ideja, nepotrebno se troše resursi glasova:

Valja istaknuti da Nizozemci obično iznajmljuju dugoročno - mjesečni najmovi stanova ovdje gotovo da ne postoje. Baš zato najmoprimcima nije problem uložiti u svoj dom, odabrati laminat po želji, platiti ga i postaviti.

O ovom neobičnom običaju piše se po društvenim mrežama i Redditu.

Ovo pravilo je apsurdno, smješno i totalno rasipanje, piše jedna korisnica Reddita. Ne čudi što su mnogi podovi u nizozemskim stanovima napravljeni od jeftinih materijala poput plastika i kartona niti što svakodnevno vidim hrpe starih podnih obloga na ulicama.

Mislim da mnogi ljudi pokušavaju prodati svoj pod sljedećem stanaru. U prethodnoj kući kupio sam laminantni pod od djevojke koja je tamo prije živjela, a koji je postavio njezin ostac. U sadašnjoj kući imam parkete koje je ostavio prethodni stanar – mislim da ga su ovdje postavljeni već 30 godina. Ako sljedeći stanar ne želi ovaj pod, objavit ću oglas na Facebook Marketplaceu i ponuditi ga besplatno onome tko ga želi sam ukloniti, napisao je jedan od komentatora na Redditu.

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