Caponata je tradicionalno talijansko jelo od pirjanog povrća koje potječe iz Sicilije. Riječ je zapravo o slatko-slanom predjelu koje se sastoji od pirjanog patlidžana, paprike, luka, maslina, kapara, pinjola i grožđica.

Caponatu možete jesti samostalno, poslužiti na hrskavom kruhu, dodati uz kuhanu tjesteninu, te servirati uz meso i ribu s roštilja.

Ovo jelo možete poslužiti odmah nakon pripreme dok je još toplo, no mnogi vjeruju da ima bolji okus nakon što odstoji u hladnjaku barem jedan dan.

Talijanska caponata - sastojci: 1 kg patlidžana

180 g koncentrata rajčice

150 g zelenih maslina bez koštica

60 ml vinskog octa

50 g pinjola

40 g grožđica

30 g bijelog šećera

2 žlice kapara

1 velika crvena paprika

1 veći luk

sol i papar po želji

biljno ulje

čili prah po želji

svježi peršin za posluživanje

svježi bosiljak za posluživanje Talijanska caponata - priprema: Operite patlidžan, posušite ga i narežite na kocke otprilike iste veličine. Pomiješajte kocke s nešto maslinova ulja, soli i paprom. Posložite ih na lim za pečenje - da se ne preklapaju – i stavite ih peći u prethodno zagrijanu pećnicu na oko 220 Celzijevih stupnjeva oko pola sata, dok ne porumene i ne omekšaju. U suhoj tavi na srednje jakoj vatri tostirajte pinjole – za to će vam biti potrebno oko pet minuta. Pazite da vam ne zagore. Uklonite pinjole iz tave i stavite ih sa strane. U istu tavu dodajte ulje po želji, pa ne njemu prepirjajte nasjeckani luk i papriku. Pirjajte povrće oko pet minuta dok ne omekša. Dodajte koncentrat rajčice, dobro promiješajte i nastavite pirjati par minuta. Podlijte sadržaj tave s vinskim octom, dodajte nasjeckane masline, kapare, grožđice i šećer. Kuhajte sve zajedno oko pet minuta da se sastojci povežu. Na kraju dodajte pečeni patlidžan i sve dobro promiješajte. Po potrebi dodajte još soli i papra. Uklonite jelo s vatre i u njega umiješajte tostirane pinjole. Poslužite sa svježim listićima peršina i bosiljka. Dobar tek!

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