Caponata je tradicionalno talijansko jelo od pirjanog povrća koje potječe iz Sicilije. Riječ je zapravo o slatko-slanom predjelu koje se sastoji od pirjanog patlidžana, paprike, luka, maslina, kapara, pinjola i grožđica.
Caponatu možete jesti samostalno, poslužiti na hrskavom kruhu, dodati uz kuhanu tjesteninu, te servirati uz meso i ribu s roštilja.
Ovo jelo možete poslužiti odmah nakon pripreme dok je još toplo, no mnogi vjeruju da ima bolji okus nakon što odstoji u hladnjaku barem jedan dan.
Talijanska caponata - sastojci:
- 1 kg patlidžana
- 180 g koncentrata rajčice
- 150 g zelenih maslina bez koštica
- 60 ml vinskog octa
- 50 g pinjola
- 40 g grožđica
- 30 g bijelog šećera
- 2 žlice kapara
- 1 velika crvena paprika
- 1 veći luk
- sol i papar po želji
- biljno ulje
- čili prah po želji
- svježi peršin za posluživanje
- svježi bosiljak za posluživanje
Talijanska caponata - priprema:
- Operite patlidžan, posušite ga i narežite na kocke otprilike iste veličine. Pomiješajte kocke s nešto maslinova ulja, soli i paprom. Posložite ih na lim za pečenje - da se ne preklapaju – i stavite ih peći u prethodno zagrijanu pećnicu na oko 220 Celzijevih stupnjeva oko pola sata, dok ne porumene i ne omekšaju.
- U suhoj tavi na srednje jakoj vatri tostirajte pinjole – za to će vam biti potrebno oko pet minuta. Pazite da vam ne zagore. Uklonite pinjole iz tave i stavite ih sa strane.
- U istu tavu dodajte ulje po želji, pa ne njemu prepirjajte nasjeckani luk i papriku. Pirjajte povrće oko pet minuta dok ne omekša. Dodajte koncentrat rajčice, dobro promiješajte i nastavite pirjati par minuta.
- Podlijte sadržaj tave s vinskim octom, dodajte nasjeckane masline, kapare, grožđice i šećer. Kuhajte sve zajedno oko pet minuta da se sastojci povežu. Na kraju dodajte pečeni patlidžan i sve dobro promiješajte. Po potrebi dodajte još soli i papra.
- Uklonite jelo s vatre i u njega umiješajte tostirane pinjole. Poslužite sa svježim listićima peršina i bosiljka. Dobar tek!
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