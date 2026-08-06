Ako ste ljubitelj azijskih okusa, ova piletina sa sezamom i đumbirom će vas oduševiti. Upotrijebite pileći zabatak bez kosti i kože za ovo jelo i zajamčite si najbolje rezultate.

Da biste napravili ovu piletinu, bit će vam potrebno svega 20-ak minuta. Najbolje od svega? Ne morate trošiti puno sastojaka ni posuđa - cijelo jelo može se pripremiti u jednom loncu ili tavi.

Pečenu piletinu pospite sezamovim sjemenkama i mladim lukom, a poslužite uz kuhanu rižu i sezonsku salatu po želji. Uz ovakvo jelo savršeno će se složiti salata od svježih krastavaca.

Pileći zabatak sa sezamom i đumbirom - sastojci: 900 g pilećih zabataka bez kosti i kože

100 g kukuruznog škroba

90 ml umaka od soje

60 ml vode

2 češnja češnjaka

1 žlica meda

1 žlica naribanog svježeg đumbira

sol i papar po želji

biljno ulje za pečenje

sezamove sjemenke za posluživanje

mladi luk po želji za posluživanje Pileći zabatak sa sezamom i đumbirom - priprema: Pileći zabatak bez kosti i kože dobro posolite i poparite sa svih strana, a potom uvaljajte u kukuruzni škrob. Uvaljajte svaki komad piletine u škrob kako biste meso prekrili sa svih strana. U manjoj zdjelici pomiješajte umak od soje, vodu, med, naribani đumbir i nasjeckani češnjak. Stavite umak sa strane. U većoj tavi zagrijte biljno ulje i pecite piletinu oko tri minute sa svake strane dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite piletinu iz tave i stavite je sa strane. U istu tavu ulijte pripremljeni umak. Miješajte umak drvenom kuhačom i sastružite sve zapečene komadiće mesa s dna tave. Vratite piletinu u tavu i kuhajte sve zajedno još četiri do pet minuta dok meso nije termički obrađeno do kraja, a umak se ne zgusne. Znat ćete da je piletina gotova kad temperatura u najdebljem dijelu mesa iznosi 74 Celzijeva stupnja, što se može provjeriti kuhinjskim termometrom. Piletinu poslužite s prženim sezamovim sjemenkama i mladim lukom po želji. Dobar tek!

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