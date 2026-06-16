Kada stignu ljetni mjeseci, a s njima i tikvice koje obožavamo, vrijeme je za recepte koji slave njihove najbolje okuse. Ova salata od grilanih tikvica s ricottom i limunom spaja lagano dimljene note povrća s roštilja, kremastu ricottu, svježinu limuna i aromatični bosiljak.

Za intenzivniji okus, salatu pospite tostiranim pinjolima. Poslužite je kao lagani ručak, prilog uz meso ili ribu s roštilja ili kao dio mediteranskog stola za druženje na otvorenom. Dobar tek!

Salata od grilanih tikvica i ricotte - sastojci Za salatu 2 srednje tikvice, narezane na ploške debljine 0,5 cm

1 veliki crveni luk, narezan na ploške debljine 0,5 cm 1 žlica maslinova ulja

1 žlica maslinova ulja

sol

svježe mljeveni crni papar

250 g ricotte

1 čajna žličica naribane korice limuna

10 g svježih listova bosiljka, grubo natrganih Za preljev 2 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja

15 ml svježe iscijeđenog limunova soka

1 mali češanj češnjaka, sitno nasjeckan ili nariban

sol

svježe mljeveni crni papar Salata od grilanih tikvica i ricotte - priprema: Tikvice i luk stavite u odvojene zdjele. Dodajte maslinovo ulje te ih začinite solju i paprom. Lagano promiješajte kako bi se povrće ravnomjerno obložilo uljem i začinima. U trećoj zdjeli pomiješajte ricottu s naribanom koricom limuna te malo soli i papra. Ako koristite ricottu grublje teksture, kratko je izmiksajte štapnim mikserom ili u multipraktiku kako bi postala posebno kremasta. U manjoj zdjelici pjenjačom umutite maslinovo ulje, limunov sok, češnjak, sol i papar dok ne dobijete lagano emulgiran preljev. Zagrijte roštilj na jaču temperaturu. Tikvice pecite oko 5 minuta uz povremeno okretanje. Dodajte kapulu i nastavite peći još 10 minuta, odnosno dok povrće ne omekša i dobije lijepe tamne tragove od roštilja. Vrijeme pečenja može varirati ovisno o vrsti i jačini roštilja. Grilane tikvice i luk rasporedite na veliki pladanj za posluživanje. Žlicom rasporedite hrpice ricotte između povrća. Prelijte pripremljenim preljevom, a zatim pospite natrganim listovima svježeg bosiljka. Poslužite odmah, dok je još toplo, ili ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu.

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