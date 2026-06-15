Orzo je sitna tjestenina koja izgledom podsjeća na zrna riže - radi se najčešće od pšenične krupice, a idealan je izbor za pripremu različitih jela. Može poslužiti i kao odlična baza za salatu od tjestenine.
Sljubite je s nešto rajčice, krastavaca, maslina i kuhanog slanutka, te začinite s jednostavnim preljevom na bazi ekstra djevičanskog maslinovog ulja, senfa i limunovog soka kako biste dobili idealnu hladnu salatu za ljetno vrijeme.
Stavite je u hladnjak – okus će joj postati sve bolji što se sastojci budu duže marinirali. Ipak, ne držite je u hladnjaku duže od tri dana te je pojedite u ovom vremenskom roku.
Poslužite je možete kao samostalno jelo ili servirajte uz prilog pečenom mesu, ribi i povrću.
Orzo salata s feta sirom i povrćem - sastojci:
- 300 g cherry rajčica
- 250 g kuhanog slanutka
- 250 g orzo tjestenine
- 125 g feta sira
- 75 g maslina bez koštica
- 65 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 50 g luka
- 30 ml limunovog soka
- 2-3 svježa krastavca
- 1 čajna žličica Dijon senfa
- sol i papar po želji
- svježi kopar
Orzo salata s feta sirom i povrćem - priprema:
- Napravite preljev za salatu: U velikoj zdjeli pomiješajte ekstra djevičansko maslinovo ulje, limunov sok i Dijon senf. Miješajte dok se sastojci ne povežu i ne dobijete kremasti preljev. Posolite i popaprite po želji. Dodajte sitno nasjeckani luk i svježi kopar.
- Skuhajte orzo al dente prema uputama na pakiranju u vrućoj posoljenoj vodi. Ocijedite tjesteninu i stavite je u zdjelu s preljevom. U zdjelu dodajte i prepolovljene cherry rajčice, ocijeđeni kuhani slanutka, nasjeckane svježe krastavce i masline. Na kraju dodajte i feta sir.
- Poslužite je odmah ili ohladite u hladnjaku prije serviranja. Dobar tek!
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