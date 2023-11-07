Najdugovječniji ljudi svijeta žive u takozvanim plavim zonama. Na Zemlji postoji pet takvih zona – talijanski otok Sardinija, japanski otok Okinawa, grčki otok Ikarija, poluotok Nicoya u Kostariki i kalifornijski grad Loma Linda.



Na tim mjestima živi veliki postotak osoba starijih od 100 godina, ali i skupine ljudi koje su ostarjele bez tipičnih zdravstvenih tegoba koje pogađaju dobar dio svijeta – od pretilosti i srčanih bolesti do različitih oblika raka.



Cjelovite namirnice biljnog porijekla čine čak 80 posto prehrane u plavim zonama, a upotpunjene su manjim količinama mesa, ribe i mliječnih proizvoda. Nastavite čitati tekst i otkrijte što najdugovječniji ljudi svijeta jedu za doručak u plavim zonama.

Okinawa

Prvi obrok u danu na japanskom otoku Okinawa znatno se razlikuje od onoga što većina Hrvata konzumira ujutro u svojim domovima. Tradicionalni doručak obično se sastoji od neke vrste žitarica – najčešće kuhane riže koja se sljubljuje s fermentiranom sojom (nattom). Obrok je često obogaćen miso-juhom, nori-algama, svježim i zakiseljenim povrćem, komadićem ribe pečene na roštilju i/ili tofuom.

Ikarija

Stanovnici Ikarije dan započinju šalicom biljnog čaja – često napravljenog od bilja koje su sami ubrali u netaknutoj prirodi i posušili. Na prazan želudac uzet će i žlicu domaćeg meda i zaliti je šalicom toplog kozjeg mlijeka kako bi ojačali imunitet. Za doručak će pojesti kruh od cjelovitih žitarica koji su sami ispekli i spariti ga s domaćim sirom, jogurtom i povrćem iz vlastitog vrta.

Linda Loma

Zobena kaša kuhana s domaćim uzgojenim voćem i bez umjetnih sladila omiljen je izbor brojnih stanovnika Linda Lome za doručak. Zobena kaša dodatno se oplemenjuje začinima poput cimeta, ali i izvorima biljnih masti poput orašastog voća kako bi se dobio ukusan i nutricionistički zaokružen obrok.

Sardinijski kruh Guttiau (Foto: Shutterstock)

Nicoya, Kostarika

Riža i grah omiljena su kombinacija u zemljama Latinske Amerike, koju tamošnje stanovništvo jede barem jednom dnevno. Ni Kostarika nije u tome iznimka. U plavoj zoni u Nicoyi popularna je kombinacija riže, crnog graha i različitog voća i povrća – sve od rajčica i avokada, preko papaje do plantana-banana. Uz rižu i grah često se poslužuje i neka vrsta pečenih domaćih jaja – na oko ili kajganu.

Sardinija

Doručak nije najvažniji obrok na Sardiniji. Talijani općenito nisu veliki obožavatelji doručka – važnije im je dan započeti šalicom kvalitetne kave nego hranom. Nekoć su pastiri na Sardiniji dan započinjali tankim lepinjama od pšeničnog brašna te ih sljubili s komadom domaćeg ovčjeg sira i šalicom mlijeka.

Neki će i danas pojesti zdjelicu mlijeka u koje su namočili stari kruh, a na jelovniku se može naći pokoja svježa voćka ubrana sa stabla u dvorištu.

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