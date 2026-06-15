Galerija 1 1 1 1 Da vam netko priča o stolicama napravljenima od drveta, vjerojatno vam to ne bi bilo nimalo neobično... Dok ne čujete da su napravljene od živog drveta i da doslovno - rastu na drvetu.

Britanski projekt Full Grown ponosi se malo drugačijim pristupom izrade namještaja. Ideja je jednostavna, ali do konačnog proizvoda treba se čekati - godinama. Mlada stabla tijekom rasta pažljivo se usmjeravaju pomoću posebno dizajniranih kalupa i okvira.

Grane se oblikuju, spajaju i usmjeravaju tako da s vremenom poprime oblik stolice, stola ili drugog komada namještaja. Umjesto da se drvo nakon sječe obrađuje u željeni oblik, ovdje se željeni oblik doslovno uzgaja.

Projekt je pokrenuo britanski dizajner Gavin Munro, inspiriran time kako se stabla međusobno isprepliću dok rastu. Nakon godina eksperimentiranja razvio je postupak kojim se oblik namještaja stvara tijekom prirodnog rasta. Kada stablo dosegne željenu formu, komad se pažljivo odvaja, suši i završno obrađuje.

Za izradu jedne stolice potrebno je između četiri i osam godina. No upravo u tome leži posebnost ovog koncepta. Svaki je komad jedinstven, izrađen iz jednog komada drva bez vijaka, spojeva ili velikih količina otpada koji nastaju tijekom tradicionalne obrade.

Osim neobičnog dizajna, Full Grown je dobar primjer i po pitanju održivosti. Budući da se materijal oblikuje tijekom rasta, količina otpada gotovo je zanemariva, a energija potrebna za proizvodnju znatno je manja nego kod konvencionalnih procesa.

Iako ovakva proizvodnja sigurno neće zamijeniti masovnu proizvodnju namještaja, pokazuje kako bi budućnost dizajna mogla izgledati kada bi se prirodni procesi koristili kao dio proizvodnog ciklusa. Umjesto da prisiljavamo materijale da se prilagode našim potrebama, možda ćemo ih jednog dana jednostavno – uzgajati.

Znate li? Hrvatski grad u kojem se nalazi "najmanja katedrala na svijetu" +2