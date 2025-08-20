Vrlički, sinjski, hercegovački… svaki kraj ima svoje uštipke, jelo tradicionalne kuhinje koje je nekima draže sa šećerom, a drugima – s pršutom i sirom. Brašno, voda, jaje, sol i rakija, uz ulje ili mast za prženje, nekoć su bili sasvim dovoljni da navuku osmijeh na lice i zamaste prste, ali danas se u smjesi nađe i jaja, praška za pecivo, mlijeka i jogurta ili vrhnja te narančinog soka. Pitate li kuhare i kuharice, reći će vam da je tajna u lozi, kako uštipci ne bi popili previše ulja, ali i jačini vatre.

Smjesa mora biti gušća nego ona za palačinke, a kad je riječ o odabiru brašna, mnogi prednost daju polubijelom. Oblici nastaju „iz ruke“, ali ćete zato u sinjskom kraju naći duguljaste uštipke, dok su hercegovački peksimeti kraći i debeljuškastiji. Važno je imati i tavu debelog dna, a ulje mora biti vruće, ali ne i previše vrelo.

''Prvi put sam ih napravila ovdje baš u garaži – bilo ih je 88 komada. Bocu plina, skinila sam iz kuće i dan danas je nisam vratila. I krenila Mara, niti jedan mi nije valja. I tad sam shvatila – u jačini plina leži tajna uštipka“, ispričala je za IN Magazin Marija Vučković, u Sinju (a i šire), poznatija kao Mare Uštipak, koja je od tijesta zamijesila uspjeh, ljubav i život iz snova.

Brašno, ali ne bijelo, mlijeko, voda, sol, jaje i malo rakije sastojci su koji su Mariju lansirali u zvijezde, uz puno truda i marljivog rada. Njezinu priču pogledajte u videu, a vruće uštipke poslužite s omiljenim, slatkim – ili slanim, dodacima.

Jedna od najboljih pljeskavica u gradu: Novo mjesto za roštilj koje žari i pali Trešnjevkom +4