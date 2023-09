L'erotic Street Bar u Frankopanskoj 14 novo je osvježenje na zagrebačkoj gastronomskoj sceni. Riječ je o mjestu koje nudi raznolik izbor hrane, pića i kave za foodieje različitih profila.



U ponudi je čak osam različitih vrsta i okusa kave. Prilikom pripreme najpopularnijeg napitka na svijetu ne koriste se aromatizirani dodaci, već se pažljivo prži kava s dodatkom lješnjaka, čokolade, vanilije i karamele.



Za ljubitelje slatkih delicija tu je originalna Sacher torta iz Austrije koja osvaja ljubitelje čokolade na prvi griz i donosi dašak Beča na zagrebačke ulice.



Kad ogladnite, naručiti možete ukusne tostove i kroasane, ali i salate s egzotičnim voćem.

Ovdje možete probati pravu Sacher tortu iz Austrije (Foto: PR / Ivana Dobrovoljec)

Petkom možete odabrati poke zdjele s lososom i tunom, a subotom i kombinaciju koktela i finger fooda po posebnoj akcijskoj cijeni.



All You Can Gin specijalni je program petkom i subotom u L'erotic Street Baru koji omogućuje posjetiteljima da za cijenu od 15 eura uživaju u neograničenoj konzumaciji džina.



Kao dodatni bonus, svaka kupnja u L’erotic Street Baru donosi 10 posto popusta u trgovini začinima, L’erotic House of spices koji se nalazi na istoj adresi.



L’erotic House of spices nudi veliki izbor dehidriranog voća i raznih dekorativnih začina za koktele poput pupoljaka perzijske ruže ili bird eye papričica, ali i veliki izbor začina za slatka i slana jela.



Kako izgleda L'erotic Street Bar i L'erotic House of spices pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

Jedi koliko možeš: Novosadski restoran u kojem doručak košta samo 4, a ručak 8 eura +4