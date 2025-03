Weekend Food Festival, koji se po četvrti put od 11. do 13. travnja održava u Rovinju, donosi vrhunski gastronomski doživljaj za sve ljubitelje hrane i pića, profesionalce kojima je hrana posao, ali i za sve one željnih novih iskustava. Ovaj prestižni festival okupit će neke od najboljih svjetskih i domaćih chefova, barmena i drugih profesionalaca iz svijeta gastronomije, koji će svojim znanjem i vještinama oduševiti posjetitelje. Riječ je o jedinstvenoj prilici da uživate u inovativnim jelima, koktelima i gastronomskoj umjetnosti koja spaja tradiciju i modernost, te donosi nezaboravno iskustvo u jednom od najljepših hrvatskih gradova.

Uz filozofiju “Eat Local, Think Global”, Weekend Food Festival već je poznat po tome da u Rovinj dovodi najbolje od najboljih. Tako ove godine osim već najavljene legende svjetske kulinarske scene, Marca Pierrea Whitea, u Rovinj stižu poznati chefovi Matt Orlando, genijalac iza nezaboravnog restorana Amass i J.P. McMahon, osnivač poznatog festivala Food on the Edge koji će predstaviti 10. izdanje ovog cijenjenog festivala upravo na Weekend Food Festivalu te će njih dvojica razgovarati na panelu “Rebel chefs and bold ideas: Plivaj protiv struje”.

Chef J.P. McMahon, ujedno će zajedno s domaćinom Jeffreyem Vellom, jednim od najcjenjenijih chefova regije, pripremati večeru u restoranu Cap Aureo. Ta se večera rasprodala čim je oglašena, kao i ona u restoranu Agli Amici na kojoj gostuje Matteo Metullio iz poznatog restorana Harry’s Picollo koji ima dvije Michelinove zvjezdice. Suradnja koja spaja 4 zvjezdice ostavit će sve koji su rezervirali mjesta na vrijeme bez daha.

No imamo i dobre vijesti, još uvijek je moguće osigurati mjesto na dva izuzetna kulinarska događaja. U petak, 11. travnja, rovinjski restoran Monte otvara svoja vrata za ekskluzivnu kolaboraciju s Giuliom Giglijem, talentiranim chefom koji je svoje kulinarsko umijeće brusio u prestižnoj Nomi, Disfrutaru i legendarnom El Bulliju pod vodstvom Ferrana Adrije. Sada, kao vlasnik restorana UNE, Gigli stvara jela koja vješto spajaju inovativnost s bogatom tradicijom Umbrije. Dan kasnije, u subotu 12. travnja, u restoranu Tekka by Lone gostuje austrijski chef Hubert Wallner kojeg je gastronomski vodič Gault Millau proglasio chefom 2020. godine.

Chef Saša Pribičević koji vodi rovinjsku Tekku ugostit će Wallnera, poznatog po majstorskom kreiranju elegantnih jela pod utjecajem mediteranske tradicije i austrijskog alpskog kraja, što ga čini inspiracijom mnogim mladim austrijskim chefovima. Weekend Food Festival potrudio se i da vina budu na visokoj razini, pa će tako restorani uz svoje kreacije na tanjuru posluživati vina domaćih vinara: Damjanić u Monteu, vina Kozlović u Tekka by Lone, vinarija Clai u Cap Aureo, te vinarije Dobravac u Agli Amici.

Osim vrhunskih chefova, ovogodišnji Weekend Food Festival donosi i impresivnu postavu međunarodno priznatih barmena. Među njima je Luca Cinalli, poznati stručnjak koji će, zahvaljujući Maraski, predstaviti svoje inovativne ideje i tehnike iz svijeta miksologije kroz masterclass o modernom pristupu koktelima i temi održivosti u industriji barova. Publika će također imati priliku upoznati Mirca Giumellija iz hotela Grace St. Moritz, koji će održati masterclass o umijeću destiliranja u destileriji Nonino te demonstrirati važnost integracije grappe, amara i likera u suvremenoj koktel industriji. Program upotpunjuje Ted Lelakas, koji se nakon odlično prihvaćenih prošlogodišnjih predavanja o konjaku i šampanjcu, s ponosom vraća s novim znanjima i aktualnim trendovima iz industrije kvalitetnih pića zahvaljujući Mivi.

Posjetitelji će kroz tri dana festivala moći sudjelovati na zanimljivim panelima poput "Mali kod velikih" koji donosi inspirativne priče lokalnih proizvođača kako su uspjeli svoje proizvode plasirati na police supermarketa i u jelovnike renomiranih restorana. Za one koje zanima kreativnost u kulinarskom svijetu, panel "Copy/paste Vs. Original" otvorit će provokativnu raspravu o nedostatku originalnih koncepata na gastronomskoj sceni, a moći ćete poslušati i panel "Zašto više nikad nećemo otvoriti restoran" gdje će sudionici pričati o izazovima ugostiteljske industrije.

Brojni paneli, predavanja i masterclassovi samo su razlog više za posjetiti ovogodišnji Weekend Food Festival koji će prvi put predstaviti i RANGITE! Istrian Food Market s lokalnim proizvodima i proizvođačima na koji je ulaz slobodan svima. A kako bi se filozofija “Eat Local, Think Global” provela i u djelo, Maistra je osmislila posebne Experience pakete za sve ljubitelje novih iskustava i uživanja u lokalnoj hrani i piću.

Više informacija o programu i svim dodatnim aktivnostima koje obogaćuju ovogodišnji Weekend Food Festival potražite na službenoj stranici festivala te na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku i Facebooku.

