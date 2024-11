Najveselije doba godine već je pred vratima, manje od dva tjedna nas dijeli od početka Fuliranja koje će prve posjetitelje na Trgu Josipa Jurja Strossmayera dočekati u srijedu 27. studenoga u podne. Ovogodišnje će Fuliranje biti zaogrnuto u šarm starog Zagreba i filma "Tko pjeva zlo ne misli" te ponuditi emotivan povratak korijenima ove manifestacije, ali i najbolje od kreativnog streetfooda u izvedbama provjerenih gastro čarobnjaka iz cijele Hrvatske.

Najdugovječniji i brojnim posjetiteljima najomiljeniji zagrebački adventski program ove godine će se održati 13. put te na jednom od najšarmantnijih zagrebačkih trgova okupiti čak 16 kućica s bogatom i kreativnom ponudom hrane i pića, a pridružit će im se i kućice s originalnim i prigodnim suvenirima.

Streetfood oblizeki

Na Strossmayerovu trgu, uređenom kao da je Božić kod Šafranekovih, svi ćemo se rado prisjetiti zgoda iz gostione K Žnidaršiću, a bome i oblizeka iz Samoborčeka i plesnjaka u Maksimiru. Kad smo kod oblizeka, Fuliranje i ove zime iznova okuplja neke od najkreativnijih predstavnika streetfood scene iz cijele Hrvatske i u suradnji s tvrtkom Metro Hrvatska nudi posjetiteljima “the best of streetfood” iskustvo u jedinstvenom adventskom ruhu. Impresivnu postavu Fuliranja ove zime čine: Picnic Mingle & Fun, Kronut by Boogie, Institut za kobasice by Mate Janković, Purple Monkey, Gdje je Jura by Juraj Klepić, Punch House, Good Food, Chef’s burger by Ivan Pažanin, Krivi ljudi, Pizza Social Club, Pastamise, Tringelt, Shish & Chips, Say Cheese, Ginglebells i Rakijarnica.

Sigurni smo da će spoj hit kućica dobro poznatih ljubiteljima street fooda i novih imena i kreativnih gastronomskih koncepata stvoriti savršenu adventsku lokaciju za sve generacije i ukuse. Bit će tu tradicionalnih hrvatskih jela poput soparnika, domaćih štrukli, dalmatinskog pršuta sušenog na buri i maslinovim drvima, sira iz ulja, zagorske juhe, krpica sa zeljem i suvidiranim buncekom, te sarme s kremom od krumpira. Osim domaćih, bit će i talijanskih delicija poput ručno rađene paste iz koluta Grana Padano sira i vrhunskih pizza, ali i azijskih specijaliteta kao što su spicy mango karage piletina, Wagyu black pepper rezanci, katsu i shish. Hit će sigurno i ove zime biti najnovije gurmanske kobasice i burgeri s potpisima slavnih chefova, te razne kreacije od sira. Uživat ćemo i u popularnim slanim i slatkim kronutima, rafiolima i omiljenim fritulama s pistacijom, onima s krokantom i crnom čokoladom, te s jabukom, cimetom, karamelom i kremom od vanilije.

Posjetitelje očekuje i jednako raznolik i kreativan izbor tekućih čarolija s dobro poznatih kućica zaduženih samo za pića: od legendarne Rakijarnice i jedinstvenih toplih Aura koktela, preko inovativnog Punch Housea do nenadmašnih Ginglebellsa.

“Puno je kuhanih džinova, ali smo jedan je kultni - Ginglebells kuhani džin", ističu autori prvog kuhanog gina u gradu s tradicionalnom recepturom i nekoliko tajnih sastojaka koji već godinama grije i uveseljava nepca dragih im gostiju. Pored ovog pravog zimskog klasika u ponudi će imati i toplu verziju planetarno popularnog Pornstar Martinija koji svoju zimsku reinkarnaciju pronalazi u obliku Warmstar Martinija nudeći eksploziju okusa vodke i prpošne marakuje u toplom koktelu koji će nas ugrijati u hladne adventske dane. Za one željne slatkih i tropskih okusa tu je Pina Hotlada, karipski rum i kokos u vrućem izdanju kao prava receptura za ugodnu i toplu zimsku večer.

DJ-i i koncerti, HUSH HUSH market, predstave, radionice...

A da na Strossmayerovu trgu deviza “tko pjeva zlo ne misli” i doslovce zaživi pobrinut će se, zbog izvrsne energije i atmosfere, nadaleko čuven glazbeni program za koji je i ove godine zadužen Ozren Kanceljak. Iznova je okupio najbolje DJ-e u programima simpatičnih i sugestivnih naziva kao što su: Milostiva, kistihand, zatim Ruby Tuesday, Tek je 12 cajti, Šalabajzanje, Ho-ho-ho čaga ili Petak svetak.

U najavi su i kulturni, edukativni, dječji i zabavni programi koji će imati raspon od plesnjaka za umirovljenike do veselih nastupa dječjeg zbora Zagrepčanke i dečki, jedinstvenih predstava Hellen Doron škole, te iznimno popularnih izvedbi kazališta Tvornica lutaka Petre Radin. Djecu će i ove godine uveseljavati Djed Božićnjak, a i mali i veliki moći će interaktivno učiti o održivosti i ekologiji kroz brojne aktivnosti Zelene akcije kao što su Bic Pop i Swap Party.

Na cijelom Fuliranju koristit će se isključivo čaše za višekratnu upotrebu oblikovane tako da ujedno mogu poslužiti kao originalan suvenir i atraktivan Instagrammable artikl, pri čemu festival također ima veliku podršku Zelene akcije. Dio šarma i dekoracija bit će na svakom koraku kreativno izvedeni podsjetnici pisani simpatičnim i dragim starozagrebačkim rječnikom koji će podizati ekološku svijest, a usto će Fuliranje pomoći prikupljati sredstava za volonterski ekološki projekt Čisto podzemlje u organizaciji Hrvatskog speleološkog saveza.

Osim najboljeg street fooda, hvalevrijednih edukacija i izvrsne zabave za sve generacije, Fuliranje ove godine slavi i stare obrte i nove kreativce, te posjetiteljima donosi HUSH HUSH market Pop up. Riječ je o trgovini koja okuplja 20-ak izlagača – talentirane hrvatske umjetnike, dizajnere, male proizvođače i kreativce. Ovdje će posjetitelji moći pronaći jedinstvene, ručno rađene proizvode, od unikatnog nakita i modnih komada do prirodne kozmetike i dekoracija za dom. Svaki proizvod nosi priču kreativaca koji stoje iza njega, a cijeli koncept naglašava autentičnost, inovativnost i ljubav prema kvalitetnim i kreativnim domaćim proizvodima. Tako će Fuliranje biti i savršeno mjesto za pronalazak originalnih darova, ali i uživanje u ručno rađenim komadima koji čine razliku. Svi korisnici ZABA Mastercard kartica moći će tijekom cijelog Fuliranja svakodnevno od 18 do 19 sati uživati u Happy Hour popustima te zahvaljujući Photo Boutique kućici sa sobom ponijeti trajne uspomene na divne trenutke s dragim ljudima.

Puno je još detalja koji će Strossmayerov trg i ove godine pretvoriti magični krug radosti, blagdanskog veselja, susreta, pozitivne energije, neodoljivih i najfinijih zalogaja i kapljica. Stoga jedva čekamo početak Fuliranja kako bismo se otisnuli na ovo emotivno putovanje kroz vrijeme nakon kojeg kojeg ćemo, uz naklon divnoj prošlosti, kao ispunjeniji i sretniji ljudi dočekati 2025. godinu i to uz fenomenalan gratis koncert iznenađenja jednog od kultnih bendova.

