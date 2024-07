Uvala Kuje ukrašena jedrima "Ližnjanke", zamamni miris natjecateljskih brodeta, radionica o morskom svijetu, adrenalinska jurnjava na "karićima" te odličan provod uz klapu Rišpet do kasno u noć - sve su to poznata i privlačna lica ližnjanske Ribarske noći kojoj ni ove godine u subotu, 6. srpnja neće biti moguće odoljeti.

Besplatan i raznovrstan dnevni te večernji program opravdat će reputaciju kojom se ponosi omiljena istarska manifestacija inspirirana morem i ribarskom tradicijom te zaokružena u kalendaru brojnih posjetitelja željnih odlične ljetne fešte. A čime će ih sve ovoga ljeta privući, zavesti i oduševiti ližnjanska Ribarska noć pročitajte u nastavku.

REGATA LIŽNJANKA OD 11 H - POČAST TRADICIJI JEDRENJA

Znate li da je u Istri napravljena najstarija ribarica na Sredozemlju? Radi se o jedrenjaku "Tartana" koji je istarskim morem zaplovio daleke 1927. godine. Nisu vjetrovi puhali samo u njezina velika jedra, sve su istarske ribarice bile pogonjene vjetrom pa su i brojni ližnjanski ribari morali itekako savladati vještinu jedrenja. U čast toj tradiciji Jedriličarski klub "Delfin" iz Pule, Općina Ližnjan - Lisignano i Turistička zajednica općine Ližnjan pokrenuli su prije 9 godina regatu "Ližnjanka" koja je svake godine prekrasna uvertira u početak programa Ribarske noći te atrakcija za posjetitelje u Uvali Kuje.

"Kao i svake godine, regata je navigacijska i međunarodnog karaktera s posadama iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Njemačke. Start je po običaju u 11 h s pulskog otoka Veruda, a vrijeme njezina dolaska u Ližnjan ovisit će o vjetru. "Ližnjanka" je regata na kojoj su dobrodošli svi sudionici bez obzira na veličinu jedrilice i predznanje, a kao i svake godine sudjelovat će i djeca i odrasli. Za natjecateljsku ravnopravnost pobrinut će se ocjenjivanje u dvije kategorije koje se određuju prema dužini broda (Open Cruising i Open Racing). Također, posebno će se valorizirati dvojci", objasnila je predsjednica JK "Delfin" Sanja Vale Čupić.

Važno je reći da se ova popularna sportsko-rekreacijska regata boduje se za Argonaut kup - istarski kup krstaša, a jedrilice se notiraju prema međunarodnom Premieru po ORC-u. Startnina se ne naplaćuje, a detalji o plovu i prijavama mogu se pronaći na web stranici www.jkdelfin.hr.

BALINJERADA I TRKA NA PRSTENAC OD 16:30 H - PUNO BRZINE, ADRENALINA I SMIJEHA

Zabava i smijeh, buka i adrenalin ispunit će ulicu Pod vrh u Ližnjanu u još jednoj tradicionalnoj ližnjanskoj "Balinjeradi" koju organizira udruga Ližnjanske maškare. Natjecatelji će odmjeravati snage u spretnosti upravljanja raznovrsnim 'karićima', jurilicama na kugličnim ležajevima koje su sami napravili, a publika će uživati u njihovim izvedbama i navijati za favorite. Prilika je to za sve generacije da se kroz natjecanje i navijanje povežu i dobro zabave. Vozači se na Balinjeradu mogu prijaviti od 16.30 -17.00 h. U 17:05 h započinje vožnja u slobodnom stilu i traje do 19.30 h. Nakon toga, zadatak za dozu uzbuđenja prelazi na Trku na prstenac i njezine natjecatelje u 20.30 h. Proglašenje pobjednika je na rasporedu u 21 h. Kotizacija od 10 € osigurava majicu, srdele i piće, a za dobru glazbu pobrinut će se DJ JahPants.

BRODET KUP OD 18 H - UKUPNO 16 EKIPA U POHODU NA TITULU NAJBOLJEG BRODETA OD KOJIH JE JEDNA IZVAN KONKURENCIJE

"Na radost brojnih posjetitelja i njihovih punih tanjura ove će godine 16 ekipa pokušati napraviti brodet koji će zaslužiti titulu najboljeg. Primamljivi mirisi okupit će oko svake ekipe znatiželjnu i nestrpljivu publiku kojoj kroz ovo zabavno gastronomsko natjecanje želimo ukazati na važnost i prednosti mediteranske prehrane odnosno ribljih jela. Niz ekipa tradicionalno sudjeluje na našem "Brodet kupu" jer je on garancija za puno veselog druženja, ali i za demonstraciju kulinarskih umijeća potrebnih za spravljanje dobrog brodeta. Uz drage goste iz Virja i Vinkovaca ove godine ćemo imati i jednu nenatjecateljsku ekipu, našeg biologa Nevena Ivešu i Domagoja Jakopovića Ribafisha koji će se dva dana kasnije družiti s djecom u sklopu svog humanitarno-ekološkog projekta Rokpoluotok. I dok će 8. srpnja plivati, družiti se s djecom i prenositi važne poruke svog projekta kroz ekološku radionicu, potragu za blagom i čišćenje plaže, na našem "Brodet kupu" će kao iskusni food bloger pokazati kako mu od ruke ide pripremanje ovog mediteranskog specijaliteta", ističe Natali Palko Zirdum, direktorica Turističke zajednice općine Ližnjan.

Prošlogodišnji pobjednici ekipa "Muntićki tići" natjecat će se i ove godine, a iskustvu pobjede na "Brodet kupu" kapetan ekipe David Pauro kaže: "Prošle godine smo prvi put sudjelovali, prvi put u životu kuhali brodet i pobijedili! Bilo je to sjajno iskustvo za članove moje ekipe Matiju Macana, Matiju Smoljana i mene jer smo do pobjede došli stvarno zajednički. Svatko od nas je donio neku dragocjenu informaciju o kuhanju dobrog brodeta dobivenu od susjeda, nona ili pak pronađenu na Internetu. Ribarska noć je značajna i vrijedna manifestacija ne samo za posjetitelje nego i za nas domaće. S radošću i bez velikih očekivanja dolazimo ponovo guštati u natjecanju i druženju".

MORSKI SVIJET IZBLIZA OD 18 H - OVE GODINE U FOKUSU ODRŽIVI RIBOLOV I ZAŠTITA PRIRODE

Iako će posjetitelji Ribarske noći biti u neposrednoj blizini mora, ono će im prići još puno bliže tijekom dnevnog programa. I ove godine biolog Neven Iveša u spremnike koji su dio radionice "Morski svijet izbliza" donosi neke nove i zanimljive morske vrste koje će, nakon predstavljanja publici, biti vraćene u more. "Kao i svake godine, dnevni program Ribarske noći trudimo se obogatiti predstavljanjem što većeg broja morskih vrsta uvijek stavljajući naglasak na neke nove. Ove godine nam je u fokusu održivi ribolov i zaštita prirode pa ćemo govoriti o vrstama koje bi trebalo manje izlovljavati poput morskih pasa i raža odnosno riba hrskavičnjača. Za njihov opstanak vrlo je važna edukacija kako bi se osvijestio njihov značaj za kontrolu ekosustava. S obzirom na to da se razmnožavaju poput ljudi tj. imaju manje potomaka, ugroženiji su. Pokazat ćemo i invazivne vrste poput plavih rakova koji se pojavljuju u moru Istre. Također, pojasnit ćemo koje ribe, ako i završe na udici ili u mreži, treba vratiti u more. Naravno, istaknut ćemo važnost konzumacije ribe jer je prepuna vrijednih sastojaka. Studije pokazuju da su riba i svi plodovi mora, kao i alge, superhrana zbog svog bioaktivnog nutritivnog sastava. Važno je reći da se radionica "Morski svijet izbliza" održava na tri jezika", naglasio je biolog Neven Iveša.

KLAPA RIŠPET, FUNBOX I ŠKICO ACOUSTIC BAND - GARANCIJA ODLIČNE ZABAVE DO DUGO U NOĆ

Nakon dana bogatog različitim sadržajima koji povezuju Ližnjan s ribom, ribarenjem i morem proglasit će se pobjednici "Ližnjanke", "Balinjerade" i "Brodet kupa". Potom na red dolazi ono što se željno iščekuje cijele godine, a to su noćni sati prepuni odlične zabave tik uz more po kojoj je ližnjanska Ribarska noć nadaleko poznata. Nastupit će klapa Rišpet koja će brojnim hitovima raspjevati publiku, a potom slijede Funbox Band, Škico Acoustic Band i DJ s kojima je vrhunski provod do jutra zagarantiran.

Popularnu Ribarsku noć u Ližnjanu i brodet kup organizira Turistička zajednica općine Ližnjan uz svesrdnu pomoć Općine Ližnjan. Partneri su: JK Delfin, Adria Events, SRU Marlera, Ližnjanske maškare. Gostovat će TZ Virje, ŠRK Krap Virje, Udruga ljubitelja kuhanja fiša Ervenica iz Vinkovaca.

Više informacija: www.liznjaninfo.hr