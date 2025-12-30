Obnovljeni stadion Real Madrida daleko je više od sportskog objekta. Ima food court, brojne barove i sadržaje za obitelji, a prema najavama arhitekta Josepa Ribasa, do 2026. bit će dovršena i zvučna izolacija kako bi se redovito mogli održavati veliki koncerti. Do 31. prosinca na stadionu se održava MAVIDAD Bernabéu - veliko božićno selo i tematski zimski park koji spajaju blagdansku atmosferu i zabavne sadržaje.

Bernabéu posjetiteljima nudi niz doživljaja raspoređenih unutar posebno osmišljenih zona na stadionu i oko njega. U sklopu MAVIDAD Bernabéua predstavljene su brojne atrakcije, uključujući klizališta, tematske vožnje, radionice, parade i interaktivne sadržaje, a među njima se ističe i The Hillside of Whispers, ledeni tobogan s hrvatskim potpisom dug 40 metara.

MAVIDAD Bernabéu (Foto: Arctic)

Ledeni tobogan duljine 40 metara i širine 12 metara, službenog naziva „The Hillside of Whispers“ proteže se dijelom preko tribina legendarnog stadiona te se spušta sve do terena. Posebnu atrakciju čini rukohvat s LED RGB rasvjetom, svjetlosnim efektima i animacijama koje se prilagođavaju ambijentu Božićnog sela, a potpisuje ga hrvatska tvrtka Arctic.

„Ovo je za Arctic iznimno velik uspjeh. Imati stadion Real Madrida u našem portfelju projekata nešto je na što smo izuzetno ponosni“, izjavio je Leo Ventin, voditelj operacija u tvrtki Arctic.

