Je li zbog Drave ili zelenih gora – Papuka, Krndije i Bilogore – ne znamo, no ovdje ćete osjetiti onaj duboki mir, iskonski spokoj koji mnogi traže na putovanjima. Već zbog toga vrijedi doći u Virovitičko-podravsku županiju, na sjeveroistok Hrvatske, gdje se spajaju dvije poznate gurmanske regije Slavonija i Podravina.

Kada vam još ispričamo priču o nagrađivanom i ekskluzivnom Festivalu vina i zalogaja „Slavonija i Podravina, wine not!?“, nećemo vas trebati nagovarati. Zbog ova tri razloga poželjet ćete provesti bablje ljeto i ranu jesen u jednoj od najbolje čuvanih tajni Hrvatske.

Geo info Centar (Foto: E projekt; Izvor: TZ VP)

Wine, food and soul: Sve što trebate, u jednom festivalu

Njegovo peto izdanje najavljeno je od 6. rujna do 4. listopada. Na Festivalu vina i zalogaja „Slavonija i Podravina, wine not!?“ svakog vas vikenda očekuje nova vinska priča i nova lokacija, uz autentične zalogaje, destilate i tri vrhunska lokalna vina.

Prvi susret zakazan je u subotu, 6. rujna, od 20 sati u Turističko-informativnom centru Klopotec na Kladarskom bregu. Ovo mjesto u srcu vinograda na Bilogori iznad Pitomače idealno je za kombinaciju aktivnog odmora i hedonizma.

Slavonija i Podravina (Foto: TZ VP)

Tjedan će proći u trenu i eto već petka, 12. rujna, i „Papučkog vinoplova“ s početkom u 20 sati u futurističkom Geo-info centru u slikovitom Voćinu, mjestu u kojem je jedan od službenih ulaza u jedinstveni Park prirode Papuk.

Sedam dana kasnije, u petak 19. rujna, od 18 sati očekuje vas „Vinski party u plemićkom perivoju“ u Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima.

Posjetiteljski centar Dravska priča (Foto: E projekt: Izvor: TZ VP)

Već sljedeći dan, u subotu 20. rujna, s obale Drave selimo opet na padine Krndije i Papuka. Iznad Orahovice se od 13 sati održava posve neobičan maraton „Wine&Run“. Imenu unatoč nema trčanja! Samo lagano - šetnja, degustacija i pjesma. Jer kad je užitak u pitanju, žurbe nema.

Posljednji rujanski vikend rezerviran je za bajkovite dvorce - u petak, 26. rujna, od 20 sati u Centru za posjetitelje – Dvorac Janković u Suhopolju održat će se večer „Tambura i vina na plemićki način“, a u subotu, 27. rujna, od 19 sati u virovitičkom dvorcu Pejačević započinje event „Wine&Art“.

Dvorac Janković (Foto: Izvor: TZ VP)

Za završnicu u subotu, 4. listopada, od 18 sati festivalski event će se održati u Posjetiteljsko-interpretacijskom centru EPIcentar Sequoia Slatina, u kojem je glavna zvijezda impresivan mamutovac, najviši i najstariji stanovnik grada. Ovo je prilika da ga upoznate.

Na svakom od šest ekskluzivnih vinskih evenata broj mjesta je ograničen od 40 do 60 osoba, a na vinskom maratonu može sudjelovati stotinu osoba.

Mjesto možete osigurati prijavom putem web stranice Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije, cijena kotizacije iznosi samo 22 eura po osobi po eventu.

Originalna Plemićka ruta

Bogata plemićka baština u Slavoniji i Podravini vašem će odmoru podariti dašak luksuza pa ćete se osjećati kao na ladanju. Obnovljeni dvorci, kurije i ljetnikovci povezani su originalnom Plemićkom rutom, a neki od njih najljepša su kulisa za Festival vina i zalogaja „Slavonija i Podravina, wine not!?“.

Uz već spomenute Dvorac Pejačević u Virovitici u kojem je Gradski muzej Virovitica, Centar za posjetitelje - Dvorac Janković u Suhopolju s 30 soba, novim wellnessom i vinskim podrumom, Posjetiteljski centar Dravska priča u Noskovcima, smješten u nekadašnjem ljetnikovcu grofa Draškovića i Posjetiteljsko-interpretacijski centar EPI centar Sequoia u Slatini - na Plemićkoj ruti su hotel baština Kurija Janković u Kapeli Dvoru, hotel, ergela i farma Pustara Višnjica, Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici i prekrasna papučka šuma Park šuma Jankovac.

Slavonija i Podravina, Wine not (Foto: Matija Turkalj)

Neočekivano zelena

Svake godine u programu Festivala vina i zalogaja nađu se najmanje dvije lokacije koje otkrivaju čarobnu prirodu ovog dijela Hrvatske. Od Kladarskog brega na Bilogori do padina Papuka i Krndije, Slavonija i Podravina iznenadit će vas očuvanim zelenim prostranstvom.

Priroda opušta i smiruje, a brojne staze pozivaju na planinarenje, biciklizam i šetnju. Osim toga Papuk je park prirode i UNESCO svjetski geopark koji jednostavno morate posjetiti barem jednom u životu.

UNESCO zaštićeno područje je i rijeka Drava, najatraktivnija ljeti kada se u vrijeme niskog vodostaja pojave pješčani sprudovi, kojih ima i sada, početkom rujna.

Slavonija i Podravina vas pozivaju, jednostavno kažite wine not!?

