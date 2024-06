Tradicijske barke 18. Rovinjske regate ove će godine zaploviti u slavljeničkom, rođendanskom raspoloženju od 7. do 9. lipnja. I to u godini u kojoj Ekomuzej-Ecomuseo "Batana" obilježava čak 20 godina od svog osnutka. Proslavu će uveličati atraktivni jedrenjaci Nerezinac i Tartana, noćni defile barki, brojne radionice za djecu te gastronomski novitet "Viràda in pignàta" u kojem će se sudionici regate, uz jedriličarski, predstaviti i kroz kulinarski doživljaj.

Ne propustite pronaći nešto za sebe u trodnevnom atraktivnom programu koji donosi nezaboravne prizore u kojem Rovinj ukrašen živopisnim oglavnim i latinskim jedrima 40-ak barki iz Istre, Kvarnera, Italije i Slovenije postaje još ljepši!

U petak razgledajte jedrenjak Nerezinac i guštajte na gastro fešti

Dolazak impozantnog lošinjskog logera Nerezinac pretvorenog u ploveći interpretacijski centar uveličat će slavljeničku atmosferu Rovinjske regate. Organizirani stručni razgled vanjskog dijela jedrenjaka te multimedijalnog postava u potpalublju od 9-15 sati bit će prava atrakcija za sve niže razrede rovinjskih osnovnih škola. Upoznat će život na brodu i lošinjsku pomorsku tradiciju kroz pet karakterističnih tematskih cjelina: posada, hrana, tereti, pomorske rute te gradnja i održavanje broda.

Uz njega, posjetitelji Regate uživat će u još jednom divnom prizoru jer u Rovinj-Rovigno ponovo dolazi prošlogodišnji gost, jedrenjak Tartana koji krasi paluba duga 16 metara te čiji vrh jarbola premašuje 20 metara. Tartane su nekad bile najrasprostranjeniji brodovi Sredozemlja, koristili su ih i gusari i ribari, čak i ratnici, a ovakav model bio je namijenjen trgovini i transportu uz obalu.

Rovinjska regata - 2 (Foto: PR)

Petak će donijeti i nove aktivnosti u sklopu projekta Adriatic PorTLand kojem će biti posvećen cjelodnevni program u organizaciji vodećeg partnera Ustanove-Istituzione "Kuća o batani - Casa della batana". Projektni partneri okupit će se najprije u Spaciu Matika na teorijskom, radioničkom dijelu programa (Exchange lab) sa zanimljivim predavanjima i razmjenom iskustava. Praktični dio održat će se na moru, a sudionicima će biti demonstrirane tradicijske tehnike veslanja.

Natjecateljske će brodice u Rovinj-Rovigno pristizati od 12 do 17 sati te će poput male izložbe na otvorenom biti privezane uz Veliki mol. U 19 h slijedi pozdrav sudionicima i službeno otvorenje manifestacije. Večernji sati, točnije od 19 i 30 do 21 i 30 sati donose ukusni novitet odnosno program pod nazivom "Viràda in pignàta! - Virada u pinjati".

Osim što kraj iz kojeg dolaze predstavljaju izgledom svojih tradicijskih barki, sudionici Regate od ove godine predstavit će ga i kroz prezentaciju svojih kulinarskih umijeća. Zamisao je da svaka pozvana udruga posjetitelje upozna s autentičnim okusima svoga kraja pa će posjeti njihovim štandovima i degustacije mnogima zasigurno biti najprimamljiviji dio programa koji će upotpuniti i zabavni program grupe “Viècia Ruveìgno”.

Subota je rezervirana za regatu i noćni defile barki

Cilj manifestacije od samog početka jest očuvanje znanja i umijeća jedrenja oglavnim jedrom, ali i tehnika njegove izrade i posebno oslikavanja. I dok će se iskusni natjecatelji prije podne pripremati za utrku prepunu adrenalina i gušta, najmlađi posjetitelji zabavljat će se i učiti kroz razne radionice na obali. U suradnji sa Sportskim ribolovnim klubom - Club di pesca sportiva “Meduza” od 10 do 12 sati održat će se dječja radionica na Velikom molu pod nazivom “Pecam sam!”. Oni koji će htjeti izraziti svoju kreativnost oslikavat će mala oglavna jedra, izrađivati kartonske makete male batane, ali i bojom oživjeti veliko oglavno jedro za najstariju batanu "Risortu".

Rovinjska regata - 5 (Foto: PR)

Uz pozdrav Limene glazbe grada Rovinja-Rovigno, doći će vrijeme za najiščekivaniji trenutak, start Rovinjske regate u 11:30 h, a ovogodišnji pobjednik saznat će se u 14 i 30 sati. Uslijedit će tradicionalna zajednička večera na velikom molu i prilika da se nazdravi punoljetnosti Rovinjske regate. Pobjednici će svoje nagrade podići na dodjeli u 20 i 30 sati, a potom će u 21 i 30 sati nastupiti SAC-KUD-a “Marco Garbin” Comunità degli Italiani - Zajednice Talijana “Pino Budicin” Rovinj-Rovigno. Subota će završiti u posebnoj atmosferi, noćnim defiléom svih barki koje će u opuštenom, nenatjecateljskom duhu ujediniti dugogodišnje napore u očuvanju maritimnog nasljeđa i stvaranju neraskidivih prijateljskih spona. Upravo će to prijateljsko druženje obilježiti zadnji dan Rovinjske regate, u nedjelju 9. lipnja, kad će svi sudionici zajednički odjedriti do otočića Figarole u 10 sati.

Organizaciju ovakve važne manifestacije Ekomuzej-Ecomuseo “Batana”, Udruga-Associazione i Ustanova-Istituzione “Kuća o batani - Casa della Batana” realizirat će u suradnji s Jedriličarskim klubom - Club di vela “Maestral” Rovinj-Rovigno uz potporu Turističke zajednice Grada Rovinja - Ente per il turismo della Città di Rovigno i pod pokroviteljstvom Grada Rovinja-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno te uz sponzorstva ACI d.d. Rijeka, Valalta d.o.o. Rovinj-Rovigno i Proficio d.d. Zagreb.