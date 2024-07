Mošćenička Draga kvarnersko je mjesto savršenog sklada, u kojem se primamljivo i neodoljivo nadopunjuje ljepota dugačke plaže Sipar, živopisnih kamenih kuća zagledanih u more te zelenog, visokog zaleđa. Odmor u ovom mjestu, kao i u cijeloj općini Mošćenička Draga, uživanje je u kolorističnim kontrastima krajolika, ali prilika da, kao rijetko gdje, doživite njezinu prošlost detaljno oživljenu kroz projekt Ekomuzeja Mošćenička Draga.

Od njegovih čak pet sastavnica, ovoga puta izdvajamo jednu koja će vam pružiti pregršt ideja za razne aktivnosti upoznajući vas sa svijetom ribara, drvenih barki i tradicijskog jedrenja te strastvenog i harmoničnog suživota s morem. Radi se o sastavnici nazvanoj Štorija od mora s Interpretacijskim centrom ribarske i pomorske baštine - "Kuća od mora" koja vas od 12. do 14. srpnja poziva u Mošćeničku Dragu na sudjelovanje u jednoj od najvažnijih i najvećih ribarskih i pomorskih manifestacija na području Kvarnera i Istre.

Smotra i regata tradicijskih barki na jedra "MALA BARKA - Štorija od mora" dobar je početak otkrivanja i upoznavanja draškog ribarsko-pomorskog nasljeđa jer njezin raznoliki program u punom sjaju prezentira maritimnu baštinu Mošćeničke Drage, kao i njezinih brojnih gostiju.

Uživajte u dnevnom i noćnom plesu jedara, učenju brojnih vještina i okusima mora

Srpanj je za Mošćeničku Dragu vrlo poseban mjesec jer se od 2009. godine u srcu uzavrelog ljeta tradicionalno odvija trodnevni program manifestacije Smotra i regata tradicijskih barki na jedra "MALA BARKA - Štorija od mora". Prilika je to da na jednom mjestu doživite nenametljivu raskoš tradicijskih drvenih barki tipa batana, pasara, guc, gajeta i leut opremljenih upečatljivim tradicijskim jedrima (oglavno, latinsko, sošno, strmo).

Tradicijske barke i interpretacijske info ploče u draškoj luci (Foto: Ekomuzej Mošćenička Draga, Foto Luigi, Leon Tiska)

Sve one, u želji za pobjedom, ali još više da pokažu svoje posebnosti otiskuju se na more u vrijeme centralnog događaja programa, Regate tradicijskih barki na jedra. Trenutak je to koji zbog sceničnosti i dojmljivosti jednako trajno ostaje u sjećanju kao i na fotografijama. U raznovrsnom programu teško je bilo čemu odoljeti jer obuhvaća niz atraktivnih sadržaja - svečano otvaranje manifestacije, večernju promenadu barki uz plažu Sipar i glazbenu pratnju, revijalno jedrenje tradicijskih barki "Bordižamo na bave s kraja", smotru tradicijskih barki u plovidbi ispred rive u Mošćeničkoj Dragi "Ples jedara i svjetala" sa svjetlosnim efektima i uz pratnju klasične glazbe, navigacijsko jedrenje "Bordižamo za dušu i telo", veslanje i jedrenje na tradicijskim barkama za djecu i posjetitelje "Svi na more, na srh od bavi s kraja", mnogobrojne radionice tradicijskih pomorskih, ribarskih, brodograđevnih i mornarskih vještina za sve uzraste, predavanja "Pol uri maritimne kulturi" uz razgled i stručno vodstvo "Kuće od mora".

Ako ste mislili da je to puno sadržaja, znajte da vas je Mošćenička Draga odlučila u potpunosti osvojiti. Osim prezentiranja maritimne baštine u prirodnom ambijentu luke i rive u Mošćeničkoj Dragi, na vas čekaju razne tematske izložbe, prigodni koncerti, gostovanje udruge Palagruža te promocija projekta Staze i putovi UNESCO Geoparka VIški Arhipelag. Drašku luku uljepšat će i tradicijski lošinjski jederenjak Nerezinac koji je pretvoren u ploveći muzej.

Kako biste Mošćeničku Dragu zapamtili svim osjetilima, ponudit će vam i svoje autentične okuse na sajmu eko-etno proizvoda Kvarnera te na ribarskim večerima koje će u vaše sjećanje pohraniti sretnu kombinaciju tradicijskih jela, mediteranske glazbe i zvjezdanog neba koje se ogleda na površini mora. A za posebnu uspomenu na ovu živopisnu tradicijsku manifestaciju bit će potrebno zaviriti u 360° Video Booth "Mala barka/Štorija od mora" u kojem ćete moći snimiti slow motion, i kao na filmu, zabilježiti svaki detalj i doživljaj.

Napomenimo i to da je posebnost ovogodišnjeg programa dio posvećen EU projektu Adriatic PorTLand Interreg Hrvatska-Italija u kojem će Mošćenička Draga kroz teorijsko-praktični Exchange Lab partnerima iz Istre i Italije predstaviti glavne značajke i posebnosti svoje maritimne baštine.

Cijeli program Regate potražite na ovom linku.

Istražite svaki kutak "Kuće od mora" i osluhnite njezine priče

Povezanost Mošćeničke Drage i mora toliko je duboka i čvrsta da nije ni čudo da je u ovom mjestu more dobilo svoju kuću, svoj dom u kojem svaki predmet nosi njegov pečat pripovijedajući o ribarstvu, podmorju, pomorstvu, tradicijskoj brodogradnji, mornarskim vještinama te razvoju draške luke. Sve naslijeđeno, sačuvano i smješteno duboko u srce lokalnih stanovnika prezentirano je u interpretacijskom centru ribarske i pomorske baštine "Kuća od mora". Njezin slikoviti interijer na dvije etaže zapravo je zajednički životopis brojnih generacija Mošćeničana i stanovnika okolnih mjesta koji su od rođenja do smrti živjeli s morem i za more. Slikovite crtice tog životopisa predstavljene su kroz klasičan postav, ali i na vrlo originalan način poput starog drvenog ormara s ladicama za arhiviranje dokumentacije iz tvornice Torpedo u Rijeci.

Klasični i multimedijalni postav Kuće od mora (Foto: Ekomuzej Mošćenička Draga, Foto Luigi, Leon Tiska)

Zahvaljujući prednostima multimedije iz njegovih ladica odjekuju zvukovi stvaranja novih brodica, huk vjetra, udaranje valova, brodski zvukovi ili pak davno snimljene pomorske radioemisije. Tu su i neobični okulari kroz koje možete promotriti drašku rivu u sadašnjosti, ali i prošlosti, potom požutjeli listovi brodskih dnevnika, galerija jedrenjaka i evidencija pomoraca, zanimljivi motivi zavjetnih slika i pisani tragovi o pomorskoj baštini iz pera domaćih spisatelja poput Eugena Kumičića i Viktora Cara Emina. Djeci će se posebno svidjeti brodski prozor (fineštrin) kroz koji se mogu provlačiti, a i oni i odrasla pratnja moći će se okušati u vezivanju čvorova uz pomoć slikovnih prikaza.

I to, naravno, nije sve jer "Kuća od mora" skriva još niz eksponata čije će otkrivanje i istraživanje biti povod da prvi dolazak ne bude i posljednji.

Promatrajte ribarsku svakodnevicu i putujte kroz prošlost na draškoj rivi

Nakon razgleda "Kuće od mora", vrijeme je da upoznate njezino „živo srce“, svojevrsni postav na otvorenom. Opuštajući se na draškoj rivi moći ćete osjetite puls mjesta u kojem oživljena prošlost nadahnjuje sadašnjost. Draška riva živopisna je pozornica na kojoj pogledom možete pratiti ljuljuškanje drvenih tradicijskih barki poput autentičnog kvarnerskog guca te svakodnevni život ribara koji se nakon priprema otiskuju na more. Ako ste ranoranioc, priuštite si poseban doživljaj, dočekajte zoru uz more promatrajući ribare na povratku u luku.

Mošćenička Draga: Mala barka - Štorija od mora - 5 (Foto: Ekomuzej Mošćenička Draga, Foto Luigi, Leon Tiska)

Kako biste mogli prepoznavati vrste barki, saznati više o vrstama ribolova, ribarnici, istezalištu za barke, moru i podmorju te razvoju luke Mošćenička Draga, za vas je Ekomuzej Mošćenička Draga pripremio vrlo zanimljivo štivo. Na 16 informativnih ploča s interpretacijskim tekstovima i fotografijama, čeka vas sadržaj s kojim ćete zaploviti u drašku prošlost baš kao i s prezentacijama i radionicama raznih tradicijskih vještina od ribolova, soljenja ribe, izrada jedara pa do veslanja i jedrenja na tradicijskim barkama koje Ekomuzej Mošćenička često organizira.

U večernjim ljetnim satima draška riva oblači svjetlucavo ruho i postaje najprivlačnije mjesto zabave i uživanja u blizini mora zahvaljujući brojnim primorskim večerima s glazbom i ponudom autohtone hrane i pića te prodajom eko-etno proizvoda.

Svratite po svoj zalogaj mora u stoljetnu ribarnicu-peškariju

Nakon što ste upoznali ribare i brodove, uronili u njihovu prošlost i osluhnuli sadašnjost, vrijeme je da svratite do draške ribarnice. Tamo ćete uživo moći vidjeti darove mora koji su othranili generacije draških stanovnika, brojne vrste riba i ako budete imali sreće, slavne kvarnerske škampe. Bilo da će te ih kušati u nekom od restorana uz samo more ili sami pripremati, riblja jela bit će još ukusnija s malim začinom povijesnih zanimljivosti. Ribarnica datira iz 1914. godine, kad je izgrađena iznad perila, uređenog izvora slatke vode na kojem su draške žene prale rublje.

Kvarnerski ili draški škamp jedna je od najpoznatijih jadranskih delicija (Foto Luigi Opatija) (Foto: Ekomuzej Mošćenička Draga, Foto Luigi, Leon Tiska)

I dok su se na kamenim stolovima ribarnice ješkali parangali, a ribari okupljali prije izlaska na more, tražili zaklon od lošeg vremena i čekali bolje, nadzirali barke u luci, dijelili ribarske priče, šalili se, a ponekad i prepirali, draške žene su prodavale ribu. I dok su najbolji dio ulova prodavali ribarnicama u Lovranu, Opatiji, Rijeci, Labinu i Puli, a u prvoj polovici 20. st. čak i u Trstu, domaćima je ostajalo samo nešto plave ribe, kao i ulovi "malih ribara" od mreža, vrša i parangala.

Potražite pomorske zavjetne slike u tihim crkvicama

I luka Mošćeničke Drage, kao i cijeli Kvarner, nekada je bila dom drvenim jedrenjacima u čija su jedra puhali vjetrovi dalekih zemalja. Naime, u drugoj polovici 19. stoljeća pomorstvo je na Kvarneru, uz Orebić, bilo najrazvijenije na hrvatskoj pa i cijeloj istočnoj obali Jadrana. Mošćeničani i Brsečani bili su vlasnici ili suvlasnici 45 brodova, te zapovjednici na svojim i tuđim brodovima (25 zapovjednika).

Zavjetna slika u crkvi Blažene Djevice Marije u Kraju (Foto: Ekomuzej Mošćenička Draga, Foto Luigi, Leon Tiska)

Ćudljivo i hirovito more u život pomoraca donosilo je teško breme nepredvidljivih i neizbježnih situacija od kojih su tražili zaštitu pa su tako nastajale zavjetne slike koje i danas krase brojne crkve i kapele. Upustite se stoga u neobičnu potragu za dvadesetak pomorskih zavjetnih slika koje su istražene i dokumentirane u župama Mošćenice i Brseč. Čak jedanaest nalazi se u crkvi Blažene Djevice Marije iz 15. st. koja je smještena je u središtu starog dijela mjesta Kraj i koja je bila privatna kapela obitelji Mohović.

Svježi interijeri malenih crkvica donijet će vam predah od vrućina za vrijeme kojeg možete proučiti pronađene zavjetne slike. Primijetit ćete da slikanje brodova u 19. st. više nije bilo povezano samo sa zavjetom, već su slike i svjetovnog karaktera, te vrlo često zrače iskrenom naivnošću skromnog umjetnika i specifičnom ljepotom.

Krenite tematskim putem mora u samostalno istraživanje

Nakon potrage za crkvicama i pomorskim zavjetnim slikama, pođite još dalje i potražite tragove koji će vam ispričati još ponešto o ribarskoj prošlosti. Iako je Mošćenička Draga zbog blizine mora bila prirodno okrenuta ribarstvu i stanovnici mjesta udaljenijih od mora od Kraja, Mošćenica preko Svete Jelene do Brseča bavili su se izlovom ribe.

Za razliku od Mošćeničana koji bi na moru bili u tren oka, ribari iz udaljenijih mjesta imali su ribarske kućice na plažama i u uvalama koje su im služile za držanje barki, ribarske opreme i alata. Odaberite stoga tematski maritimni itinerar Put mora i krenite u samostalno istraživanje kajakom, SUP-om ili na izlet brodicom kako biste upoznali fascinantnu i često dramatičnu obalu Općine Mošćenička Draga te sve njezine posebnosti. Svi lokaliteti duž obale predstavljeni su interpretacijskim tabelama, a ishodište itinerera je "Kuća od mora" u Mošćeničkoj Dragi.