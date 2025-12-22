Putovanja nas obogaćuju iskustvima, fotografijama i uspomenama, no rijetko razmišljamo o tome što sve u povratku donosimo kući i kakve posljedice to može imati. Upravo na to je u Zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu upozorila kampanja #PlantHealth4Life, kroz interaktivan pop-up event koji je putnike poticao na razmišljanje o važnosti očuvanja zdravlja bilja i kako tome može doprinijeti odgovorno ponašanje tijekom putovanja.

Kampanju #PlantHealth4Life već treću godinu za redom provodi Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) diljem Europe, a ovogodišnje izdanje okuplja 26 država članica EU-a, pet zemalja kandidatkinja te Švicarsku. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), kao nacionalni nositelj kampanje, na pop-up eventu na aerodromu približila je ključne poruke kampanje onima koji svakodnevno prelaze granice – putnicima.

Pr (Foto: PR)

U užurbanom aerodromskom okruženju, putnici su imali priliku sudjelovati u kratkom digitalnom kvizu, zaviriti u “kofer” s predmetima koji se smiju i ne smiju donositi kući s putovanja te saznati zašto biljke, plodovi, sjeme i ostali slični, naizgled bezazleni, biljni suveniri mogu predstavljati ozbiljan rizik za domaći ekosustav. Putnike je tijekom pop-up eventa educirao dr. sc. Dario Ivić iz HAPIH-a, koji je istaknuo kako se biljni štetni organizmi često šire upravo nenamjerno, putem prtljage i biljnih suvenira s putovanja.

„Ljudi najčešće nemaju lošu namjeru – biljku, plod ili sjeme ponesu kao uspomenu, ne razmišljajući da time mogu unijeti biljne štetne organizme koji se kasnije vrlo teško suzbijaju. U današnje vrijeme putovanja su brza i česta, a s njima se brže šire i biljne bolesti i nametnici, zbog čega je informiranost putnika jedan od ključnih alata prevencije“, upozorio je dr. sc. Dario Ivić.

U posebno osmišljenoj foto zoni putnici su se mogli fotografirati i fotografiju ponijeti sa sobom, kao podsjetnik na poruku kampanje – da biljke s putovanja ostanu na fotografijama ili u sjećanjima, a ne u prtljazi.

Pr (Foto: PR)

Biljke – temelj života, ali i skriveni rizik

Biljke su tihi temelj našeg svakodnevnog života – povezuju prirodu, hranu i okoliš u osjetljivu ravnotežu koja se često uzima zdravo za gotovo. No u svijetu u kojem se ljudi, roba i suveniri kreću brže nego ikad, i biljni štetni organizmi lakše prelaze granice. Njihovo unošenje može imati dugoročne posljedice ne samo na poljoprivrednim gospodarstvima, već se odražavaju na šume, urbane zelene površine i ekosustave u kojima živimo.

„Strani biljni štetni organizmi često putuju s nama, u našoj prtljazi, s biljkama koje prenosimo bez loše namjere i bez znanja o posljedicama. No, jedna biljka ili plod mogu biti dovoljni da se nametnik proširi i uzrokuje dugoročnu štetu. Prevencija je ključna, jer je sprječavanje unošenja štetnika neusporedivo jednostavnije od njihova suzbijanja.“, istaknuo je Hrvoje Hefer, ravnatelj HAPIH-a.

Primjeri poput bakterije Xylella fastidiosa, koja je u južnoj Italiji uništila milijune stabala maslina, pokazuju koliko ozbiljne posljedice može imati unošenje biljnih štetnih organizama iz drugih dijelova svijeta. Upravo zato kampanja #PlantHealth4Life putnike podsjeća da biljke s putovanja treba ponijeti u sjećanjima i fotografijama – ne u prtljazi.

Pr (Foto: PR)

Različiti putnici, ista odgovornost

Pop-up event na aerodromu pokazao je da se o zdravlju bilja može govoriti jednostavno, brzo i razumljivo – čak i u nekoliko minuta. Putnici su kroz igru i razgovor sa stručnjacima HAPIH-a dobili jasnu poruku: odgovorno putovanje započinje informiranjem i malim, ali svjesnim odlukama. Briga o biljkama nije apstraktan pojam, već dio svakodnevnih navika koje oblikuju okoliš u kojem živimo. Ono što nosimo sa sobom s putovanja može imati veći značaj nego što mislimo, a kampanja #PlantHealth4Life podsjeća da informiranost i odgovorno ponašanje čine stvarnu razliku. Više o kampanji dostupno je na njezinoj službenoj web stranici.