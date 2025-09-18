Galerija 4 4 4 4 Cvjetni trg u Zagrebu 23.9. postaje epicentar rekreacije, zabave i zajedništva – sve povodom otvorenja Europskog tjedna sporta koji ove godine slavi 10 godina promicanja aktivnog životnog stila!

Ova inicijativa Europske komisije, koju u Hrvatskoj provodi Ministarstvo turizma i sporta, promiče tjelesnu aktivnost i zdrav način života među građanima svih dobnih skupina. Od pokretanja 2015. godine, Europski tjedan sporta izrastao je u jedan od najvećih sportskih pokreta u Europi, obuhvativši više od 15 milijuna sudionika samo prošle godine u više od 40 zemalja.

Otvorenje Europskog tjedna sporta u Hrvatskoj bit će održano na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu u 15 sati, a svečani program počinje u 17 sati. Građani će moći uživati u bogatom sportskom i zabavnom programu koji uključuje isprobavanje sportskih poligona, mini turnire za djecu i odrasle, prezentaciju robotike u vježbanju, tradicionalne igre poput skakanja u vrećama, ali i zajednički trening na otvorenom uz vodstvo poznatog trenera Marija Mlinarića.

Uz sport, posjetitelje očekuju i glazba, nastupi akrobata na štulama te „Zdravi kutak“ s korisnim savjetima o tjelesnoj aktivnosti i zdravom načinu života.

Zanimljiva i edukativna bit će i retrospektivna izložba postavljena povodom desete godišnjice Tjedna, koja će kroz fotografije, video materijale i poruke ambasadora prikazati najzanimljivije trenutke svih prijašnjih izdanja u Hrvatskoj. Izložba je postavljena na Cvjetnom trgu i bit će dostupna građanima dva tjedna, a putem QR koda svi zainteresirani moći će saznati više o samoj inicijativi, pronaći #BeActive savjete i inspiraciju za vlastiti aktivni život.

Nakon svečanog otvorenja Europskog tjedna sporta 23. rujna na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu, diljem Hrvatske će do 30. rujna biti održani brojni besplatni sportski i rekreativni događaji – od Školskog dana u Podstrani do #BeActive Nighta i Nacionalnog dana - sportsko selo u Virovitici.

A kao uvod u Europski tjedan sporta, na zagrebačkom Jarunu će 19. rujna, u partnerstvu s Multisportom, biti održan fokus dan - Vježbanje na radnom mjestu. Raspored svih događanja dostupan je na službenoj web stranici.

Europski tjedan sporta namijenjen je svima – bez obzira na dob, podrijetlo ili tjelesnu pripremljenost – i snažno ruši stereotipe o tome tko sve može sudjelovati i biti aktivan. Cilj je uključiti što više građana i pokazati da kretanje i zdrav način života nisu rezervirani samo za sportaše – već su temelj zdravog života svakog pojedinca.

Naime, više od 60% odraslih Hrvata ima prekomjernu tjelesnu težinu, a čak trećina gotovo uopće ne vježba. Upravo zato ova inicijativa potiče građane na promjenu – jer i mali koraci mogu imati velik utjecaj na zdravlje. Dovoljno je samo 30 minuta umjerene tjelesne aktivnosti dnevno da se smanji rizik od kroničnih bolesti, poboljša raspoloženje i poveća energija. Europski tjedan sporta pruža idealnu priliku za prvi – ili novi – korak prema aktivnijem i zdravijem životu.

Glavna poruka i ove godine ostaje jasna – #BeActive. Poruka koja ne traje samo jedan tjedan, već potiče na dugoročnu promjenu navika i aktivan život tijekom cijele godine. Jedan tjedan može biti početak cijele godine pozitivnih promjena – zato nam se pridružite na otvorenju, proslavite deset godina #BeActive priča i dodajte svoju.

Jer promjena počinje s tobom. Pokreni se. Sada.

