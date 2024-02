Opatija već živi karneval i njegovo šarenilo, a ovaj vikend dobru će atmosferu još više zagrijati posebno uzbudljivo događanje za koje se odbrojava, priprema i vježba čitavu godinu. Ulice će preplaviti neobična i maštovita vozila kućne izrade, a od zvuka balinjera, na opću radost, neće se čuti ništa drugo.

Poznata opatijska Balinjerada, tradicionalna karnevalska manifestacija, održat će se u nedjelju, 4. veljače, i okupiti brojne natjecatelje i gledatelje - barem ako je suditi po prijašnjih četrdeset izdanja. Roštanje balinjera milozvuk je svakome tko je iskusio vožnju na kariću, a i onoga tko se nikada nije odvažio kormilariti nizbrdicama svog djetinjstva, ponijet će adrenalinom ispunjena atmosfera.

Program i kategorije

Opatijski asfalt izbliza moći će tako iskusiti i oni neiskusni jer u 10 sati počinje voziti Taxi balinjera pa će se na posebno pripremljenim karićima i uz stručnu pratnju stazom moći spuštati tko god poželi.

Glavna utrka počinje u podne svečanim otvorenjem i službenim defileom, a nakon toga počinje spektakl na balinjerama koji svi željno očekuhu. Natjecatelji će niz opatijsku glavnu ulicu juriti u kategorijama: monopatini, karići unjuli i karići dvojki ili će u kategoriji "za lepo videt" samo pokazati svoja Merikanska vozila kojima svrha nije brzina.

Nakon utrke ulice će razigrati defile karnevalskih grupa, a atmosferu podići zabavom na Slatini, gdje će se u 13 sati ponovno čuti buka kugličnih ležajeva. Tada naime počinje Kukalka, morska verzija Sinjske alke, u režiji Opatijskih kukala.

Nagrade za najbrži, najljepši i - najsporji karić

"Balinjerada je sinonim za Opatiju, ona je naš zaštitni znak, a ujedno i zaštićeni brand. Opatijci ponosno njeguju svoju karnevalsku tradiciju, koja se uspješno prenosi na nove generacije, što nam potvrđuje velik broj djece i mladih koji sudjeluju na Balinjeradi," rekao je gradonačelnik Opatije i predsjednik TZ grada Opatija Fernando Kirigin.

Na 41. Balinjerati bit će nagrađeni najbrži, najmlađi, najdojmljiviji, ali i najsporiji karići, a tradicionalno će biti proglašena i Miss Balinjerade. Za dobru zabavu i izvrsnu atmosferu u karnevalskom duhu pobrinut će se "otac Balinjerade" Duško Jeličić – Dule, Mario Lipovšek Battifiaca natjecatelje ispratiti sa starta utrke, a Dražen Turina Šajeta dočekat će ih na cilju.

Privremena prometna regulacija

Radi održavanja Balinjerade 2024. u nedjelju, 4. veljače 2024. godine od 09:00 do 15:00 sati za sav promet bit će zatvorena Ulica maršala Tita od raskrižja s Ulicom V.C. Emina (skretanje za opatijsku luku) do Slatine (ex hotel Zagreb).

Istog se dana od 07:00 do 15:00 sati zabranjuje parkiranje na označenim parkirnim mjestima u Ulici maršala Tita, na dionici odvijanja ”Balinjerade 2024.”, od raskrižja s Ulicom V.C. Emina (skretanje za opatijsku luku), do Slatine (ex hotel Zagreb).