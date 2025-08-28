Pr (Foto: PR)

Čvarci su hrskavi baš kako treba, šaran primamljivo miriši s rašlji, srnetina, zečetina, svinjetina spremaju se na sto načina a domaće rakije – od mirte do ukusne aronije, medice, kruške, vilijamovke, razvesele i najokorjelije melankolike. U ovoj regiji plodnih polja i planina, kušat ćete obilje meda, domaćeg sira, nagrađenih vina, craft piva, namirnica koje dolaze iz polja i vrta ravno na stol.

Isplanirajte putovanje tako da vam svaki dan bude raznolik, isprobajte planinarske staze, posjetite brojne kušaonice. Ovdje vas čeka i luda adrenalinska vožnja quadovima, kušanje craft piva i preukusnih sireva i medni zen u apikomori. Tu je i biološki bazen, predivna šetnica i muzej koji čuva uspomene na Ivu Robića.

Ljekovita oaza i utočište za umorne

Daruvarske toplice i njihov wellness raj pravo su utočište za one koji traže mir, ozdravljenje ili tek trenutak luksuza za sebe. Smještene u povijesnom okruženju, gdje su još stari Rimljani uživali u termalnim izvorima, toplice danas nude spoj medicinskih terapija i suvremenog wellnessa – sve u hladu stoljetnih stabala i blagotvornih para.

Zamislite mjesto gdje voda liječi i grije ljekovitim termalnim isparavanjima, mirisi prirode umiruju, a perivoj vas katapultira u mirisne senzacije cvjetnih grmova i raskošnih stabala. Ovdje jutro započinje toplim kupanjem u termalnoj vodi, a dan završava šetnjom kroz povijesni perivoj pod krošnjama legendarnog ginka.

U Daruvaru znaju kako razmaziti gosta onim najboljim; ušuškat će vas u zagrljaj ljekovitih termalnih voda, pobrinuti se za svaki iscrpljeni organizam i dodatno produžiti boravak ponudom bogate trpeze i finih piva.

Priče o pivu i pivska tura

Daruvar vas neće ušuškati samo u termalni raj svog wellnessa, ljekovitih voda, masaža, tretmana, šetnje perivojima i chillanjem pod Ginkom, već će vas srdačno pozvati i na čašu majstorskog piva. Iz Daruvarske pivovare, kultne postaje svih pivoljubaca, mjesto pod suncem je našao sjajan pivski projekt 5. element, kroz liniju zanatskih piva spaja inovaciju, priču o povijesti pivarstva na ovim prostorima i kombinira craft pive s lokalnim sirevima.

Iza 5. elementa stoje vrhunski pivari daruvarske Pivovare, najstarije industrijske pivovare u Hrvatskoj, koja još od 1840. njeguje svoju strast prema hmeljnom napitku. Svako pivo iz linije 5. element nosi svoju osobnost – od svježeg, citrusnog Pale Alea do kompleksnog i zavodljivog Stouta. U romantičnom prostoru dvorca Janković, tu možete naučiti nešto o povijesti daruvarskog piva i piva općenito, osjetiti mirise i kušati okuse različitih stilova piva. Naučit ćete kako poslužiti i kušati pivo, kako sljubiti pivo i sir te, naravno, dobro se zabaviti. I za kraj pojesti prefinu čoko tortu koja super paše uz pivo.

Zmajevo gnijezdo kao prekrasno sklonište

Na blagim obroncima kraj Čazme, gdje šume pričaju priče a vinogradi mirišu na djetinjstvo, obitelj Pirak otvorila je vrata svoga imanja – toplog i preukusnog gnijezda u kojem se dani mjere po mirisu domaće kuhinje, prognozi koja obećava primamljive plodove iz vrta i vinograda a doručak daje energiju za cijeli radni tjedan.

Ovdje jutra započinju uz moslavački doručak – domaća jaja, kobasice, svježi sir, zapečeni kruh, voćni džemovi i med koji donosi okuse cvijeća iz livade. Tu su i pohane tikvice, ukusni omleti sa šampinjonima, naresci svih boja i oblika. Sve iz domaće proizvodnje, svježe, sezonsko i posluženo s ljubavlju. Hrana je ovdje priča o zemlji, rukama koje je obrađuju i običajima koji se prenose kroz stol.

Na imanju možete predahnuti u etno-sobi, provozati se fijakerom, prošetati vinogradom, ubrati grozd graševine ili sjest pod trijemom i o ničemu ne misliti. Za one željne doživljaja više – tu su i stare igre, prirodni vrt, staze za šetnju i srne koje ponekad došeću do prozora.

Brunch kod Grofa Lovskog – kraljevski zalogaji u srcu Čazme

U Čazmi je poseban hit jedna posebna kućica. Riječ je o gastro-oazi Grof Lovski, mjestu koje se iz skromne kućice pretvorilo u raskošnu postaju za sve ljubitelje mesnih delicija. Ovdje posjetitelje dočekuje miris domaće divljači, kreativno serviran u obliku polutrajnih proizvoda, kobasica, ćevapa koji su se smjestili u slasne burgere – sve iz domaće radionice obitelji Lovski.

Na meniju se ističu pikantne kobasice i hrenovke u tortilji s domaćim umakom, ali i nešto posebnije – ćevapi od muflona, šiš burger, te sve popularniji smash burger, oplemenjen kineskim kupusom, novim umakom i sirom, po recepturi nadograđenoj u dijalogu s gostima.

Za potpuni doživljaj, preporučuje se čaša Grof Lovski Pale Alea – kraft piva koje za ovu kućicu kuha pivovara Pivski mudraci iz Ivanić Grada, ili gutljaj škrleta Miklaužić, savršenog pratitelja ove šumske gozbe.

Vinarija Coner – diskretan glamour s vinskih brežuljaka uz srne

Vina koja pričaju priču tla, zraka i ruku koje ih stvaraju, dočekat će vas s osmijehom domaćina. Prošećite kod zalaska sunca na glavne vinograde iza vinarije, a potpuno oduševljenje je definitivno njihov smještaj. Spavat ćete kao bebe.

Na stolu je sve domaće – od ručno izrađene tjestenine do specijaliteta s ražnja, roštilja i iz krušne peći.

No, Coner nije samo mjesto za uživanje u hrani i vinu. Ovo je prostor gdje se posao i užitak mogu prirodno spojiti. Dvije moderno opremljene dvorane primaju do 130 gostiju i idealne su za sastanke, radionice, predavanja i team-building programe. A kad se radni dan završi – ostaje vam priroda, tišina i čaša vina.

Čazma – mali grad velikog doživljaja

Čazma, mali grad velikih doživljaja, osvaja svojom šetnicom Medjame, koja vijuga uz rijeku i poziva na predah pod krošnjama i doslovno se nestvarno zeleni i ljeska uz veseli neumorni kreket žaba. Ovdje se upija ljepota biljnog svijeta i mir koji dugo ostaje s vama.

A ako niste planirali biti samo na moru, biološki bazen u Čazmi je hit sezone! Bez kapi klora, čist kao suza, s vodenim biljkama koje prirodno filtriraju vodu – savršen za obitelji, ali i one koji žele kupanje bez kemije i s punim poštovanjem prema prirodi.

Quad avantura za adrenalinske entuzijaste

Za one kojima srce brže zakuca na zvuk motora, adrenalinske ture u Narti – Adventure Bjelovar, odlično su rješenje za adrenalinske entuzijaste. Domaćini vas dočekuju s nestvarno dobrim gulašem od srnetine, a da ne manjka, nakon obilnog gulaša od mekanog srnećeg mesa i domaće tjestenine, doplovit će na stol i slasna domaća pizza.

Osim vožnji quadovima, u ponudi nude i bicikliranje, pješačenje i enduro ture šumom, uz iskusne vodiče koji poznaju staze kao svoj džep. Briga o djeci također je uključena, pa roditelji mogu na vožnju bez stresa.

Gdje uživati pod kraljevskom sjenicom

Ako ste u potrazi za mjestom koje spaja prirodu, rustikalnu eleganciju i autentični šarm, restoran Greenberg, smješten samo nekoliko kilometara od centra Daruvara, pravo je iznenađenje. Smješten uz Zeleni brijeg, u okruženju pašnjaka, livada i potoka, ovaj restoran nudi ne samo fantastičnu hranu, već i potpuno iskustvo staro/novog šarma kroz elegantno uređen objekt i vrt koji podsjeća na engleski vrt.

Drveni ormari, škrinje, petrolejske svjetiljke i gramofon na navijanje stvaraju atmosferu koja podsjeća na zlatna vremena prošlih generacija, a kamin na drva donosi dašak topline u svakom kutku restorana. Ovdje je svaki komad namještaja pažljivo odabran da stvori osjećaj potpune udobnosti, kao da ste kročili u vlastiti dnevni boravak, ali pomno sređen za cijelu užu i širu obitelj..

U vrtu iza restorana se druže koze, magarci i poneki znatiželjni pijetao, a pod sjenicom se kraljevski opuštate uz čašu vina i preukusne zalogaje.

Garešnica – carstvo biološke raznolikosti i dom brojnih velikana

Jedno od nezaobilaznih odredišta u Garešnici je Centar za Posjetitelje Natura 2000, smješten u preuređenoj zgradi bivšeg Društvenog doma. Ova multikulturna građevina ima fascinantnu prošlost, budući da je služila različitim svrhama, uključujući kino, noćni bar i trgovinu. Danas, u okviru projekta "Zeleni vrtovi Poilovlja", Centar je postao kulturni biser ovog područja.

Ne zaboravite posjetiti i mali muzej Ive Robića čije je glazbeno naslijeđe zadužilo ovaj kraj kao i cijelu Hrvatsku, a njegova slava davno obišla globus.

Hotel za pčele s pet zvjezdica – tamo gdje su pčele domaćini

Na rubu borove šume, obitelj Balja stvorila je pravi medeni raj – prvi hrvatski hotel za pčele s pet zvjezdica. Ovdje su se udomaćile pčele kao domaćini, a prve košnice je još vlasnikova baka donijela u miraz početkom prošlog stoljeća.

Posjetom ovom imanju možete usvojiti znanje o pčelarstvu, kušati vrhunski domaći med, a tu možete unajmiti vlastite košnice.

Najzanimljiviji dio ovog imanja je apiterapijska kućica: u njoj se udiše medni zrak bogat peludom i pčelinjim otrovom, što blagotvorno djeluje na dišni sustav i smanjuje simptome astme, alergija i stresa.

Na imanju se mogu kupiti medovi, matična mliječ i pčelinja kozmetika – sve prirodno, sve domaće. Dostava u Zagreb funkcionira brzo i pouzdano, a svaki je gost – bilo da dolazi po znanje, zdravlje ili druženje s pčelama – ovdje dobrodošao.

Tanjur kao zemljovid sreće – Kod Bake

Negdje između svih tih poljana, mirisnih vinograda i mekih polja bilogorske doline, tik do Garešnice, smjestilo se pravo malo čudo domaće kuhinje – imanje Kod Bake u Kapelici. Neobično mjesto gdje vrijeme staje, gdje vas miris kruha iz krušne peći vrati u djetinjstvo.

Za kuhačom je glavna i odgovorna Danijela Crnjak Andri – chefica, majstorica i čuvarica bilogorskog gastro identiteta. Sa suprugom Zdravkom sakuplja recepte iz prošlosti, i serviranjem svakog jela uz minuciozno tumačenje podrijetla namirnica i vrsnu prezentaciju svega pripremljenog.

U interijeru prepunom starinskih predmeta – stare vage, porculanske šalice, komode od punog drva – osjećat ćete se kao da ste došli baki u posjet. Na terasi, u hladu vinove loze i pod budnim okom znatiželjnih domaćih životinja, sve brige ispare, a samo tanjuri pričaju i zveckaju, i to bome glasno i slasno.

Imanje Kod Bake nije slučajno među 100 najboljih restorana u Hrvatskoj. To je zasluženo priznanje za trud, ljubav i strast koji se vide u svakom detalju, od tanjura do dvorišta. Preporuka? Svratite na porciju fileka pripremljenih na 100 načina iz Danijeline kreativne kuhinje, ili na porciju masnog bunceka s kiselim zeljem, a Danijela sprema i sjajni rižoto sa šparogama. Ako želite nešto manje tradicionalno, možete odabrati bilo što s raznolike ponude menija.

Ako još niste otkrili gdje bi krenuli na izlet – vrijeme je da se zaputite na istok, tamo gdje priroda diše združeno punim plućima kroz čak tri planine, gdje se doživljaji množe u neplaniranom slijedu, a vrijeme uspori da bi doživljaj više bio potpun. A usput predlažemo da posjetite neke manifestacije koje su odavno izašle iz okvira lokalnih događanja, te privlače posjetitelje iz cijele zemlje.

Dani šljiva i rakije u Siraču

Sirač i ove godine slavi svoje šljive i rakiju! Manifestacija će se održati 5. i 6. rujna, a osim kulturno-zabavnog programa, posjetitelje očekuju i natjecanja u ocjenjivanju domaćih proizvoda. Pekmezi, džemovi, rakije i voćne prerađevine bit će predstavljeni, a najbolji nagrađeni. Ukratko – vikend pun okusa, mirisa i dobre zabave.

Jesenski međunarodni bjelovarski sajam

U Gudovcu se od 5. do 7. rujna održava 32. Jesenski međunarodni bjelovarski sajam – najveći poljoprivredni i gospodarski sajam u regiji. Na jednom mjestu okuplja stotine izlagača, bogat program i posebnu atrakciju – Državnu stočarsku izložbu, jedinu takve vrste u Hrvatskoj. Uz stručna predavanja i prezentacije, čeka vas i zabavni dio programa s nastupima i jednim vrlo neobičnim natjecanjem – u jedenju roštilja bez zuba.

