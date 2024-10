Spremni za dozu uzbuđenja koja će vas izvući iz svakodnevnice? Lynx and Fox & prijatelji ponovno vas pozivaju na nesvakidašnji događaj koji ove jeseni zatvara sezonu na spektakularan način! Jer zašto ne isprobati nešto drugačije što ste možda uvijek željeli, ali vam se rijetko pruža prilika - prošetajte u društvu lokalnih vodiča šumom noću uz pratnju punog mjeseca, a potom uživajte u zabavi gdje glavnu ulogu imaju profesionalni plesači s vatrom, te druženje nastavite uz DJ-a i plesne hitove.

Iz Delnica u šumsku noć

Sve to očekuje vas u subotu 2. studenog ako se u večernjim satima zaputite u samo srce Gorskog kotara, najviši grad u Hrvatskoj - Delnice. Program započinje pićem i slatkišima dobrodošlice, koji će vas pripremiti za vođenu noćnu šetnju kroz predivnu i netaknutu park-šumu Japlenški vrh. S lampicama u rukama, krenut ćete na lagano, ali čarobno putovanje sigurnom stazom koja vodi kroz šumu do vidikovca, s kojeg se pruža pogled na osvijetljeni grad. Ova ruta je prilagođena svim generacijama i idealna za opuštanje i uživanje u prirodi. Kako bi stvari bile još uzbudljivije, nekoliko iznenađenja vas čeka putem – ali o njima ćemo šutjeti jer, naravno, to bi onda prestala biti iznenađenja!

Noćna šetnja Lynx and Fox - 8 (Foto: Lynx and Fox)

Po povratku iz šume, očekuje vas vrhunac večeri – vatreni performans pod nazivom Prometheus fireshow koji izvodi talentirana ekipa iz Cirkulture. Inspiriran pričom o ljubavi, ovaj vatreni spektakl dočarava putovanje koje svi poznajemo – od prve iskre privlačnosti do vrhunca strasti i povjerenja. To je predstava koja će zasigurno oduševiti i najzahtjevnije gledatelje. Kada se smiri vatra, zabava tek počinje! DJ će vas rasplesati uz hitove koji će trajati dugo u noć, a atmosfera će biti dodatno upotpunjena ponudom toplih i hladnih napitaka iz Caffe bara PAK, gdje se priča da pripremaju fantastično kuhano vino. Iako glavni program traje od 18 do 21 sat, pozvani ste ostati i dalje jer zabava neće prestati tako lako.

Ovaj događaj je savršeno prilagođen za odrasle, parove, pojedince, ali i obitelji s djecom. Mališani od šest ili sedam godina nadalje mogu uživati u šetnji i iznenađenjima koja su dovoljno uzbudljiva, ali ne previše strašna. Čak su i vaši psi dobrodošli, pa ovaj event možete doživjeti zajedno s vašim četveronožnim prijateljima. Staza je duga četiri kilometra, većinom ravna, ali prolazi kroz gustu šumu, što ju čini sigurnom i ugodnom za sve sudionike.

Cijena sudjelovanja u ovom jedinstvenom programu iznosi 12 eura za odrasle i 6 eura za djecu, a uključuje sve – piće dobrodošlice, vođenu šetnju, iznenađenja, vatreni show i DJ party. Budući da organizacija zahtijeva preciznost, prijave su obavezne, stoga rezervirajte svoje mjesto što prije i osigurajte nezaboravno iskustvo u srcu Gorskog kotara: Po prijavi će na vaš mail stići sve dodatne informacije, dok smo za sva pitanja tu za vas putem našeg e-maila info@lynxandfox.com ili na 091 182 9892.

Vidimo se na ovoj jedinstvenoj jesenskoj avanturi, gdje se priroda, vatra i glazba spajaju u noći punoj iznenađenja! Ako trebate isplanirati izlet ili posjet Gorskom kotaru za vašu grupu, udrugu ili tvrtku ovdje smo za vas, a ako želite primati informacije o ovakvim zanimljivim obilascima, upišite se na našu newsletter listu.

