Započet prije dvije godine pod nazivom “Nadàl in famìa – Božić u obitelji – Natale in famiglia“, blagdanski program Ekomuzej-Ecomuseo "Batana" ove godine donosi puno novih sadržaja koji će na Velikom molu stvoriti toplu, obiteljsku i nostalgičnu atmosferu probuđene prošlosti. Svaki od mnoštva detalja na svoj će način oslikavati tradiciju, a najveća pažnja bit će posvećena stvaranju radosnih i nezaboravnih trenutaka za najmlađe.

"Od toplog i maštovitog dječjeg kutka na galeriji Ekomuzeja-Ecomuseo, Risortinog jedra satkanog od malih svjetala do čarobne šume mirisnih božićnih drvca nastat će svečana pozornica za mnoštvo zabavnih glazbenih i gastronomskih programa za sve uzraste, a domaćini će biti članovi udruge "Kuća o batani-Casa della batana" i prijatelji koji će nam se pridružit.

Program “Nadàl in famìa” došao je do svog trećeg izdanja, a i iz godine u godinu raste sadržajima za odrasle i djecu. Ove godine program smo obogatili starinskim vrtuljkom, brojnim radionicama, predavanjima i tradicionalnim igrama čime želimo doprinijeti očuvanju rovinjske tradicije i stvoriti toplu atmosferu obiteljskih božićnih blagdana vremena naših predaka," istaknula je Nives Giuricin, ravnateljica Ustanove-Istituzione "Kuća o batani - Casa della Batana".

Vrtuljak kao nostalgični podsjetnik na slikara Bruna Mascarellija

Kao slikovita okosnica evociranja uspomena na rovinjsku blagdansku tradiciju vrtjet će se, na radost djece, starinski vrtuljak koji će Rovinjce podsjetiti na Bruna Mascarellija, pariško-rovinjskog slikara i legendarnog sugrađanina kojeg ovaj grad pamti s naklonošću i zahvalnošću. Jedno od njegovih brojnih djela, ulje na platnu "Li carusìte – Vrtuljak – La Giostra" iz 1949. godine mnogima je poznata slika iz nekadašnjih gradskih kalendara koja osvaja svojom kompozicijom, motivom i toplim, nostalgičnim bojama. Kao takvo, bilo je inspiracija za Batanin blagdanski program i dovođenje svjetlećeg starinskog vrtuljka iz toskanskog mjesta Massa e Cozzie čiji konjići jedva čekaju da se na njima smjeste mali posjetitelji dok ih s pročelja muzeja "promatra" uvećana reprodukcija originalnog Mascarellijevog "Vrtuljka".

Blagdan sv. Nikole bit će pravi trenutak za početak Bataninog blagdanskog programa u kojem će šareni vrtuljak donijeti sjećanje na cijenjenog i omiljenog slikara, sv. Nikola podijeliti slatkiše, a izložba “Nadàl in famìa – Božić u obitelji – Natale in famiglia“ fotografijama podsjetiti kako se nekad slavio Božić u rovinjskim obiteljima.

Dječje veselje potrajat će i dan poslije jer 7. prosinca započinje vesela vožnja Božićnog vlakića – Trenino natalizio koji će izgledom i glazbom uveseljavati putnike i prolaznike na relaciji od kazališta Gandusio do šetnice Lungomare Plaza subotom, nedjeljom, blagdanom od 10 do 13 h te od 17 do 20 h po simboličnoj cijeni.

Dječji kutak u muzeju, priče Vlade Benussija, crtići "Bibin svijet", uzbudljiva tradicijska natjecanja i Kittyna škrinjica s blagom

Bezbroj doživljaja čeka mališane u Ekomuzeju i ispred njega. Toplo sklonište od hladnoće pronaći će u blagdanski okićenom dječjem kutku na galeriji Ekomuzeja u kojem će se ove godine jaslice smjestiti u najmanjoj rovinjskoj batani dugačkoj svega 100 centimetara koje će napraviti sestre Suzana, Miranda i Eufemia Benussi “Scurleîn”.

Članica udruge "Kuća o batani-Casa della batana" Valentina Malusà na rovinjskom dijalektu čitat će priče iz knjige “Stuòrie” Vlade Benussija čiji će crteži zasigurno privući dječju pažnju, a za predah od priča bit će zadužena Bibi, omiljeni crtani lik. Kroz svoje animirane dogodovštine „El mòndo da Bìbi“ – „Bibin svijet“ – „Il mondo di Bibi“ i memory cards, Bibi će malene dječje uši naviknuti na melodičnost rovinjskog dijalekta te naučiti ih nazive voća i povrća.

Za aktivniju zabavu, puno smijeha i natjecanja bit će zadužena poznata rovinjska animatorica i turistički vodič Vukica Palčić koja će se vratiti na početak ulice Svetog Križa – Santa Croce, ulice u kojoj je provela bezbrižno djetinjstvo te će s djecom u tri termina zaigrati tradicijske igre poput potezanja užeta, nošenja kašeta i skakanja preko lastika u programu pod nazivom “I ʃuòghi da oûna vuòlta – Stare igre - I giochi di una volta”.

Baš kao što će cijeli prostor ispred Ekomuzeja blistati od božićnih ukrasa, mnogi neće moći odoljeti mogućnosti da im svojim krasnim crtežima (face painting) obraze zašareni Kitty. Tko zna, možda će neko dijete iz Kittyne škrinjice s blagom poželjeti neki morski motiv, svjetlucavu zvjezdicu ili konjića s vrtuljka čime će se savršeno uklopiti u čarobnu atmosferu Bataninog Božića uz more.

Brojni starinski slatkiši i poštanski sandučić želja za Djeda Božićnjaka

Sve navedeno, ne bi bilo dovoljno primamljivo bez slatkih zalogaja koji su razlog najveće dječje radosti pa će se Ekomuzej-Ecomuseo "Batana" svojom ponudom slatkiša prisjetiti kako su se tijekom tih dana sladila djeca u prošlim vremenima. Sv. Nikola će ih počastiti Bataninim fritulama i čokolatinima, Sv. Lucija kolačima, bit će tu i kriške panettonea na sam Božić, a mnoge će dječje oči zasigurno zasjajiti pri pogledu na starinske lizaljke s Bataninim logotipom, staklenke s bombonima umotanim u šarene papiriće, fontanu vruće čokolade ili pak šećernu vunu.

Uzbuđenje od brojnih doživljaja djeca će zasigurno poželjeti podijeliti s Djedom Božićnjakom – Babbo Natale pa će mu ljepljivim prstićima od slatkiša moći napisati pismo, reći mu ponešto o godini koja je prošla i željama za sljedeću te ga ubaciti u sandučić. Pritom ne smiju zaboraviti napisati svoju adresu, bilo stvarnu ili virtualnu, na koju će im djed Božićnjaka – Babbo Natale svakako poslati svoj odgovor i lijepu, blagdansku poruku.

Radionice vijenaca, svijeća, vunenih čarapa, platnenih vrećica, fritula i keksa

Sve potrebno za obiteljsku čaroliju Božića ovoga ćete prosinca moći izraditi na brojnim radionicama ispred Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana". Kreativnim i vještim članicama udruge "Kuća o batani-Casa della batana" Ornelli Godena i Jasni Bešker pridružit će se prijateljice Ekomuzeja-Ecomuseo Roberta Silvi Malusà, Virna Dalino Polo, Ester Melchiorre i Dolores Smoljan. Uz prisjećanje na načine izrade blagdanskih ukrasa u nekim davnim Božićima, izrađivat će se božićne svijeće, mirišljavi vijenci, praktične i lijepe platnene vrećica za kekse, a potom i keksi da ne bi ostale prazne, te Befanine čarape od vune u bojama koje će nastajati, na autohtoni rovinjski način s vunom na prstima. Naravno, moći ćete naučiti i kako se prave omiljene Batanine fritule koje vam zasigurno neće biti teško degustirati kako biste provjerili jeste li savladali i tu vještinu.

Poželite li pak kupiti blagdanski poklon sa starinskom dušom, inspiriran Božićem, batanama i morem te napravljen umjetničkim rukama Marijane Veggian i Ornelle Godena, svakako zavirite u vitrinu prigodno nazvanu "Moj dar" gdje će vas čekati mnoštvo neodoljivih malih predmeta s Bataninom pečatom.

Predavanja o blagdanskoj gastronomiji i glazbi Sergija Ferrare i Alessija Giuricina

Dva vrijedna i prigodna predavanja održat će se u Ekomuzeju-Ecomuseo "Batana" i na još jedan način povezati starije generacije koje su dugi niz godina čuvale rovinjsku baštinu i one mlađe koje ju uspješno nose ususret budućnosti. Radi se o predavanjima Sergija Ferrare i Alessija Giuricina koji će vas upoznati s jelima, mirisima i okusima rovinjskih Božića te ljepotom napjeva koji su odjekivali rovinjskim domovima i ulicama u vrijeme blagdana.

Sergio Ferrara član Udruge "Kuća o batani-Casa della batana", čuvar baštinske rovinjske gastronomije koji je dugi niz godina kuhao u Spaciju Matika te autor vrijednog izdanja "Recepti Kuće o batani – Le ricette della Casa della batana“ koje je napisao sa suprugom Marisom Ferrara, oživjet će rovinjski božićni stol kroz predavanje pod nazivom “El bon bucòn da Nadàl” - Rovinjski božićni recepti - Le ricette natalizie rovignesi“. Upoznat će publiku sa svim što se jelo i pilo u blagdansko doba, otkriti načine pripremanja jela i slastica, a potom će uslijediti i mala degustacija kako bi doživljaj bio stvarniji.

U drugom predavanju publika će imati priliku zapjevati s najsvestranijim mladim rovinjskim tradicijskim glazbenikom i muzikologom Alessijom Giuricinom tijekom predavanja pod nazivom “C’oûn cànto pièn da ligrìsa” - Rovinjski božićni napjevi. Praćen zborom "Marco Garbin"- CI-ZT “Pino Budicin” i kvartetom “Le Nuove Quattro Colonne” povest će prisutne na glazbeno baštinsko putovanje i prosinačku noć ispuniti božićnim napjevima koji se i danas mogu čuti, ali onima koji odavno ne odjekuju Rovinjom-Rovigno.

Gastro ponuda i glazbeni program protkani božićnom tradicijom

Uz sve navedene slatke mamce u obliku brojnih slatkiša, posjetitelje će na Veliki Mol privući i tradicijski, riblji zalogaji koji će se jesti na zajedničkoj marendi na Badnjak i na Staru godinu, potom uz zdravicu na prvi dan Nove godine. Dopuna rovinjskim baštinskim jelovnicima i odgovor na neke druge gastro želje bit će Street Food "Porco Rosso" koji će se pridružiti šarenilu Velikog mola i donijeti izbor muffina i palačinki s različitim nadjevima, a kao potpuni kontrast lokalnoj autentičnosti na njihovom štandu moći će se popiti i čašica tekile.

Božićna svjetla najljepše svjetlucaju uz glazbu, a ono najdragocjenije iz rovinjske glazbene riznice i ovih će blagdana prezentirati, kao i uvijek, SAC-KUD “Marco Garbin” – CI-ZT “Pino Budicin” i njegovi Bitinadùri, Mini, midi pjevači i solisti Zajednice Talijana "Pino Budicin" – Mini, Midi e Solisti CI-ZT “Pino Budicin” te sastavi “Trio Viècia Ruveîgno” i “Le Nuove Quattro Colonne”.

Ove godine pridružit će im se pojačanje, gitara i glas glazbenika Lucijana Dandole na čiji su glas navikli gosti Spacija Matike, a koji će svoj repertoar prilagoditi blagdanskoj atmosferi s pjesmama te Duo Brass koji čine Roberta i Pino Bartoli i koji će svirati domaće i strane evergreene u instrumentalnoj izvedbi koja se savršeno uklapa u atmosferu blagdanskih druženja.

Vikend u obiteljskom hotelu Amarin kao glavna nagrada Batanine tombole

Baš kao nekad, tradicionalno dan prije Božića, ne propustite se podsjetiti na još jednu igru kojom su se stari Rovinjci običavali zabaviti prije polnoćke - sudjelujte u tradicionalnoj igri “Tònbola - Bingo - Tombola”!

Svaki od sudionika besplatno će dobiti svoj listić i moći pratiti tombolu na velikom panou na pročelju Ekomuzeja-Ecomuseo, a za zanimljive i vrijedne poklone će se pobrinuti sponzori. Prva nagrada bit će u duhu Bataninog obiteljskog Božića, radi se o nagradi tvrtke Maistra i vikendu u obiteljskom Hotelu Amarin. Ne osvojite li glavnu nagradu, zasigurno će vas utješiti neka manja nagrada, ali jednako posvećena obiteljskim trenucima. To bi mogla biti večera za obitelj u nekom od restorana po kojoj ćete pamtiti sadržajan i raznovrstan Batanin blagdanski mjesec koji završava 6. siječnja nastupom SAC-KUD “Marco Garbin” – CI-ZT “Pino Budicin”.

Radno vrijeme muzeja, batanine kućice i raspored vlakića

Svi programi osim Dječjeg kutka i predavanja Sergija Ferrare i Alessija Giuricina održavat će se na Velikom molu ako vrijeme bude poslužilo, ako se pogorša, programi se prebacuju u Ekomuzej-Ecomuseo ili se otkazuju.

Svi sadržaji će raditi po sljedećem radnom vremenu:

Ekomuzej-Ekomuseo “Batana”, Vrtuljak / Giostra, Kućica / La casetta,

Street food truck “Porco Rosso”:

SVAKI DAN 10-13 / 17-21

Božićni vlakić - Trenino natalizio

VIKEND I PRAZNICI: 10-130 / 17-20