Nakon uspješne berbe, Vodnjan ovih dana intenzivno miriše na mlado maslinovo ulje pa je vrijeme da se u njemu tradicionalno okupe brojni maslinari, uljari, gastronomski stručnjaci i zaljubljenici u tekuće “zeleno zlato” – najjači simbol Istre i vodnjanskog kraja.

16. Dani mladog maslinovog ulja, najveći i najprestižniji maslinarski festival u Hrvatskoj i regiji, vraćaju se ove godine od 25. do 27. studenoga u potpuno novom ruhu, uz bogati program, na drugoj lokaciji i pod novim imenom – ISTRAVIRGIN!

U nekadašnjoj impozantnoj gradskoj školi, odnosno bivšoj tvornici Astra očekuje vas jedinstveno, interaktivno, gastronomsko iskustvo u kojem će glavnu ulogu odigrati poznata i cijenjena lica hrvatske gastronomske scene. Ovom prilikom iz bogatog programa izdvajamo masterclassove naših vrhunskih chefova Svjetlane Celije, Hrvoja Kroflina, Roberta Perića, Jeffreya Velle i Hrvoja Zirojevića koji će svoje vrhunske sljedove pripremati uz pomno odabrana mlada maslinova ulja, a chef Rober Perić u dijelu programa "Evolucija istarske gastronomije" ugostit će dva velika imena Marija Čepeka i Davida Skoku. Masterclass radionice zatvorenog su karaktera i namijenjene za manje skupine kako bi polaznici u potpunosti uživali u ovom gastronomskom iskustvu i interakciji s chefovima. Svoje mjesto možete rezervirati online putem prijave na službenoj web stranici www.dmmu.info po promotivnoj cijeni od 200,00 kn, a primamljivu najavu vrhunskih masterclassova samih chefova donosimo u nastavku!

HRVOJE ZIROJEVIĆ. Restoran Dvor, Split

Hrvoje Zirojević od 2021. godine chef je u splitskom restoranu Dvor. Ovaj kulinarski virtuoz oborio je s nogu mnoge slavne, među kojima su bili Beyonce i Jay Z, princ Harry, Bono Vox, a nedavno i španjolskog kralja Filipa i kraljicu Letiziju. Svoju kulinarsku filozofiju temelji upravo na lokalnim morskim plodovima čiji izvorni okusi čine okosnicu njegovih jela.

subota 26.11.2022. u 14:00 h, dvorana Masterclass

"Moj će masterclass biti u znaku ribe i naravno mladog maslinovog ulja. Polaznike za početak vodim na gastronomsko putovanje u Južnu Ameriku, točnije Peru i Ekvador iz kojih potječe "ceviche" predjelo od bijele ribe marinirano u citrusima koje je u originalu ljuto zahvaljujući čili papričicama, a mi ćemo staviti naglasak na osvježavajuću kiselost citrusa i slatkoću luka. Koristit ću kvarnerske škampe, bijelu ribu i školjke sv. Jakova, a jelu ću dodati još poneki neočekivani detalj. Zatim prelazimo na klasik - cannellone od tune s ganažom od guščje jetre u kojem će masline, bundeva i višnja odigrati važnu ulogu u zaigranoj kombinaciji okusa. I za kraj jedno moje omiljeno rustikalno jelo - hladni brodet od murine pripremljen u obliku želea uz čips od murinine kože koji će biti pravi primjer potpune iskoristivosti namirnica. Maslinovo ulje temelj je moje kuhinje. I dok za tradicionalna jela i stare recepte upotrebljavam ulja s dalmatinskih otoka, kod sirovijih jela slatkasto kiselkastih okusa okrećem se gorčini fenomenalnih istarskih ulja".

JEFFREY VELLA, Restoran Cap Aureo, Rovinj

Jeffrey Vella je sinonim vrhunske kuhinje, chef koji pomiče granice. Kao chef u restoranu Cap Aureo već je nebrojeno puta pokazao svoj sjajan talent i sposobnost pripremanja nevjerojatnih kombinacija. Rodom s Malte, ovaj je svjetski poznati kuhar živio i radio diljem svijeta, a dobitnik je i mnogih nagrada.

subota, 26.11.2022. u 16:00 h, dvorana Masterclass

"Veselim se dolasku u Vodnjan i masterclassu na kojem će masline i maslinovo ulje biti zvijezde u kombinaciji s lokalnim namirnicama. Započet ćemo s prešanom Bužom i krumpirima te kremom od jaja, nastaviti s popečenim brancinom, koricom od maslina i algi te čičokama, a potom ću pripremati odležanu janjetina u maslinovom ulju i Wellington od poriluka i tapenade. Za desert ćemo napraviti bombone, marmeladu i šerbet od maslinovog ulja, a polaznike čekaju i pokloni u koje će se opet umiješati maslinovo ulje.

Koristit ću maslinovo ulje od lokalnih sorti zbog zemljanih aroma, a što se tiče gorčine bit će to prilično pikantna ulja upravo zbog svoje svježine koja će karakterizirati sva jela koja ću pripremati u Vodnjanu. Moj osobni favorit među maslinovim uljima su oni od sorte Buža koja odražava sve osobitosti vodnjanskog podneblja i koja se posebno dobro sljubljuje s jelima na bazi povrća koja pripremam u restoranu Cap Aureo".

SVJETLANA CELIJA, Restoran Vodnjanka, Vodnjan i Zagreb

Već gotovo četiri desetljeća za kormilom je jednog od najuspješnijih istarskih restorana. Vodnjanka je u režiji i produkciji chef-patronice Svjetlane Celije, koja predano njeguje vrijednosti tradicionalne istarske kužine, stekla izniman ugled na hrvatskoj gastronomskoj sceni, ali i prepoznatljivost među brojnim stranim gostima. Osim što se rado vraćaju u Vodnjan i domaću atmosferu Vodnjanke, unatrag nekoliko godina i brojni gosti zagrebačke Vodnjanke otkrivaju uzbudljivu gastronomsku baštinu Vodnjana i Istre zahvaljujući obitelji Celija.

subota, 26.11.2022. u 18:00 h, dvorana Masterclass

"Moj će masterclass polaznike vratiti u gastronomsku prošlost Vodnjana, bit će to autentični tanjuri spravljeni s namirnicama vodnjanskog podneblja i pozlaćeni maslinovim uljem koje se u Vodnjanu koristilo baš u svakom obroku. U ovom dijelu godine naglasak je, naravno, na mladom pa ću ga i ja koristiti i to sorte kao što su Buža, Bjelica i Leccino. Masterclass ću započeti s težačkom marendom koju su Vodnjanci nosili u polja i koja je samo naoko sastavljena od jednostavnih namirnica čija vrhunska kvaliteta predstavlja pravi gastronomski užitak. Nastavit ćemo s mesnim jelom koje se pripremalo kao svečano glavno jelo. Za sada neću otkriti sve detalje, no u njemu će svakako biti prisutan poseban vodnjanski pire koji svojim sastavom pokazuje koliko su bile vješte i maštovite vodnjanske kuharice podižući uvijek i najjednostavnije recepte na neku novu razinu te vodnjanska mišanca, prava delicija u kojoj se nalazi 6 do 8 različitih biljaka s vodnjanskih polja. I za kraj, pripremat ćemo autohtonu slasticu koja se spravljala isključivo u Vodnjanu.

Ponosni smo na činjenicu da je prvo ocjenjivanje maslinovih ulja održano upravo u našoj Vodnjanki krajem 90-tih godina prošlog stoljeća, a da danas dašak Istre i vrhunski okus vodnjanskih maslinovih ulja donosimo i promoviramo u samom središtu Zagreba, pridodajući im i naše vlastito ulje kojim nas svake godine daruje 500 maslina iz obiteljskog maslinika".

HRVOJE KROFLIN, Restoran Mano2, Zagreb

Kuhati je započeo sa 16 godina, a s 19 je počeo voditi renomirani zagrebački restoran, prvi je hrvatski chef koji je nominiran za nagradu The Best Chef, a svoju inspiraciju pronalazi u tradicionalnim receptima. Hrvoje Kroflin svoja znanja primjenjuje na sezonskim namirnicama, ali i domaćim tradicionalnim jelima kojima dodaje svoj štih i poseban šarm.

nedjelja, 27.11.2022. u 14:00 h, dvorana Masterclass

Na masterclassu u Vodnjanu radit ćemo predjelo i glavno jelo od mesa, a koristit ću naravno mlado maslinovo ulje od sorti vodnjanska Buža, Crnice, istarska Bjelica, Rožinjola i Moražola. Što se tiče maslinovog ulja u tradicionalnim receptima na koje se oslanjam u svojoj modernoj interpretaciji, ono nije prisutno u svim jelima, ali je itekako važno i kad ga koristim oslanjam se na vrhunska istarska maslinova ulja.

ROBERT PERIĆ, LF catering, Pula

Kao chef drži se načela kojima osvaja nepca svakog kome posluži jelo. Prije svega to su jednostavnost kuhanja, elegancija kreiranja jela i sezonski izbor namirnica. Osim toga, vrhunski je maestro choccolatier, a svoja znanja uživa dijeliti sa svima koji su spremni naučiti nešto novo pa je već dugi niz godina i uspješan predavač.

nedjelja 27.11.2022. u 16:00 h, dvorana Masterclass

"Na mom masterclassu uronit ćemo u slatki svijet čokolade sljubljen sa zlatnim kapima vrhunskog mladog maslinovog ulja. Radit ću čokoladne praline u kojima ću bijelu, tamnu i mliječnu čokoladu kombinirati s maslinovim uljima ulja od sorti Crnice, istarske Bjelice, vodnjanske Buže, Rožinjole i Moražole. Zatim ćemo raditi desert od vrganja i skute s pjenom od maslinovog ulja u kojem ćemo koristiti tamnu čokoladu.

Tajna uspješnog spajanja čokolade i maslinovog ulja jest u pronalaženju onih maslinovih ulja koja se najbolje kombiniraju s određenom čokoladom. Nadjev pralina isključivo se sastoji od maslinovog ulja i čokolade bez dodataka vrhnja ili želatine koji bi mogli utjecati na okus pa je izuzetno važno stvoriti "pobjedničku" kombinaciju. Slastice s maslinovim uljem počeo sam raditi još polovicom devedesetih godina prošlog stoljeća i one su od onda do danas pronašle svoju vjernu publiku koja ih cijeni i uživa u njima. Iskustvo pokazuje da nije svaka godina ista ni za maslinovo ulje ni za kakao što itekako utječe na konačni okus pa ta činjenica daje notu uzbudljivosti i neočekivanosti procesu kreiranja slastica".

EVOLUCIJA ISTARSKE GASTRONOMIJE - ROBERT PERIĆ UGOŠĆUJE MARIJA ČEPEKA I DAVIDA SKOKU

Uz sudjelovanje chefa Perića na ovogodišnjem Istravirginu važno je napomenuti da će u dijelu programa pod nazivom "Evolucija istarske gastronomije" ugostiti dva velika imena koja će u svojevrsnom"free style cooking showu" pokazati svoje umijeće. U subotu, 26.11. od 14:00 do 20:00 h chef Perić ugošćuje showmana i virtuoza hrvatske gastronomske scene Marija Čepeka, dok će ribarev sin i veliki promotor lokalnih istarskih proizvoda David Skoko nastupiti u nedjelju, 27.11. od 14:00 - 20:00 h slijedeći u pripremi jela zero waste princip i oplemenjujući ih vrhunskim mladim maslinovimim uljima.