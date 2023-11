Ako ste za zimski izazov koji će vas odvesti van vaših uobičajenih staza zabilježite 27. i 28. siječnja u kalendaru jer Highlander vodi 50 zainteresiranih u predivni Gorski kotar. Zimska avantura od otprilike 25 km, s usponom od oko 1400 m započinje na samom ulazu u NP Risnjak i slijedi Horvatovu stazu sve do Planinarskog doma Schlosserov dom.

Ako se do sad niste susreli s Highlanderima, radi se o projektu koji je nastao u Hrvatskoj i godinu za godinom okuplja zaljubljenike u prirodu koji se upuštaju u planinarske avanture. Ide se na razne lokacije u regiji i šire, na dva, tri ili pet dana, a avanturisti sa sobom nose šator, opremu za spavanje i kuhanje. Glavna ideja je pomicanje vlastitih granica, druženje i povratak prirodi. Nije lako biti Highlander, a rute nisu šetnja parkom pa osim ako niste u formi života, prethodno se savjetuje dobro pripremiti. Idući na redu, pohod na Gorski kotar u trajanju od dva dana vodi sve do Platka.

Putovanja Krv, znoj i suze: Stazama surovog Velebita koje uvijek vode do osmijeha

"Već prvi dan ruta vas vodi na sami vrh Risanjak, ujedno i najvišu točku NP od 1528 m - zahtjevan uspon uz obećavajuću panoramu na cijeli Gorski kotar, Riječki zaljev, Otok Krk, Učku, Ćićariju, Snježnik, Velebit, Bjelolasicu, Lokvarsko jezero pa čak i Alpe. Zimski uvjeti planinarenja zasigurno neće olakšati rutu, no uz greben Malog Risnjaka, kroz prirodni prolaz Medvjeđa vrata spuštamo se do kontrolne točke Vilje - mjesto bivakiranja, zasluženog odmora i druženja uz festivalski program. Drugi dan, ova zimska avantura nas putevima NP Risnjaka vodi do Snježnika (1505 m), preko čijeg vrha stižemo do cilja na skijalištu Platak“, kaže ekipa iz Highlandera.

Putovanja Gdje planine ljube more: Oaza za odmor i odlična startna točka za izlete u najljepše dijelove Hrvatske

Ako ste zainteresirani za siječanjski vikend u Gorskom kotaru imajte na umu da je broj mjesta ograničen pa nemojte dugo razmišljati. Na službenim internetskim stranicama možete doznati sve detalje , od cijene do rute, savjete o tome kako se fizički pripremiti, kao i preuzeti popis stvari koje trebate ponijeti sa sobom.

Gdje jesti, piti ili spavati na Medvednici: 13 kuća i domova za planinare – i one koji se tako osjećaju +0