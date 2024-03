Greencajt Festival, jedan od najprestižnijih događaja u regiji koji afirmira znanost i inovacije u održivosti, s ponosom najavljuje neke od najistaknutijih stručnjaka iz područja ekološkog futurizma te umjetne inteligencije (AI). Ovogodišnji festival okupit će svjetske lidere i vizionare koji će raspravljati kako uz korištenje tehnologija možemo oblikovati održivu budućnost našeg planeta.

Na Grencajt stiže Marc Buckley, savjetnik UN-a, Al Goreov učenik i futurist s predavanjem na temu “Can we do it? Just imagine we can”. Osnivač je ALOHAS Regenerative Foundationa, ekološki ekonomist, futurist regenerativnih sustava i reformator globalnih prehrambenih sustava. Marc je ključna osoba UN-ovih inicijativa, autor Manifesta o Ciljevima održivog razvoja te suradnik s UNFCCC-om. Član je brojnih međunarodnih organizacija, savjetuje tvrtke u prijelazu na obnovljive izvore energije te je autor knjiga poput "Before This Decade is Out".

Dr. Lučka Kajfež Bogataj, dobitnica Nobelove nagrade za mir, održat će predavanjem pod nazivom "Kako (pre)živjeti na planetu koji ne raste?" Kao jedna od vodećih svjetskih klimatologinja, Dr. Kajfež Bogataj pružit će inspirativan uvid u načine kako možemo primijeniti koncept planetarnih granica kako bismo sačuvali naš planet za buduće generacije, postavljajući ključno pitanje: "Jesmo li već zakoračili u opasnu zonu, prekoračivši šest od devet granica i time nepovratno ugrozili ravnotežu ekosustava?" Lučka će predstaviti strategije održivog razvoja, potičući nas na rješenja koja će sačuvati naš planet.

Greencajt festival 2024. - 3 (Foto: PR)

Gorjan Jovanovski, suosnivač platforme EarthCare.ai i UN-ov nagrađivani inženjer, priprema predavanjem pod nazivom "Champions of the Earth: Don't take my breath away!" Jovanovski se strastveno bavi temom čistog zraka i predstaviti će revolucionarnu EarthCare aplikaciju, koja povezuje održivost s moćnom umjetnom inteligencijom. EarthCare.ai nije samo impresivno tehničko dostignuće; to je alat koji nam kroz analizu ključnih podataka o klimi i okolišu pomaže bolje razumjeti destruktivne posljedice klimatskih promjena. Jovanovski će otkriti kako je došao do ideje stvaranja ove inovativne platforme te kako je povezao održivost s moćnom umjetnom inteligencijom.

Greencajt festival 2024. - 1 (Foto: PR)

Festival će ponuditi predikcije budućnosti panelom “Future of TECH: Can AI think green“, koji će nam pokušati dati odgovor na pitanje „ Može li umjetna inteligencija preuzeti aktivnu ulogu u spašavanju svijeta?“. Dvojac Samah El Hage, predvodnica digitalnih inovacija i futuristica i Paolo Nardi Fernandez, stručnjak za promjene u području umjetne inteligencije, iznijet će svoje vizije o tome kako AI tehnologija može oblikovati zelenu budućnost. El Hage nas vodi kroz razmišljanje o AI-u i analizira njegov utjecaj na individualnoj i društvenoj razini, kao i na različite aspekte našeg života, od onog ekonomskog i socijalnog do gospodarskog općenito.

Greencajt festival 2024. - 2 (Foto: PR)

Očekuje se da će festival, koji se održava od 22. do 24. svibnja na zagrebačkom Velesajmu (Paviljon 13), privući tisuće posjetitelja iz Hrvatske i regije. Greencajt Festival pruža jedinstvenu priliku za susret i dijeljenje ideja s vodećim stručnjacima iz područja održivosti, zelene tranzicije, klimatske budućnosti i važnosti ESG-a u svim segmentima društva. Early bird ulaznice za konferenciju dostupne su do 15. travnja na službenoj stranici. Sve informacije i vijesti o Greencajt festivalu dostupne su na: Greencajt.hr, Greencajt FB, Greencajt IG.