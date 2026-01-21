Galerija 10 10 10 10 Povijesno središte Toskane, kolijevka renesanse i nekadašnja prijestolnica Italije - predivna Firenca ima novi, još jači magnet za posjetitelje. Nova institucija, nazvana Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, objedinjuje više od 50 tisuća umjetničkih predmeta, od skulptura i slika do tekstila, nakita, glazbenih instrumenata i povijesnog oružja – raspoređenih diljem grada. Čak sedam značajnih muzeja povezalo se u jedinstveni sustav koji čini najveću i najvažniju zbirku djela Michelangela Buonarrottija na svijetu. U novi muzejski sustav uključeni su: Galleria dell’Accademia, dom slavnog Davida, Nacionalni muzej Bargello, Kapela Medici, Palazzo Davanzati, kompleks Orsanmichele, Casa Martelli te crkva San Procolo, koja će se javnosti otvoriti nakon obnove. Upravo je Firenca obilježila Michelangelov život: ovdje je kao tinejdžer ušao u krug obitelji Medici, a između 1501. i 1504. godine ondje je isklesao monumentalnog Davida.

Nove ture u Firenci

Od svibnja 2026. posjetitelji će moći krenuti novom tematskom rutom „U znaku genija: Michelangelo”, koja povezuje njegova najvažnija firentinska djela – od Bakha i Bruta u Bargellu, preko Davida i Robova u Accademiji, sve do Kapela Medici. Jedna od najvećih promjena odnosi se na način posjećivanja muzeja.

Umjesto žurbe od atrakcije do atrakcije, novi sustav potiče sporiji, promišljeniji obilazak. Od 15. ožujka 2026. uvode se: zajednička ulaznica za sve muzeje (38 €), koja važi 72 sata, ulaznica za Accademiju i Bargello (26 €), koja traje 48 sati te usklađeno i produženo radno vrijeme: od 8:15 do 18:50 (osim ponedjeljka). Cilj je omogućiti posjetiteljima da doista dožive Firencu, a ne samo da je fotografiraju.

Osim Michelangelove, planirane su još dvije tematske rute: Firenca i njezini simboli, koja istražuje vizualni identitet grada – od svetaca zaštitnika do mitoloških i povijesnih figura te Umjetnost detalja, posvećena odjeći, tkaninama i modnim dodacima kroz stoljeća, od srednjeg vijeka do renesanse.

Ravnateljica novog sustava, Andreina Contessa, naglašava da projekt nije namijenjen samo turistima. Cilj je vratiti muzeje i lokalnoj zajednici, kroz posebna događanja, produženo radno vrijeme i programe koji potiču održiv i svjestan odnos prema kulturnoj baštini.

