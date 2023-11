Fuliranje ove zime ima misiju povratka Božića na ulice Zagreba u velikom stilu. Jelke i darovi, lampice i cimet, Djed Božićnjak, purica, sarme i fritule, božićne stare i nove pjesme - na Fuliranju ćete svim osjetilima zakoračiti u blagdansku idilu.

"Fuliranje ove zime slavi jedanaestu godinu postojanja i s ponosom možemo reći da smo uvelike doprinijeli razvoju Adventa kao turističkog brenda u Zagrebu. U suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, stotinama restorana, ugostitelja, dizajnera i chefova radili smo na podizanju standarda zagrebačke street food scene, ali i gastronomske i turističke ponude Zagreba općenito. Stotine DJ-eva, vrhunskih glazbenika i performera u sklopu Fuliranja zagrebačke su ulice učinili urbanijim, modernijim i kulturnijim", ističu organizatori iz kreativne agencije Kokoš ili jaje.

Fuliranje - 3 (Foto: Sandro Sklepić)

Gastronomski su užici bili i ostali u fokusu Fuliranja. Tako će se i ove zime na Strossmayerovu trgu iznova okupiti neki od najkreativnijih predstavnika iz cijele Hrvatske. Od ukupno 17 kućica ovogodišnjeg Fuliranja, slasnu ponudu priredili su: Nebo by Deni Srdoč Streetstyle, Izakaya, Instutut za kobasice Mate Janković, Boogie Lab, Chefs burger by Ivan Pažanin, Picnic Mingle and Fun, Pizza Social Club, Purple Monkey, Rougemarin, Begs Plant Based Streetfood, Kužinavanje by Damir Tomljanović, Full Circle, Briocherie i Bakina tajna.

Fuliranje - 6 (Foto: Sandro Sklepić)

Blagdanske dane i večeri dodatno će ugrijati najbolja vina, rakije, kokteli i šampanjci u ponudi Rakijarnice i Gingle Bellsa.

S puno ljubavi i mašte osmišljen je i program za najmlađe: osim Djeda Božićnjaka i nastupa dječjih zborova nedjeljom u podne, posebna atrakcija bit će i dobrotvorno oslikavanje 15 drvenih borova kojima će kreativni pečat dati odabrani umjetnici.

Uz gastronomske užitke i blagdanske zdravice, ovogodišnje će Fuliranje ponuditi i sjajan glazbeni program. Posjetitelje će u glazbenom programu pod kreativnom palicom Ozrena Kanceljaka zabavljati 13 pomno biranih DJ-eva počevši od četvrtka 30. studenog, kad nastupa DJ Pepi Jogarde. Nizat će se nastupi DJ-eva za cijelog trajanja Fuliranja od srijede do nedjelje. U mjesecu slavlja i veselja posjetitelji će moći uživati u koncertima Connecta, Songkillersa, Queen Tribute benda...

Za nezaboravan ispraćaj ove i spektakularan ulazak u 2024. godinu na Fuliranju će se pobrinuti TBF. Mnogima također omiljeno adventsko događanje Fooling around, koje se održava na Oleander terasi hotela Esplanade, počinje 1. prosinca i najavljuje originalan i bogat program

