Galerija 4 4 4 4 Ivanić-Grad i ove godine postaje glavni jesenski centar u Hrvatskoj jer prvi vikend u listopadu od petka do nedjelje (3. do 5. listopada), održava se nezaobilazna Bučijada, manifestacija koja već više od dva desetljeća spaja tradiciju, gastronomiju, kulturu i zabavu u jedinstven jesenski spektakl.

Program Bučijade kreće od petka prije podne, dok će svečano otvorenje 21. Bučijade i najvećeg prodajnog sajma bučinog ulja u Hrvatskoj biti u 19 sati.

Više od 250 izlagača i 30 ugostitelja iz cijele Hrvatske donosi bogatstvo okusa i mirisa: od nagrađivanih proizvođača bučinog ulja do maštovitih delicija poput bučinog piva, tradicionalnih bučnica, neodoljivih bučokremšnita, pralina punjene bučinom namazom, ajvara od buče. Uz to, posjetitelje očekuje široka paleta domaćih poljoprivrednih proizvoda, rukotvorina, originalnih suvenira, ali i kozmetičkih proizvoda od buče koje možete pronaći samo na Bučijadi.

Najveći sajam buče u Hrvatskoj – 10 tona buče ukrašavat će centar Ivanić-Grada

Bučijada u Ivanić-Gradu - 6 (Foto: PR)

Centar Ivanić-Grada pretvorit će se u živopisnu kulisu zahvaljujući 10 tona buča, raskošnim jesenskim dekoracijama i skulpturama od buče koje će ukrasiti trgove i ulice.

Posebno atraktivna bit će Mala Bučijada u Sportskom parku Zelenjak – kreativna oaza za one najmlađe s radionicama, predstavama, igraonicama i sportskim natjecanjima i lunaparkom, dok one željne avanture čeka Posavski kukuruzni labirint u Dubrovčaku Lijevom.

Doris Dragović, Grše, Maligani i Frajle - zvjezdani line-up koji garantira spektakl jeseni

Glazbeni program donosi tri nezaboravne večeri – u petak pozornicu preuzimaju Frajle i Maligani, u subotu će publiku rasplesati bezvremenski hitovi Doris Dragović, a veliko finale u nedjelju pripada jednom od najtraženijih izvođača nove generacije Gršeu.

Uz koncerte, posjetitelje čekaju brojne radionice, kulturni sadržaji i bogata ugostiteljska ponuda raspoređena po cijelom gradu – od glavnog trga, tržnice Maznica i Malog trga do Sportskog parka Zelenjak, posjetitelji će moći sudjelovati u pomno osmišljenim radionicama s bučama, Pumpkin beer & paint radionici, natjecanju u jedenju ljutih papričica ili bučokemšnita, sudjelovati u radionicama prirodne kozmetike s bučom i mnogim drugim aktivnostima. Također, ove godine održat će se jedinstveno natjecanje cvjećara „Buče i cvijeće“ na kojem će sudjelovati dvadesetak natjecatelja iz različitih dijelova Hrvatske.

Za prijevoz i parking ne trebate brinuti, do Ivanić-Grada možete stići jednostavno i povoljno – organiziranim izletničkim vlakom Bučko-Express sva tri dana manifestacije ili vlastitim vozilom, a na raspolaganju je i niz besplatnih parkirališta.

Doživite jesen u Ivanić-Gradu u svom najljepšem obliku. Spoj tradicije, boja i dobre zabave u sklopu Bučijade donosi pregršt događanja u kojima će svatko pronaći nešto za sebe.