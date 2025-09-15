Galerija 0 0 0 Zagrebački tunel Grič nakratko je postao ulaz u sasvim drugačiji svijet – onaj Parka prirode Dinara, smješten tik ispod užurbanih gradskih ulica. Od 10. do 14. rujna više od 11 tisuća posjetitelja iskoristilo je priliku uroniti u posebno auditivno iskustvo koje je brisalo granice prostora i vremena te ih na trenutak udaljilo od gradske vreve. Ova nesvakidašnja instalacija dio je kampanje „Najljepša priča iz prirode“, kojom prirodna mineralna voda Cetina podsjeća na važnost povezanosti s prirodom za fizičko i mentalno zdravlje.

Zidovima tunela Grič proteklog su tjedna odzvanjale skladne melodije šuštanja lišća, šaputanja vjetra i pucketanja grančica pod nogama. Autentični ASMR tonovi, snimljeni u srcu Parka prirode Dinara, pretvorili su taj poznati zagrebački prolaz u prostor neočekivanog osjetilnog doživljaja. Posjetitelji su opisivali osjećaj ugodnih trnaca koji ih je obuzimao već na prvim koracima, dok je dokazano opuštajući učinak zvukova donosio rijedak trenutak duboke relaksacije. U spoju s mističnim ambijentom legendarnog tunela, cijelo je iskustvo nudilo jedinstven bijeg od gradske svakodnevice i podsjetnik koliko priroda može djelovati ljekovito.

„Reakcije posjetitelja bile su iznimno pozitivne, a često i emotivne. Mnogi su zastali, zatvorili oči i barem se na trenutak odvojili od stresa svakodnevice. Upravo je to i bila naša želja – podsjetiti ljude da predah ne mora biti dalek ni nedostižan, već da se može pronaći neovisno o tome gdje se nalazili,“ istaknuo je Ivor Gavrilović, voditelj marketinga Cetine.

Relaksirajuće osjetilno iskustvo moguće je ponovno proživjeti kroz specijalan podcast u kojem, umjesto ljudske naracije, glavnu riječ preuzimaju zvukovi iz prirode. Osim toga, priliku za opuštanje nudi i originalan dnevnik zahvalnosti koji je za ovu priliku prirodna mineralna voda Cetina kreirala u suradnji sa psihologinjom Jelenom Ćubelić. Iza dizajna stoji riječki ilustrator Dragan Kordić, a sastavljen je s ciljem pružanja prostora za refleksiju i vježbanje osjećaja prisutnosti kroz jednostavne dnevne rituale. Iako je meditativno iskustvo u Griču gotovo, dnevnik je do kraja rujna moguće osvojiti putem nagradnog natječaja koji se odvija na društvenim mrežama Cetine.

Kampanjom „Najljepša priča iz prirode“, Cetina podsjeća na ljudsku potrebu za predahom i jednostavnom prisutnošću. Inspirirana Parkom prirode Dinara, otkud i sama dolazi, kroz različite je aktivnosti prepustila prirodi da ispriča svoju najljepšu priču. Sve detalje moguće je pronaći putem Instagram, TikTok i Facebook profila i službene web stranice Cetine.

