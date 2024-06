Posjetitelje Ljeta kod Matoša očekuje dobra hrana i osvježavajuća pića na osam ugostiteljskih kućica, nastupi sjajnih DJ-eva i bendova, različite predstave, radionice i druge zabavne stvari.

Očekujte hlad, ležaljke, vreće za sjedenje, jastučiće, opuštenu atmosferu i pregršt besplatnih programa za velike i male. Na Mažurancu koji nikada nije izgledao bolje, i ovoga će se puta zaredati koncerti i DJ nastupi.

Ljeto kod Matoša 2024. - 8 (Foto: PR)

Srijedom i četvrtkom su na programu koncerti bendova, a ostale dane DJ-jevi tako da jazz, funk, rock i pop ritmova neće nedostajati.

Uživat će se u nastupimima urbanih glazbenika i bendova kao što su Elvis Sršen & The Funkblasters, Toni Drama, Šleper šlager, Louise band, Laura Miletić, Tanja & Marko te Tina & Dalibor Acoustic, a na otvorenju pjevat će popularne Gelato sisters. Poznatu "Matoševsku" cabaret pozornicu rezervirali su i DJ Zozzo, DJ Bondža, DJ Kanca i DJ Xxxtended.

Ljeto kod Matoša 2024. - 2 (Foto: PR)

Tu je i uzbudljiva suradnja s udrugom Hortiart pa je već u nedjelju 30. lipnja na rasporedu i sajam bilja uz prigodne i superzabavne radionice za biljkoljupce. Od 5. do 7. srpnja Mažuranac će ponovno ugostiti i festival LADO na Mažurancu, besplatan za sve posjetitelje.

Radno vrijeme Ljeta kod Matoša bit će od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 23 sata, petkom od 16 sati do ponoći, subotom od 10 sati do ponoći te nedjeljom od 10 do 23 sata.

Sve informacije o programu i koncertima Ljeta kod Matoša pronađite na službenom Facebooku ili Instagramu .

