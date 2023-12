Blagdanska čarolija sve nam je bliže, a čini vam se kako ne stižete ništa obaviti? Od pečenja puno vrsta slastica još niste isplanirali raznovrstan blagdanski stol? Imamo ideju za vas: čekamo vas od 22. do 24.12 na Slatkom Zrinjevcu s posebno osmišljenim tradicionalnim jelima, koja će vam se sigurno svidjeti i inspirirati vas. No, prije toga imamo za vas i dva iznenađenja:

Radionica održivog kuhanja by Metro&Slatki Zrinjevac i Cocktail radionica na Art of Bar

U utorak u 18 sati ispred kućice Art of Bar poznati barmen Filip Lipnik održat će radionicu izrade toplih koktela s učenicima Art of Bar Academy, dođite i družite se s novim barmenima.

Srijeda (20.12.) poslijepodne, od 17 do 19 h, rezervirana je za Radionicu održivog kuhanja u suradnji s tvrtkom Metro, a fina i ukusna jela priprema poznati chef Dino Galvagno. Osim degustacija i kulinarskih savjeta, dijelit će savjete kako upotrijebiti ostatke hrane i tako sudjelovati u procesu održivosti, koji će nam pomoći u danima nakon blagdanskog obilja.

Blagdanska jela

Feliz Navidad ponosno će predstaviti svoje arancine (okruglice od riže) s brancinom i grdobinom, mozzarellom, špinatom i jogurtom, uz umak od limete i salatu. Kućica Veseli pajcek ugostit će na svom pajcek pragu tuna burger u domaćem brioche pecivu s batatom, rajčicom, wasabi majonezom i prženim lukom. Slavonski šmek potražite na kućici Polar Express - već se vesele kuhanju fiša na slavonski sa širokim rezancima. Kad se dečki kuhače dohvate letjet će mirisi na sve strane. Onima koji vole nježnija jela preporučujemo posjet kućici Shank, jer kod njih caruju blagdanski pripremljene kozice u tempuri i brioche pecivu s domaćom chilli majonezom. Ako se mislili da nemamo glavnu poslasticu prevarili ste se - jer kućica Santa’s House priprema za vas Bakalarus koji govori sto jezika. Za sve vas koji niste baš od ribe, tu je i dalje 18 vrsta kobasica, kao i prave delicije iz svih dijelova svijeta - od južne Amerike do Japana i Kine.

Glazba

Ritmovi i beatovi koji odjekuju glazbenim paviljonom jednostavno zovu na ples. DJ Xxxtended i saksofonist svjetskog glasa Ivan Premelč već su dobro poznati posjetiteljima Zrinjevca, a 19.12. će zagrijati posjetitelje uz zvukove Bravo i MTV hitova.

DJ Saloonski (Tom Tomašević) rado se sjeća svojih zlatnih trenutaka, dok je puštao glazbu u kultnom Saloonu i nizao hit do hita, a ove srijede (20.12.) njegovi mnogobrojni obožavatelji stižu na Zrinjevac, u glazbeni paviljon. Priča se da će to biti party mjeseca, a vi se toplo odjenite i put pod noge do najveće čagaonice na otvorenom od 19 do 22 sata. U nastavku tjedna očekuje vas i live nastup Gramofonix benda /21.12.) te DJ Sinke Fresha i saksofonistice Lane Škrgatić (23.12.). Da bi Badnjak prošao u najljepšem glazbenom ugođaju pobrinut će se Božićni pjevački ansambl od 15 do 17 sati, a zatim, od 18 do 22 sata, DJ Mental Blue i Anezi.

Radno vrijeme na Badnjak i Božić

Slatki Zrinjevac radit će na Badnjak od 10 do 01 sat, dok će na Božić kućice ostati zatvorene, a 26.12. rade prema uobičajenom radnom vremenu, od 12 do 23 h.

Za više informacija svratite na Instagram profil događanja Slatki Zrinjevac ili na Facebook stranicu .