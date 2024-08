Interpretacijski plovidbeni centar pomorske baštine otoka Lošinja LOŠINJSKI LOGER "NEREZINAC" – Muzej na otvorenom, obnovljen je po uzoru na lošinjske logere s kraja 19.st. Drveni motorni brod "Dražica" (nakon obnove preimenovan u "Nerezinac") vrijedan je primjerak tradicionalne brodogradnje, a od 2010. godine na listi je zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture Lijepe Naše.

Privezan na Rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju, ispred Muzeja Apoksiomena, na suvremen, zanimljiv i interaktivan način prikazuje i interpretira dugu i bogatu pomorsku tradiciju Lošinja. Sam postav sastoji se od dijela postavljenog na rivi ispred broda, dijela na palubi broda i dijela postavljenog unutar broda u potpalublju (bivšem skladištu – štivi). Multimedijalni postav u potpalublju prikazuje život na brodu kroz pet karakterističnih tematskih cjelina: posada, hrana, tereti, pomorske rute te gradnja i održavanje broda.

Postav na obali (rivi) i palubi (koverti) sadrži informativnu ploču s osnovnim podacima o brodu te dio nazvan "radionica", na kojem posjetitelji mogu isprobati neke od vještina tradicijske brodogradnje, održavanje broda ili na palubi vezano za mornarske vještine ili upravljanje brodom: šuperenje (kalafatanje), krpanje jedara, blanjanje, brušenje, zabijanje čavala, krivljenje drva (na paru), vezanje mornarskih čvorova, ribanje palube (kuverte), puhanje u rog, podizanje posjetitelja preko koloturnika (paranki), podizanje jedra i sl.

Pet karakterističnih priča o posadi, brodu, teretima, pomorskim rutama te gradnji i održavanju broda uvest će vas u cjelokupni doživljaj. Postanite dio života mornara na teretnom jedrenjaku loger te zajedno s njima plovite morem. Vidjet ćete brodogradilište i luku kakva je bila prije više od stotinu godina, saznati o životu pomoraca, poslovima koje su obavljali, brodogradnji, trgovini i svakodnevici na otoku i moru. Otkrit ćete detalje o njihovoj prehrani, higijeni i humorističnim situacijama iz svakodnevnog života, izazove s kojima su se suočavali, brigama, ali i sreći povratkom u luku.

Virtualni razgled moguć je na hrvatskom i engleskom jeziku po cijeni od 8 eura te u trajanju od trideset minuta. Radno vrijeme u kolovozu je od utorka do nedjelje, od 10 do 12 sati te od 19 do 22 sata, a u rujnu također od utorka do nedjelje, od 10 do 12 sati i od 18 do 21 sat.

Brod sudjeluje i na turističkim manifestacijama u sklopu kojih se održavaju regate tradicijskih plovila, a cilj ovog projekta je na moderan, zanimljiv i interaktivan način približiti bogatu pomorsku tradiciju Lošinja svim posjetiteljima i zainteresiranim grupama.

